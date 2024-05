Guillermo Michel: el futuro del intercambio fiscal con Estados Unidos y los puntos débiles del capítulo fiscal

A cinco meses de su salida de la Aduana, Guillermo Michel repasó como se destrabó el Acuerdo de Intercambio de Información Automático con Estados Unidos (FACTA) y qué pasará con la información de las cuentas en el exterior. La mano derecha del ex ministro de Economía, Sergio Massa también analizó el debate por la Ley de Bases y el paquete fiscal.

Desde sus oficinas cerca del Congreso, el abogado y contador, que siguió al frente de la Aduana durante los primeros días de la presidencia de Javier Milei para sorpresa de muchos, dialogó con El Cronista sobre las propuestas tributarias con las que el oficialismo libertario busca ingresos por casi un punto del Producto Bruto Interno (PBI).

En medio de la definición de su rumbo en la arena política, a la par del armado partidario, ya que luego de presentar su renuncia la flamante titular la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi -solo permaneció de forma interina por algunos días- abandonó el organismo y se volcó al sector privado.

-¿Cómo analiza el capítulo fiscal que propone LLA? ¿Puede ser el puntapié de una reforma tributaria?

-Tiene cuestiones que se han tratado históricamente, la moratoria sería el esquema número 39 que tendría la Argentina desde la vuelta a la democracia, con lo cual no hay nada novedoso. Como tampoco en el Régimen de Regularización de Activos (blanqueo de capitales).

-Si se aprueba el blanqueo, ¿puede ser exitoso?

-El de Macri tuvo una clave para tener éxito y fue algo que se hizo en 2011: el multilateral con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que le permitió a la Argentina intercambiar información con 147 países junto con el Common Reporting Standard (CRS). Eso hizo que fuera el segundo más importante de la historia, detrás del de Indonesia (u$s 330 mil millones), con u$s 116.800 millones, pero con una particularidad: se repatrió poco.

-¿Está de acuerdo con esta propuesta?

- Cómo voy a estar en desacuerdo de un blanqueo si nosotros enviamos un proyecto de ley . Aunque si este tiene particularidades que sería un antecedente negativo sancionarlo como lo es que permitiría blanquear a no residentes, que no sucedió en la historia ni acá ni en otros países . O que, como estuvo en el Macri, el acceso a testaferros donde estarías validando esa figura jurídica y penalmente, además del límite acotado de cinco años para aquellos que fueron funcionarios públicos no puedan, se debería extenderse a 10 o 15.

-En el mismo escenario anterior, ¿Qué lo potenciaría?

-El mayor esquema de blanqueo va a venir por el lado de FACTA. Los bancos americanos ya están llamando a sus clientes argentinos para preguntarle si tienen exteriorizada la cuenta y pidiéndole la declaración a la par del Servicio Interno de Rentas (IRS, por sus siglas en inglés) están citándolos por información. Eso está motivando la necesidad de muchos a utilizar el blanqueo.

-Entonces va a ser "exitoso" como el de Macri...

-Va a ser mejor que el de 2008, pero la mayoría de los fondos van a quedar en el exterior. El intercambio de información para que sea efectivo y tenga eficiencia tiene un tiempo de prudencia de aplicación . En el multilateral de la OCDE arrancó funcionando, pero la aplicación efectiva y potente se dio a partir del segundo o tercer año.

-¿Puede haber dificultades?

-En la primera etapa va a hacer muy difícil acceder a información de determinadas estructuras sofisticadas sobre todos los que no pisan bancos que tiene cuentas cautivas en Pershing. El acuerdo lleva su tiempo y requiere de un trabajo profundo por parte de los fiscos de intercambio de información para hacerlo potente . Es una herramienta fenomenal que ratifica una política de estado, el primer acuerdo lo firmó Alfonso Prat Gay cuando era ministro de Economía y luego lo terminó de validar el Departamento del Tesoro a Sergio Massa".

Guillermo Michel junto con el entonces ministro de Economía, Sergio Massa en Estados Unidos.

-¿Por qué lo tuvo que validar?

-Había falta de confianza en la Argentina, es de conocimiento la filtración de datos cuando Alberto Abad fue titular la AFIP. Todos los fiscos del mundo pidieron un reporte de por qué había sucedo, eso generó un daño reputacional, que se pudo recomponer, ahora todo el sistema está validado y en marcha.

El combo del Blanqueo y Bienes Personales

-¿Incentiva el ingreso al blanqueo el esquema de alícuota unificada 2023-2027 en Bienes Personales?

-Hay una discusión de fondo de cómo gravás el patrimonio. Desde el punto de vista técnico a largo plazo es conveniente por el flujo y no por stock. Pero en una economía como la Argentina, donde hay permanente fuga de divisas e importantes tenencias en efectivo, es más conveniente a la inversa.

-¿Es un error la baja progresiva de la alícuota?

-Hay que discutirlo. Con el esquema anticipado se compromete recaudación futura del Gobierno Nacional y de las provincias, lo que es peligroso. Se prevé un pago anticipado de 0,45 por cinco años, eso te da 2,25 puntos del PBI y la mitad es coparticipable.

Ganancias: ¿fin del cedular?

-¿Cómo ve los cambios en el esquema que se plantean en Ganancias?

-El régimen cedular es el más conveniente para el impuesto por la simplificación tributaria. Con el esquema anterior, cualquier empleado necesitaba un contador para hacer la liquidación, eso se cambió: hay una única deducción y pagas sobre el excedente. Lo que se eliminó la cuarta categoría es una falacia, establecimos un piso, que se paga sobre el excedente y hoy a los 180 mil contribuyentes que lo hacen.

-Pero en términos de progresividad pasaría de una alícuota del 27% al 5%...

-Si vos recaudas 0,4 del PBI, son $ 2 billones, a alguien se lo cobras, con lo cual esto hace que los empleados paguen más. Es inconsistente lo que se plantea en el capítulo, quieren aumentar el impuesto a las Ganancias a un millón de trabajadores que dan 0,4 del PBI y reducir Bienes Personales beneficiando a 100 mil contribuyentes para lo que resignan 0,25.

-Pero hay una necesidad de las provincias atrás...

-Ahora el mes de mayo-junio, el Gobierno y las provincias van a tener una muy buena noticia producto de la devaluación de diciembre (pasó de $ 400,50 a $ 820). Los bancos tuvieron un resultado por su tenencia en dólares y en bonos de $ 5,5 billones. Eso hará que haya una recaudación extraordinaria de impuestos a las Ganancias superior a $ 1,5 billones.