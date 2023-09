Impuesto a las Ganancias: las ventajas y dudas del proyecto de Sergio Massa

Luego de elevar el piso mínimo del Impuesto a las Ganancias a 1,7 millones de pesos, ministro de Economía, Sergio Massa, envió a la Cámara de Diputados un proyecto que busca modificar el tributo para que ningún trabajador en relación de dependencia, jubilado y pensionado, que cobre menos de 15 salarios mínimos, vitales y móviles, lo pague.

El candidato a presidente por Unión por la Patria propone establecer un "régimen cedular" dirigido, exclusivamente, a las personas de mayores ingresos derivados de las rentas. Mediante el mismo, el Gobierno intenta asegurar la progresividad del impuesto , y evitar que la carga del tributo neutralice la política salarial.

Entre los tributaritas existen consensos de que, aprobarse el proyecto, el nuevo régimen simplificará el cobro del tributo. "La ventaja de los impuestos cedulares es que se pagan con base en una retención. Bajo este sistema, el empleado no tendrá que presentar su declaración jurada ante la AFIP ya que será el empleador quien liquide el impuesto. Y este último, no tendrá que realizar deducción sobre el sueldo bruto", explicó la socia de LFS Tax, Florencia Fernández Sabella.



Massa recibió el apoyo de la CGT

Esta postura es compartida por el especialista Mariano Ghirardotti, quien aseguró que, con el piso establecido hoy en $1,7 millones, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas quedarían excluidas y verían reducidos los trámites de los departamentos administrativos.



Aunque advierte que existe una contracara negativa debido a que al tratarse a las rentas de forma aislada no existe la posibilidad de realizar deducciones por los gastos en el resto de las categorías de ganancias. "Aunque a una persona le haya ido muy mal el año, igual va a tener que pagar el Impuesto a las Ganancias sobre la renta, por no lo va a poder deducir con el resto de las pérdidas que tuvo", puntualizó.

Excepciones para la función pública

El proyecto del candidato oficialista plantea la excepción del pago del impuesto para quienes se desempeñen en la función pública en el cargo de secretario de estado en adelante, diputados y senadores. Además de los directores, síndicos y miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas y cargos equivalentes de administradores; miembros de consejos de administración de otras sociedades, asociaciones, fundaciones; y los provenientes de los consejeros de las sociedades cooperativas y de los consejeros de las sociedades cooperativas.

Y es estos donde surgen interrogantes del proyecto presentado por el candidato oficialista. "De aprobarse la ley, los exceptuados no entrarían en el tratamiento del régimen cedular y volverían a pagar un alto monto de Ganancias, ya que se regirán a partir del esquema vigente previo de los decretos del ministro Massa", afirmó Fernández Sabella.

Pero ese no es el único, el proyecto del candidato oficialista no especifica qué sucederá con respecto al pago de impuesto en las jubilaciones de quienes no puedan deducirlo. "En el régimen actual, durante la época activa los trabajadores liquidan los aportes porque luego pagarán el Impuesto a las Ganancias durante su retiro. Ante la implementación de un régimen cedular, y la eliminación de este permiso, no queda claro si no pagaran el tributo con sus jubilaciones", concluyó.