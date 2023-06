Fuerte reclamo de Argentina a Estados Unidos por la imposición de trabas comerciales

En medio de la gira de Sergio Massa por China y en un gesto de estudiado ajedrez de geopolítica, la Argentina reclamó fuertemente a Estados Unidos por las trabas comerciales que impone la administración de Joe Biden a más del 30% de las exportaciones de productos argentinos al mercado norteamericano.

El reclamo de la Argentina a Estados Unidos se canalizó anoche por medio de unas reuniones que mantuvo la secretaria de Relaciones Económicas de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, en Washington con Daniel Watson, Asistente del Representante Comercial de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental y, por otra parte, con el Subsecretario de Comercio para Mercados Globales, Arun Venkataraman, quien ejerce además la función de Director General del Servicio Comercial Exterior de los Estados Unidos.

No es la primera vez que la Argentina eleva este tipo de pedidos a Washington. El Presidente Alberto Fernández habían planteado en su reunión con Biden en la Casa Blanca este tema de la agenda bilateral. Además, ya lo viene haciendo asiduamente el embajador argentino Jorge Argüello ante autoridades norteamericanas por las trabas a las exportaciones de litio, acero y biodiesel. De hecho, la Argentina elevó a la OMC estos reclamos.

Pero esta vez el planteo de Todesca Bocco se da en medio del viaje de Massa en China, un rival central de Estados Unidos y además fue planteado al más alto nivel.

Según explicaron a El Cronista en la Cancillería, la secretaria de Relaciones Económicas estableció a las autoridades norteamericanas del área de Comercio las preocupaciones que generan en nuestro país las trabas que enfrentan cerca del 30 por ciento de las exportaciones argentinas, que están sujetas a investigaciones comerciales por parte de Washington por un monto cercano a los 1.800 millones de dólares.

Todesca Bocco enfatizó también la demora que sufre el ingreso de cítricos dulces del noreste argentino al mercado estadounidense.







Agenda económica

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales llevó adelante esta semana en Estados Unidos una agenda de reuniones tendientes a abordar los principales temas de interés de la agenda económica bilateral.

Así, se supo que mantuvo en Washington una reunión de trabajo con Watson, con quien dieron continuidad a la última reunión del AMCI/TIFA y del VII Foro de Innovación y Creatividad para el Desarrollo Económico en Buenos Aires.

Además, ambos destacaron el próximo seminario que se realizará los días 26 y 27 de junio próximo en Buenos Aires, dedicado a la Inteligencia Artificial, la Privacidad de datos y la Ciberseguridad que la Cancillería y la embajada argentina en aquel país organizan con el Departamento de Comercio y otras agencias.

Por otra parte, Todesca Bocco fue recibida también por Venkataraman para llevar el planteo de las trabas comerciales que tienen un alto interés para el comercio argentino en Estados Unidos.

Según explicaron fuentes de la Cancillería a El Cronista, en ambos encuentros la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería enfatizó que "si bien el comercio bilateral con los Estados Unidos denota un déficit crónico, subsisten trabas que pueden ser abordadas para reducir los impedimentos para exportaciones en varios sectores dinámicos de la economía argentina como el biodiesel, la miel, entre otros".

En el caso del jugo concentrado de uva blanca, las gestiones argentinas lograron destrabar una investigación con resultado positivo, lo que supone un antecedente prometedor pudiendo servir de antecedente como modelo de solución para otras cuestiones comerciales.

En el marco de investigaciones iniciadas por los Estados Unidos por presuntos subsidios y dumping al jugo concentrado de uva blanca (mosto) de nuestro país, se suscribieron sendos acuerdos en marzo pasado que suspenden las investigaciones y preservan el acceso del producto argentino al mercado estadounidense.

Según dijeron en el Gobierno "se trata de una solución al problema de acceso para un producto muy importante para la economía de la región de Cuyo, del que nuestro país es el principal exportador hacia los Estados Unidos, dando previsibilidad a nuestras exportaciones de jugo concentrado de uva blanca argentino al país del norte".





Temas de energía

Por otro lado, Todesca Bocco fue recibida junto al embajador Argüello, por la titular de la Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado, Anna Shpisberg, y Mark Well, funcionario a cargo de América Latina.

En este encuentro de trabajo se abordaron ejes como minería crítica, la transición energética, el flujo de comercio e inversiones entre ambos países y la importancia de fortalecer la participación de Argentina en las cadenas de suministro hacia Estados Unidos , identificando oportunidades de inversión en sectores estratégicos y promoviendo el desarrollo de las economías regionales.

Existen perspectivas positivas para diversificar las exportaciones argentinas a los Estados Unidos, como el caso del comercio de servicios, en el cual la Argentina exportó en 2022 a Estados Unidos u$s 4.292,5 millones, convirtiendo a este destino en el principal mercado para nuestra industria del software (alrededor del 50% del total de las exportaciones argentinas en este rubro).

En el marco de los encuentros que mantuvo Todesca Bocco también se reunió con empresas mineras, de la industria automotriz y de servicios (Livent, Panasonic, Río Tinto, Tesla, Ford, GM, Allkem, Prism, Albemarle, Panasonic, Rivian, South 32, Lilac Solutions, Delphos) , con las que analizó las implicancias que tendrá, para la Argentina, la aplicación de la reglamentación de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) sobre las exportaciones argentinas de litio.

La Ley IRA, aprobada en los EEUU el 16 de agosto de 2022, contiene diversos incentivos y medidas tendientes a estimular la fabricación local en los Estados Unidos y t ransformar el actual parque automotor impulsado por combustibles fósiles por automóviles eléctricos. Para esto, otorga a las familias créditos fiscales para la compra de vehículos a batería que hayan sido fabricados con insumos extraídos y procesados dentro del territorio de los EE.UU. o en países con los cuales Washington tiene un tratado de libre comercio vigente.

La interacción con las empresas interesadas tiene por objeto analizar la factibilidad de coordinar esfuerzos para lograr la incorporación de la Argentina al grupo de países proveedores de minerales críticos y asegurar que Argentina continúe siendo el principal proveedor de litio a EE.UU. Actualmente, las exportaciones argentinas de litio representan casi el 50% de las compras de este mineral realizadas por los Estados Unidos.

Por último, Todesca Bocco mantuvo un encuentro con referentes para América Latina de los principales thinks tanks de Washington D.C., (Atlantic Council, Council of the Americas, Eurasiagroup, Interamerican Dialogue, CSIS, Georgetown University, Instituto Milken, IIF-Institute of International Finance) sobre diversos temas de interés común, como los programas de desarrollo para la región y la Ley para la Reducción de la inflación.