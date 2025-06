Argentina activó el primer vuelo de evacuación: la polémica condición que deben firmar los varados

El operativo Israel que puso en marcha la Cancillería para rescatar a las y los argentinos varados en aquel país en medio de una nueva escalada del conflicto con Irán se activó hoy con el primero de los vuelos de salida, tras arduas gestiones diplomáticas. Así y todo, llama la atención un punto de la Declaración Jurada que deben completar quienes solicitan la ayuda del gobierno de Javier Milei para dejar el país, ante los riesgos de la operación.

Acorde a fuentes basadas en Buenos Aires, en contacto permanente con la embajada que dirige el rabino Axel Wahnish, se estima que unos 300 argentinos solicitaron ser trasladados fuera de las fronteras del país. Desde que las tensiones entre el gobierno de Benjamín Netanyahu y el régimen teocrático iraní derivó en un cruce de fuego diario, el espacio aéreo se cerró por razones de seguridad y dejó varados a cientos de personas que se encontraban de paso en el país, entre ellos, algunos legisladores.

El jueves pasado, Wahnish activó un formulario desde su cuenta en X para quienes desean salir de la zona de conflicto, incluso para residentes. " Si se encuentra en Israel, es ciudadano argentino y solicita ser evacuado por el Gobierno Argentino, por favor llene este formulario ", compartió el religioso de extrema confianza del presidente Javier Milei junto con un enlace digital para que las personas interesadas carguen sus datos e ingresen en la nómina.

Fuentes del Ejecutivo informaron a El Cronista que el primer vuelo de salida partió hoy desde Israel, finalmente, luego de arduas gestiones que requerían el aval de la administración de Netanyahu y la coordinación logística. Ante la permanencia del estricto control de los cielos, las únicas aeronaves autorizadas a operar dentro de las fronteras son las de bandera israelí.

Por estos motivos, quienes se apuntaron o se inscriban mientras esté abierta la ventana para poder ser evacuados lo harán en aerolíneas locales y serán trasladados hasta dos puntos de Europa, en principio: Roma o París. Desde allí se gestiona el puente aéreo hasta Buenos Aires. Por si acaso, el formulario aclara y demanda aceptar que los gastos de estadía durante el tiempo que se precise en Europa no están contemplados como parte del operativo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Si se encuentra en Israel, es ciudadano argentino y solicita ser evacuado por el Gobierno Argentino, por favor llene este formulario:https://t.co/PmSgTvgPay pic.twitter.com/oz9LgEHR5x — Axel Wahnish (@axelwahnish) June 19, 2025





Israel bajo fuego: cómo solicitar la evacuación

En un formulario digital puesto a disposición por el ministerio que comanda el canciller Gerardo Werthein, las personas de nacionalidad argentina que requieran ser evacuadas deben brindar sus datos completos y un número de contacto. Asimismo, deben aclarar si se encuentran en Israel en calidad de turistas (hasta tres meses), con permiso transitorio (hasta un año), si son menores de edad o presentan alguna discapacidad o vulnerabilidad por temas de salud. También si están solos o como parte de un grupo familiar.

Luego deben especificar si cualquier opción de evacuación les resulta útil en caso de no tener en disposición un puente aéreo garantizado hasta Buenos Aires o si incluso desean quedarse en la instancia intermedia -menciona a Roma- como posibilidad. " Necesito llegar EXCLUSIVAMENTE hasta Argentina. En caso (de) que no se pueda, no usaré esta ayuda de evacuación hasta Roma ", reza la tercera respuesta disponible.

Así y todo, llama la atención un punto que deben suscribir quienes se registren para ser evacuados, que deslinda de responsabilidad al Estado argentino de cualquier situación o fatalidad que pudiera acontecer en el marco del conflicto. " Reconozco que se trata de una zona de combate, y por lo tanto, resulta una operación de alto riesgo, incluso con riesgo de vida ", esboza el párrafo de unas 13 líneas que se puede leer en el formulario donde se expresa que la solicitud de evacuación es "por propia voluntad".

" Asumo, expresamente, todas las consecuencias que pudieran derivarse de mi decisión personal, incluyendo, pero no limitándose, a lesiones, daños personales, patrimoniales y de cualquier otra índole ", puntualiza el texto. Y deja en claro que " deslindo y libero, de forma expresa, de cualquier tipo de responsabilidad, en el sentido más amplio, a todas aquellas personas, entidades, organismos, etc., incluyendo al Estado Argentino, que pudieran participar, asistir, organizar, colaborar y/o de cualquier forma intervenir en el proceso de evacuación que he decidido afrontar ".

Exfuncionarios de pasadas administraciones no recordaron que se aplicaran formularios semejantes en los procesos de evacuación de otras zonas en conflicto, como el caso de Ucrania. "Es responsabilidad del Estado Nacional evacuar a los argentinos", enfatizó un embajador ya retirado, que conoció de vuelos de salida en situaciones de emergencia durante la pandemia.

El Cronista intentó consultar con las autoridades actuales de la Cancillería, que mantienen un estricto silencio sobre el operativo, así como también la embajada del país en Tel Aviv. No fue posible constatar si más allá de deslindarse de las responsabilidades legales, adherir o no a ese punto tiene consecuencias con integrar el listado de evacuación.

Antes del fin de semana, se había especulado con que un avión de Aerolíneas Argentinas pudiera acceder a la región para concretar la salida de las y los argentinos anotados en esta operación. Entonces las autoridades de Israel modificaron las condiciones a último momento y eso implicó poner en pausa los planes. Tampoco se pudo concretar la evacuación por vía terrestre a través de la frontera con Jordania o Egipto por el número de personas.