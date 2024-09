Milei confirmó que eliminará por completo el Impuesto PAIS en diciembre

Este lunes, el presidente Javier Milei participó del acto por el Día del Industria organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí, repasó las políticas públicas de las últimas décadas relativas al sector y apuntó que "para proteger a la industria, se le robó al campo, y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado ".

"Quitarle a unos para darle a otros no es una política económica, es un robo que encima destruye la economía en el largo plazo", manifestó el Presidente. Y, en referencia al exministro de Economía y excandidato a presidente Sergio Massa, dijo: "Sepan que cuando alguien les habla de potenciar la industria mientras emite dinero por 13 puntos del PBI en un año, mientras pisa el tipo de cambio hasta un tercio de su valor de mercado, mientras autoriza importaciones a pesar de que no están los dólares, esa persona no es pro-industria, esa persona es un estafador y punto".

"¿Saben cuál es la mejor política industrial? tener una buena política fiscal y monetaria, honrar las deudas y recuperar la credibilidad del país", continuó el Presidente en línea con su discurso usual.

Se termina el impuesto PAIS

Tras esto, el Presidente se refirió a la reducción de 10 puntos del Impuesto PAIS para las importaciones que comenzó a correr este lunes, volviendo así al 7,5 % previo a su asunción, y confirmó que, a partir del 31 de diciembre de este año, el gravamen se eliminará por completo , tal como está previsto por ley.

"En el mes de diciembre, se termina con el nefasto Impuesto PAIS", reafirmó Milei. A raíz de esto, el primer mandatario espera "impulsar una baja en los precios de los productos importados", entre los que se encuentran "un sinfín de insumos productivos, osea que esta medida ayuda a bajar costos operativos, mejorando la competitividad de nuestra industria", agregó.

En esta línea, destacó que, pese a que su gestión subió 10 puntos el gravamen al asumir (en el caso de las importaciones), efectivamente cumplió con la promesa de que esta alícuota fuese temporal: "Bienvenidos al momento histórico en el que una administración dijo que lo creaba [al Impuesto PAIS] de manera transitoria y hoy se está imponiendo la realidad de que se hizo esa baja, es la primera vez en la historia".

"El Impuesto PAIS fue creado por el kirchnerismo bajo la excusa de que sería temporal, y sin embargo, se cansaron de prorrogarlo sistemáticamente", criticó (N. de R. en la ley de Solidaridad Social aprobada por el Congreso al inicio del Frente de Todos se estableció que el impuesto PAIS duraría cinco años).

Y continuó: "Los genios de la sustitución de importaciones, ¿nunca se dieron cuenta de que el 80 % de las importaciones son insumos productivos y que encarecerlos a dedo solo es perjudicial para la población argentina?".

Además de la baja del Impuesto PAIS, destacó otras reducciones o quitas impositivas dispuestas por su gestión:

Eliminación de las retenciones a más de cinco categorías de carnes;

Eliminación de derechos de exportación para la industria automotriz;

Reducción del impuesto a las transferencias de automóviles;

Reducción de aranceles de importación en productos de primera necesidad para distintos sectores productivos.

"Estamos recién empezando, imaginen de lo que somos capaces si mejoramos nuestra competitividad", prometió el Presidente.

Finalmente, les prometió a los empresarios "un boom industrial genuino" de la mano de "un aumento de la competitividad que traerá las reformas profundas" que el Gobierno está aplicando.

"Si pueden perseverar en condiciones adversas, con impuestos leoninos, regulaciones absurdas y costos altísimos, imagínense lo que pueden hacer sin la bota del Estado en el cuello", agregó el Presidente. E instó a los allí presentes: "Anímense a innovar y competir, porque no hay fuerza de la naturaleza más grande que un argentino queriendo hacer plata".