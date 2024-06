GNL: guerra entre dos provincias por una de las inversiones más grandes del siglo

Lejos de la tranquilidad de los feriados, para dos provincias argentinas son días decisivos, dado que se definirá a dónde va a parar lo que podría ser la mayor inversión de la historia argentina.

En julio, YPF, junto con la petrolera malaya Petronas, definirán dónde ubicarán el desembarco del primer proyecto de gas natural licuado (GNL) del país. Las dos opciones son Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Axel Kicillof, o en Punta Colorada, en Río Negro, donde espera Alberto Weretilneck.

La inversión, que implicará que el gas de Vaca Muerta podrá ser exportado a cualquier país del mundo, podría superar los u$s 30.000 millones.

Días decisivos

"Va a ser una guerra": así definió una fuente con conocimiento del proyecto lo que viene entre las dos provincias.

Esta semana YPF enviará dos cartas: una al gobierno bonaerense y otra al de Río Negro. Allí se les solicitarán detalles sobre qué beneficios dará cada distrito para que se desarrolle el proyecto.

"Técnicamente es viable en ambas provincias", confiaron a este medio. Sin embargo, el pedido por conocer qué beneficios dará cada provincia es para saber en dónde el proyecto es más competitivo. Se calcula que el GNL tiene que tener un costo de exportación (FOB) de como máximo 8 dólares el millón de BTU. Sino, deja de ser competitivo. "El pedido no es para saber en dónde se va a ganar más, sino en dónde es viable hacerlo", aclararon.

Cuando comenzó el boceto entre YPF y Petronas, desde el gobierno bonaerense consideraban que no había dudas de que iba a realizarse en Bahía Blanca. Fuentes de la gestión anterior de YPF que firmaron el primer memorando con Petronas contaron que "nunca estuvo 100% definido, pero siempre se trabajaba con esa idea".

En Bahía Blanca se cuenta con infraestructura, debido a que existe un importante puerto. También se encuentra todo el entramado petroquímico, que agrega valor al gas.



Kicillof, con la exploración del offshore en Mar del Plata, sueña con convertir a Buenos Aires en una provincia hidrocarburífera.

Sin embargo, en una de sus primeras declaraciones como presidente de YPF, Horacio Marín aseguró en un evento energético que estaba la posibilidad de que se lleve adelante en Punta Colorada, Río Negro. Allí hoy no hay nada de infraestructura. Pero en poco tiempo podría transformarse en un "hub" energético. Llegará a ese puerto el oleoducto Vaca Muerta Sur, que acaba de arrancar su construcción, y que cuando se concluya será la plataforma exportadora de petróleo más grande de Latinoamérica.

También, se espera que en los próximos años se desarrolle el hidrógeno en Río Negro, otro tipo de energía renovable.

RIGI como criterio principal

A la hora de evaluar la competitividad, se tendrán en cuenta todas las cuestiones técnicas, desde los costos del puerto hasta los kilómetros de gasoductos. Sin embargo, habrá un criterio fundamental: si la provincia no adhiere al RIGI (régimen de incentivo de grandes inversiones) que acaba de aprobar el Congreso en la ley bases, quedará descartada.

Así lo aseguró Marín en una entrevista en Odisea Argentina: "Obviamente tienen que adherir al RIGI. Si no adhieren al RIGI ya se terminó la discusión. Si no adhiere la Provincia (por Buenos Aires) no hay que discutir nada, irá a la provincia que adhiera al RIGI", afirmó.

La gran pregunta es qué pasaría si las dos provincias presentan las mismas condiciones. Allí se avanzará con ver las cuestiones técnicas. Bahía Blanca ya tiene puerto y Punta Colorada no, por ejemplo. Pero para Río Negro se necesitan menos kilómetros de gasoducto y no hay necesidad de plantas compresoras. Son todas variables que se analizan por estas horas. La decisión final la tomarán YPF junto con Petronas.

Sobre este punto, Marín anticipó: "Cuando digamos dónde es más rentable, la gente de YPF que trabaja en GNL se va a juntar con la gente de Petronas y, una vez que está la decisión, yo voy a ir personalmente con cada uno de los gobernadores, le voy a mostrar los números y luego lo voy a hacer público. Es el el procedimiento y lo saben todos, acá nadie está jugando raro".

Para que sea posible exportar GNL, se necesitarán dos barcos de 400 metros de eslora y 65 metros de ancho. Cada uno cuesta unos u$s 3000 millones. Además, podrían requerirse otros tres gasoductos, similares al Néstor Kirchner, inaugurado el año pasado, con un costo de u$s 2000 cada uno.