Ganancias: la definición contrarreloj que se espera para no generar deudas a trabajadores

Una actualización pendiente podría generar consecuencias negativas para los contribuyentes en los próximos meses con respecto al cómputo del impuesto a las Ganancias de 2023.



Luego de que el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) Sergio Massa, subiera en junio vía el D ecreto 316/2023 el piso a $880.000 y en septiembre por el 473/2023 a $1.770.000, el gobierno del ex presidente Alberto Fernández no ingresó un proyecto al Congreso para que se ratificaran .

El proyecto estaba redactado pero no entró al Congreso. Aunque no se descarta que sea presentado por algún miembro de Unión por la Patria (UP) próximamente .

Y es esa falta la que podría generarle a los contribuyentes una deuda. "Durante el año pasado se utilizaron las escalas de los decretos que no están ratificados para calcular las retenciones. Por lo que, del impuesto, según lo que estable la ley, se retuvo de menos y se generó una diferencia que no se pagó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)", sostuvo la socia de LFS Tax Florencia Fernández Sabella.

El ex ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UP) Sergio Massa durante los anuncias del nuevo piso de Ganancias en septiembre.

Y cuya consecuencia se reflejará en los próximos meses de mantener el escenario actual. " A fines de abril y principios de mayo , se tiene que hacer la liquidación anual del impuesto no por lo que establecen las resoluciones generales de AFIP con base en los decretos de Massa, sino por las escalas y alícuotas que establece la ley (Resolución General 4003 AFIP)".

Así, en caso de mantenerse el escenario actual, alertó que muchos trabajadores podrían ver afectado su sueldo en abril o mayo -con dependencia del día de cobro- por la diferencia del impuesto que no pagaron en 2023.

Las posibilidades del Gobierno

La situación también fue destacada por el socio de Ghirardotti & Ghirardotti Mariano Ghirardotti quien puntualizó los plazos limites que tiene el Gobierno para impedirlo. "Los trabajadores tiene la posibilidad de completar hasta el 31 de marzo el SIRADIG. Y los empleadores hasta el 30 de abril para devolver las retenciones de más de o de menos".

Hasta el momento de la publicación, fuentes oficiales del Ministerio de Economía y de AFIP no confirmaron a este medio que se encuentre trabajando en ello . Aunque extraoficialmente, miembros este último organismo sí lo hicieron, tras calcular que de lo contrario los montos a abonar ascendería a $2.200 millones.

Para el tributarista y socio de Expansión Diego Fraga, una de las opciones a las que podría apelar Florencia Misrahi es el artículo 7 del Decreto 618/9 que dota al organismo de la potestad para fijar los plazos del ingreso del impuesto. "La AFIP podría sacar una norma que postergue el pago del impuesto hasta una determinada fecha que de tiempo para que se apruebe la ley", detallo.

El "error" del Gobierno y la ventana para las provincias

Esta situación está presente en la cabeza de quienes redactaron el proyecto para la creación del impuesto a los Ingresos Personales (IIP). En cuyo borrador, que circuló las horas previas, apareció como última modificación el usuario del socio de impuestos de Bruchou & Funes de Rioja Liban Kusa.

"Ratificase, para las remuneraciones y/o haberes que se devengaron a partir del 1 de octubre de 2023 y hasta aquellas percibidas al 31 de diciembre de 2023, inclusive, el Decreto N.º 473 del 12 de septiembre de 2023 y las normas dictadas en su consecuencia", estipulaba el artículo 11 .

La eliminación del capítulo fiscal, junto con el proyecto de ley del IIP por parte del ministro de Economía Luis Caputo para acelerar el tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, que después se retiró por completo, dejó un problema sin resolver.

Que abre una oportunidad de reclamo por parte de los gobernadores al tratarse de recursos que se coparticipan. "Si los decretos de Massa si no son ratificados, las provincias podrían quejarse ante la Justicia", sostuvo el contador Mario Goldman Rota.