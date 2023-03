Historia y alcances del acuerdo entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy

Cotizaciones relacionadas

Se rumoreaba que Ricardo López Murphy podía ser uno de los candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad respaldados por Patricia Bullrich, sumándose así a Jorge Macri.

De hecho, Horacio Rodríguez Larreta, competidor en la interna de las PASO con la presidenta del PRO, tiene a Fernán Quirós, Soledad Acuña, Emmanuel Ferrario y también Macri, su propio ministro de Gobierno. Sin embargo, se eligió otro camino para demostrar la empatía política entre ambos.

Tanto desde el equipo de Patricia como del "Bulldog" se confirmó que el acuerdo alcanzado fue para integrar sus grupos profesionales, en lo económico, lo judicial, lo cultural. "No importa el lugar a donde irá Ricardo. Será donde él quiera. Para nosotros lo realmente valioso es poder trabajar juntos", dijeron cerca de la ex Ministra de Seguridad.

El formato del acercamiento se fue construyendo en las últimas semanas. La dinámica interna se va haciendo cada vez más compleja y requiere tejer las alianzas con prolijidad, para no dejar heridos. Quizás por eso, López Murphy se reunió antes con Mauricio Macri.

Hacía muchos años que no tenían una conversación de fondo. "Nuestra gente siempre se sintió herida porque el PRO se desprendió de nosotros y nos llevó varios cuadros políticos, pero Ricardo es el hombre menos rencoroso de la política argentina", explicaron entre el grupo que rodea al actual diputado. "López Murphy siempre repite la frase de (Jorge Luis) Borges; 'yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón", agregaron.

Por el contrario, el dirigente liberal se mostró entusiasmado con el encuentro. "Productiva reunión tuve hoy con Mauricio Macri. Discutimos sobre la importancia de realizar reformas en CABA y el país, y sobre la bomba económica que está agigantando Massa. Ahora sabemos que este año será histórico para nuestra Nación. Vamos a recuperar el futuro", posteó en sus redes sociales.

El encuentro lo tuvieron antes de que Macri viajara a Europa, y fue la antesala a la formalización de esta nueva etapa en la vida de López Murphy, respaldando en forma activa a Bullrich, a quien probablemente acompañará si llega a la Presidencia en algún lugar destacado o antes, en alguna candidatura. Nadie anticipó, sin embargo, cuál sería ese lugar.

La reunión se hizo en las oficinas políticas que Patricia tiene sobre avenida de Mayo. El motor del diálogo fue el diputado nacional rosarino Federico Angelini. La ex ministra estuvo acompañada -también- por el ex presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, líder de la agrupación Liberales en Juntos por el Cambio, y Damián Arabia, uno de los tres responsables de la campaña, encargado de interior (Juan Pablo Arenaza está encargado de CABA y Sebastián García de Luca de provincia de Buenos Aires). Por el lado de López Murphy estuvieron el dirigente liberal Alejandro Bongiovanni y un empresario que pidió a El Cronista no ser mencionado en esta nota.

Bullrich y López Murphy con Alejandro Bongiovani, Juan Curutchet y Damian Arabia.

Con un guiño directo a los seguidores del Bulldog, Bullrich posteó en sus redes que "el potencial de Argentina es colosal -un término que es motivo de humoradas en los programas de noticias- e innegable. Con fuerza, coraje y compromiso, vamos a sacar nuestra Nación adelante y arrollar al kirchnerismo en el urnas".

Por lo que trascendió, el diputado está involucrado especialmente en monitorear los planes económicos de Juntos por el Cambio, pero ahora pondrá un ojo especial en lo que está preparando el equipo de Bullrich, que está a cargo del también diputado Luciano Laspina.

De este modo, la gente que acompaña el proyecto de López Murphy, que -trascendió- "quería expresar su apoyo a Bullrich", quedó entusiasmada y contenida por una nueva etapa, que evolucionará vaya a saber hacia dónde. Todavía hay demasiada agua que debe correr por debajo del puente de la interna.