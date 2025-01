Promesa al FMI: el campo liquidará más para ayudar a la negociación

El alivio fiscal al campo que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, apenas aterrizó en Buenos Aires, tras participar en la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, generó expectativas de mayor ingreso de divisas clave para respaldar la reducción de la brecha del dólar y encaminar la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La medida que estará vigente hasta junio reduce de 33% a 26% los derechos de exportación (DEX) a la soja y de 31% a 24,5% a sus derivados rebaja también de 12% a 9,5% las alícuotas que graban al trigo, la cebada, el sorgo y el maíz; en tanto para el girasol se bajó de 7% a 5,5% y en el resto de las economías regionales como azúcar, algodón, tabaco y arroz las retenciones se eliminan también de forma temporal.

Si bien el beneficio derrama en toda la actividad agroindustrial, la mira está puesta en el complejo sojero, protagonista del 80% de la recaudación fiscal del campo que el Estado pone en juego con esta baja impositiva. El ajuste se estima en u$s 800 millones, con un impacto de 0,18% del PBI, a partir de la modificación en commodities ya que el efecto del resto de los productos se considera "insignificante".

El anuncio, se produce en medio de negociaciones con la delegación de técnicos del FMI que arribaron a la Argentina días atrás y discutirán con el equipo que lidera Caputo a partir de este lunes, lo que traza un vínculo respecto al futuro del dólar blend, mecanismo que no cuenta con respaldo del organismo internacional.

"El ´dólar Blend´ ha sido eficaz para impulsar la liquidaciones de exportaciones en los últimos tres meses. Sin embargo, este éxito ha tenido un costo para el Banco Central, ya que la oferta reducida en el mercado cambiario oficial ha limitado su capacidad para acumular reserva de divisas", explicó el último informe de Adcap.

El análisis que realiza Federico Fillipini, Chief Economist del grupo financiero destaca como positiva la reducción de retenciones al mejorar el entorno del mercado cambiario "significativamente" . "La mayor acumulación esperada de reservas debería favorecer una compresión de la brecha del dólar", indica.

Los protagonistas

En el año 2024, sobre un total de u$s 46171, el aumento acumulado interanual es de u$s 9637 millones, lo que representa un incremento del 26% en relación al año anterior según el informe del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

Si bien los complejos con mayor crecimiento relativo fueron Sucroalcoholero, Algodonero, Resto Hortícola y Trigo, como en otros ciclos, Soja, Trigo y Maíz fueron los de mayor contribución al crecimiento interanual mientras que Legumbres y Cebada los que amortiguaron dicho incremento.

En detalle, el ranking en 2024 lo encabeza la soja con u$s 19.066.072 exportados. Lejos, con u$s 7.086.751 el segundo puesto le corresponde al maíz mientras que el podio lo completa la carne y cuero vacuno que liquidó u$s 3.342.421.

Con resultados inferiores se destaca la participación del trigo (u$s 2.573.583), la pesca (u$s 1.951.256) y el girasol (u$s 1.449.370), los productos bovino-lácteo (u$s 1.222.155), el maní (u$s 1.186.167) y la cebada (u$s 1.160.059).

Frente a menor ingreso de dólares pero por un salto en su participación sobresalen los sectores sucroalcoholero 366% (u$s 333.305); algodonero, 149% (u$s 148.418) resto hortícola, 103% (u$s 140.018) cítricos, 95% (u$s 111.318) y porcinos 91% (u$s 10.375).

Frente a la diversificada canasta exportadora de la Argentina, las principales cadenas de granos aportaron u$s 5.350 millones, el 80% del total recaudado por derechos de exportación en 2024 en 2024.

De este total, el complejo soja representó u$s 4319 millones, incluyendo el pago de derechos de exportación por ventas externas de poroto, harina y aceite de soja, así como también el pago de DEX por subproductos obtenidos de poroto importado. A la distancia, en segundo lugar con u$s 567 millones en DEX lo aportó el sector maicero y el tercero el trigo, con u$s 243 millones.

Dólares en juego y limitaciones

Sin tener en cuenta la rebaja de impuestos a la exportación, las proyecciones anticiparon un repunte en la recaudación hasta alcanzar los u$s 8.386 millones por el incremento de la producción en sectores clave como el de soja.

La estimación que realizó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), representa un fuerte aumento de casi 50% respecto del monto recaudado en el año anterior, sin embargo, el número se reducirá en u$s 800 millones por las menores retenciones, según los cálculos oficiales.

En contraste, el Gobierno espera que el alivio fiscal redunde en mayor ingreso de divisas y movilice la actividad agroindustrial uno de los sectores que empujó de forma positiva el nivel de actividad de la economía en 2024 y se espera que siga traccionando junto a energía y minería.

Sin embargo, del lado de los productores existen limitantes por la "crisis" que volvió a despertar el clima adverso y factores externos como la caída de precios internacionales de materias primas que en combinación con la carga tributaria interna "derrumbaron los márgenes en el sector agrícola" .

A esto se suman costos crecientes en fertilizantes y combustible diésel lo que ha impulsado a los productores a vender mucho más grano para mantenerse a flote e incluso a reducir en cerca de 200.000 hectáreas la superficie de siembra de soja, lo que representa un techo si se busca exportar más.

Aunque la lluvia del fin de semana pasado trajo cierto alivio a la región agrícola central, las preocupaciones persisten.