Silencio en Gobierno y apoyo en X: la reacción libertaria tras el ataque de Israel a Irán

Tras el paso del presidente Javier Milei por Jerusalén, Israel lanzó una inédita operación de bombardeo militar contra instalaciones nucleares y estratégicas de Irán, disparan las alertas en la región y en todo el mundo. En Buenos Aires, desde el Gobierno no reportaron aún ninguna decisión a nivel de seguridad o diplomática, aunque hubo reacciones en apoyo a la ofensiva de Benjamín Netanyahu desde las redes sociales vinculadas al oficialismo.

" La Libertad Avanza es pro-Occidente, pro-Israel, pro-USA, pro-liberalismo, pro-economía de mercado, pro-igualdad entre el hombre y la mujer; y anti-anti Occidente, anti-anti Israel, anti-anti USA, anti-anti liberalismo, anti-anti economía de mercado, anti-anti igualdad entre el hombre y la muje r", posteó la nueva cuenta que se referencia en el asesor todopoderoso Santiago Caputo, en la víspera que se conocieran en Buenos Aires los primeros detalles del ataque militar a la antigua nación persa.

" Esta es la doctrina de La Libertad Avanza. Si no estás de acuerdo podés ser muchas cosas pero no sos La Libertad Avanza. Al que no le gusta que reviente ", selló la publicación el usuario Milei Libertador con su característico " TMAP ", Todo Marcha Acorde al Plan.

Diversos referentes públicos pro-libertarios se montaron a ese mensaje, en las horas siguientes, para apoyar a Israel. " Y mientras el proceso político se vaya consolidando, los partidarios que somos pro todo eso y anti-anti todo eso otro, vamos a perseguir y visibilizar hasta abajo de la cama a todos los arribistas de la categoría impresentable que pretendan vulnerar los sacrosantos principios ", publicó el periodista Marcelo Duclós, y reposteó la cuenta vinculada al asesor presidencial.

Le siguieron otras manifestaciones de apoyo mucho más explícito como la circulación de un mapa de Irán con las coordenadas de los bombardeos de la aviación de guerra israelí y otro tuit compartido del académico Will Chamberlain, número dos de Relaciones Exteriores de la usina conservadora Edmund Burke Foundation, sugiriendo que " esto no es la Tercera Guerra Mundial. Es Michael Corleone asesinando a los jefes de las cinco familias simultáneamente ": "CINE" sumó la cuenta libertaria.

También otros influencers libertarios como Daniel "Gordo Dan" Parisini y Juan Pablo Carreira, alias "Juan Doe" -también funcionario en su caso- se manifestaron a favor de Israel con mensajes propios o difundiendo los tuits de otros usuarios en las redes.

Según informaron desde Casa Rosada, el presidente Javier Milei ya se encuentra en España nuevamente, donde tiene previsto recibir hoy una distinción de la "Escuela de Salamanca" al mediodía, antes de su regreso al país. La ofensiva del gobierno de Benjamín Netanyahu habría comenzado tras la partida del país del mandatario argentino, en la última posta de su gira de nueve días.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó pasada la medianoche a través de su cuenta en X que el mandatario el presidente, Javier Milei, ya no se encontraba en Jerusalén, tras la consulta pública en la red. " Ya no está en Israel", confirmó.

Hasta la publicación de este artículo, no hubo un pronunciamiento formal desde el Ejecutivo ante la escalada bélica en Medio Oriente ni sus posibles consecuencias en otros puntos del mapa. Tampoco informaron desde el Ministerio de Seguridad Nacional que se hayan adoptado medidas extra de control en las fronteras o que se esté barajando. El Cronista consultó con la Cancillería y la cartera de Patricia Bullrich sin novedades.

Durante la madrugada de este viernes en Medio Oriente, las Fuerzas de Defensa de Israel iniciaron una operación en territorio iraní, "Nación de Leones", con el bombardeo de 200 aviones sobre docenas de objetivos nucleares y puntos estratégicos en Teherán. Sus autoridades lo definieron como un "ataque preventivo" para limitar su capacidad nuclear, un programa que siempre está en la mira de Tel Aviv pero también de Washington.

En consecuencia, se declaró el estado de emergencia en todo el país, ante el temor a una nueva ola de represalias luego del lanzamiento y derribo de drones iraníes, acorde a lo informado siempre por fuentes de Israel.