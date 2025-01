El "mercado premium" que se potenciará con la baja de retenciones, según el Gobierno

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó el anuncio del Gobierno sobre la reducción de las retenciones al campo y aseguró que esta medida fortalecerá un nuevo mercado de "exportaciones premium" : el cuero .

Según explicó el funcionario, este sector, que se beneficiará de la eliminación de tributos como otras economías regionales, llevaba décadas enfrentando cargas que limitaban su potencial.

"Quiero contarles sobre un conflicto histórico que había impedido el desarrollo de un mercado de exportaciones premium para nuestro país, y que ahora se resolvió con la baja de las retenciones anunciada ayer por Manuel Adorni y Caputo. Este conflicto tiene que ver con la industria del cuero", expresó Sturzenegger a través de su cuenta de X este viernes.

De acuerdo con el ministro, las curtiembres, encargadas del procesamiento del cuero, no querían permitir su exportación, lo que les permitía mantener el precio local lo más bajo posible.

Por su parte, los frigoríficos, al acceder a este mercado externo, podrían generar ingresos adicionales, lo que, según los cálculos oficiales de Sturzenegger, representaría una ganancia del 5% más sobre el precio del novillo.

"Que el cuero valga más para los frigoríficos beneficia a los consumidores, ya que ayuda a abaratar la carne", agregó.

Sturzenegger también recordó que en la década de 1970 las curtiembres consiguieron cerrar el mercado de exportación de cueros, lo que, según su ironía, generó que "algunos economistas lloraran por la brecha externa".

En los años 90, ese mercado se reabrió, pero con una alta retención que se calculaba sobre el precio del cuero estadounidense en lugar del local. "El resultado fue que la retención era tan alta que el cuero seguía sin tener valor en el país", explicó.

"El hecho sorprendente es que, como las curtiembres no crecieron en capacidad debido a la inestabilidad y el alto costo del capital, el cuero no tenía demanda, y los frigoríficos terminaban enterrándolo, generando un pasivo ambiental. La intervención del Estado logró transformar un producto premium de exportación en un pasivo ambiental. ¡Vaya camino hacia el éxito!", remarcó el ministro.

Para terminar, Sturzenegger aseguró que, con la eliminación de la retención al cuero, también se corrigió la distorsión que existía. "Al valorizarse el cuero, ganan tanto los productores ganaderos como los frigoríficos y los consumidores", destacó.

"Como siempre dice el presidente Javier Milei, mientras las garras del Estado destruyen valor en su intento de redistribuir la riqueza (generalmente de la población hacia los grupos con poder de lobby), la libertad del mercado recupera esa riqueza y la devuelve a quienes la crearon", añadió.

El Gobierno anunció la baja de las retenciones al campo y la eliminación para las economías regionales





En una conferencia de prensa encabezada por el vocero Manuel Adorni y el ministro Luis Caputo, el Gobierno nacional anunció este jueves la baja de retenciones al campo.

"Entendemos la situación particular del campo, de la sequía, de la caída de los precios de las commodities. Me encantaría eliminarlas a cero, pero no podemos. Vamos a bajar retenciones a los principales cultivos: soja, proto, trigo, maíz y girasol, desde el lunes hasta fin de junio. No es una medida permanente porque no tenemos recursos, pero queríamos darle una señal al sector", indicó Caputo.

El "mercado premium" que se potenciará con la baja de retenciones, según el Gobierno

"Y también, esto sí de manera permanente, vamos a eliminar retenciones a las economías regionales, que era otra deuda pendiente. El campo es prioridad, como dijo el Presidente", completó el anuncio.

"Vamos a seguir bajando impuestos pero sin comprometer el orden macro, porque es lo más importante para todos. Esta estabilidad nos permite a todos los sectores poder hacer proyecciones y planificar, cosa que hasta hace un año no se podía hacer. Los reclamos son justos, pero va a ser un proceso, hoy por hoy no tenemos superávit para bajar todos los impuestos", aclaró el funcionario.

"También sería bueno que las exigencias se concentren en las provincias y municipios, porque hay diferencias muy grandes entre lo que está haciendo Nación y lo que están haciendo en otros niveles", apuntó Caputo.

