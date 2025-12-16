En esta noticia Hallaron muerto a un militar en la Quinta de Olivos: qué se sabe hasta ahora

Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en la Quinta de Olivos fue hallado sin vida en uno de los puestos internos.

La noticia fue confirmada este martes por Presidencia a través de un comunicado oficial.

“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”, comienza el acta oficial.

Según se detalló, de inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento .

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho.

“ La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis . Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente”, dice el comunicado del Gobierno.

El hombre fallecido fue identificado como Rodrigo Gómez, tenía 21 años y estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo.

El joven cumplía sus funciones como soldado del Ejército Argentino, fuerza de seguridad que tiene tareas de custodia y vigilancia sobre la Residencia de Olivos.

La División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) investiga el caso por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Por estos momentos, entre las principales hipótesis se encuentra la de un suicidio.

Junto a su cuerpo, fuentes de la investigación indicaron que encontraron una carta, presuntamente escrita por el joven soldado, dirigida a sus camaradas y a su familia, donde indicaba que debía una fuerte suma de dinero.