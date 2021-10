Fuego amigo: Santoro vs Tolosa Paz por la denuncia de "golpe blando"

Leandro Santoro, primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) en la Ciudad de Buenos Aires, se distanció de los dichos de la candidata bonaerense Victoria Tolosa Paz , que denunció en las últimas horas que la oposición "prepara un golpe blando".

"Para denunciar un golpe blando en una campaña electoral, hay que tener pruebas. Yo por lo menos, no las tengo", manifestó Santoro, en declaraciones a TN.

Por su parte, el candidato bonaerense realizó su análisis de lo quiso decir su compañera de partido: "Entiendo que Tolosa Paz habrá querido decir que hay situaciones de mucha tensión social, de mucho malestar, y algunos aprovechan esa situación para hacer política, pero la categoría de golpe blando excede eso".

Elecciones 2021: cuáles son los horarios de las elecciones del 14 de noviembre



Vale recordar, que Victoria Tolosa Paz, aseguró que las críticas de la oposición son "intentos de desestabilizar económicamente, intentos de devaluar la moneda, intentos constantes y sonantes. En el mundo, se llaman golpes blandos dañar al gobierno de turno en busca de construir un rédito".

Es por esto, que Santoro afirmó que "hay sectores de la derecha argentina que con tal de sacar un rédito electoral son capaces de decir cualquier cosa". Se entiende que esas palabras fueron dirigidas al candidato de Avanza Libertad, José Luis Espert, quien llamó a no cumplir con el congelamiento de precios dispuesto por el Gobierno nacional.

Alberto condecoró a Mujica y aseguró: "Fue capaz de volver a unir a ambos países"



"Podés decir que el congelamiento de precios es malo, insuficiente, ¿pero llamar a no respetarlo? Eso equivale a decir: 'Aumenten los precios así yo saco rédito electoral'. Eso no me parece que esté dentro de las reglas de la democracia ni del sentido común", expresó el candidato del Frente de Todos.