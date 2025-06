Francos le respondió a Cristina y defendió el rumbo económico: "En prisión no debe..."

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió este domingo a las críticas que lanzó la expresidenta Cristina Kirchner, quien hizo un fuerte descargo en redes sociales contra la gestión económica del Gobierno y el balance del Banco Central (BCRA).

En ese sentido, el funcionario defendió el rumbo económico de la gestión de Javier Milei, y apuntó contra la exmandataria. "Seguramente en prisión no debe recibir todos los números de la Argentina. No sé de dónde los saca ni quién se los manda", señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

Sus dichos estuvieron vinculados al mensaje que envió Cristina, con duras críticas hacia el Presidente. "Fijate, porque ya no tenés qué ajustar. Te quedás con guita que es de las provincias. Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer, y arriba los números no te cierran. Ni en dólares", escribió en su cuenta de X (exTwitter).

Y apuntó contra Milei: "Ya sabemos que sos cruel... lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida. En fin..."

Frente a estos señalamientos, Francos destacó que los indicadores muestran señales de recuperación: "Ha habido una mejora sustancial en la economía. Hay un crecimiento del consumo y del producto. Cuando uno compara mes a mes, se nota un crecimiento importante ".

Al mismo tiempo, también respaldó el criterio de equilibrio fiscal que aplica el Ejecutivo, siendo una piedra angular del programa económico, priorizándolo por sobre la baja de impuestos.

" No tenemos posibilidades de aceptar propuestas que pongan en riesgo el equilibrio fiscal ", afirmó en torno a las reuniones que mantuvo con diferentes gobernadores por la división de recursos.

Asimismo, el jefe de Gabinete se mantuvo firme ante la decisión del Gobierno de ponerle fin a la rebaja temporal de retenciones al campo. "Nosotros consideramos que las retenciones son un mal impuesto y que debería eliminarse en la medida que obtengamos el equilibrio fiscal. No es algo que podamos hacer ahora", indicó.

No obstante, añadió que cuando se alcance la meta fiscal, esta administración continuará con la reducción impositiva. "Cuando consigamos eliminar más gastos y tener más superávit, seguiremos bajando impuestos como lo hemos hecho hasta ahora", remarcó.

Por último, hizo mención acerca de la salida de divisas por viajes al exterior y compras de bienes de capital. "La mayor parte ha tenido que ver con una Argentina que estaba absolutamente desinvertida y descapitalizada, y hoy hay muchos industriales que están importando bienes de capital, lo que implica una salida de dólares en este momento, pero en el futuro va a significar mayor actividad y crecimiento", aclaró.