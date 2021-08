Fotos de Olivos: el repudio de la oposición que pide juicio político a Alberto Fernández

Luego de que se difundieran dos fotos del presidente Alberto Fernández festejando en una cena grupal el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, el 14 de julio del 2020 mientras la Argentina se encontraba en plena cuarentena , individuos de todo el espectro político dispararon contra el primer mandatario y el incumplimiento de las normas que él mismo impuso a la sociedad.

Las dos fotos de la discordia que complican al Gobierno

El detonante de las críticas fue el comunicado público difundido por la coalición de Juntos por el Cambio en sus redes sociales donde la oposición repudió el incumplimiento de la cuarentena por parte de Fernández y su pareja "como si pertenecieran a una casta privilegiada" .

¿Qué está pasando?, pregunta el posteo de Juntos por el Cambio en redes, y responde: "Mientras los argentinos que no cumplían con el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) eran perseguidos y sometidos a consecuencias de carácter penal , el presidente participaba de festejos y encuentros sociales en la Residencia Presidencial de Olivos violando los DNU dispuestos por el mismo Poder Ejecutivo que él encabeza", expone el comunicado.

Frente a esto, desde la oposición fueron breves respecto a su condena al asegurar que estas fotos son "una clara muestra de como algunos políticos actúan como si pertenecieran a una casta privilegiada " y que reflejan una "irresponsabilidad que merece ser condenada".

SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA CUARENTENA OBLIGATORIA pic.twitter.com/opF68TKBEf — JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) August 13, 2021

Críticas como estas llenaron las redes sociales a minutos de conocerse la foto del presidente incumpliendo el ASPO con dirigentes opositores de distintos ámbitos repudiando la actitud de Alberto Fernández al incumplir sus propias medidas de cuidado.

Respecto a la polémica, una de las primeras en comentar fue la titular del PRO, Patricia Bullrich, quién incitó a Fernández a presentarse de forma inmediata "en tribunales y sentarse frente a un juez que es lo que dijo que él personalmente iba a hacer con los argentinos que violasen la cuarentena".

Por su parte, en diálogo con Radio Mitre Bullrich aseguró que " el kirchnerismo hace mucho tiempo que viene haciendo esto . Nosotros lo vimos en el vacunatorio vip, ellos podían vacunarse antes que los demás, y ahora lo vemos con esto ".

Además, también publicó en Twitter un posteo en el que pide al presidente que explique "al pueblo argentino por qué violó las normas" que él mismo dictó, a lo que agregó que "de no tener explicación alguna, debe someterse a las mismas consecuencias de carácter penal que impuso en los DNU".

Señor Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández: usted debe explicarle al pueblo argentino por qué violó las normas que usted mismo dictó. De no tener explicación alguna, debe someterse a las mismas consecuencias de carácter penal que impuso en los DNU. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 12, 2021

Por su parte, dentro del PRO el economista y actual senador Martín Lousteau también fue terminante con el presidente: " Veo un nivel de hipocresía pocas veces visto . Vimos una foto de un presidente haciendo algo clandestino, a contramano de lo que impuso por DNU ", disparó.

"Me encantaría que el presidente Alberto Fernández pida disculpas y haga tareas comunitarias, que limpie veredas. Queremos ver ejemplaridad ", exigió el senador de la UCR en declaraciones televisivas, un reclamo del que también se hizo eco en Twitter: "Demuestra la falta de solidaridad del Presidente con aquellos argentinos que vieron vulnerados sus derechos durante la cuarentena y una profunda hipocresía", manifestó el político.

Por su parte, la primera precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue más breve en redes al publicar una foto en la que se contrastan los dichos del presidente a esa altura del 2020 con la polémica foto del cumpleaños de Fabiola Yañez: "BASTA de abusar del poder para romper las reglas que a todos nos piden cumplir" , acompañó Vidal.

BASTA de abusar del poder para romper las reglas que a todos nos piden cumplir. pic.twitter.com/Q67H5AYuVm — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 12, 2021

Por su parte, el par de Vidal en la provincia, Diego Santilli, quién competirá en la interna de Juntos por el Cambio contra la lista de la UCR con Facundo Manes a la cabeza, pidió explicaciones al Gobierno Nacional y manifestó: "En momentos de mucha angustia y dolor para millones de argentinos, incumplieron con las normas que ellos mismos pusieron . Me da mucha bronca. Tenemos que terminar con los privilegios de la política . Tenemos que decir BASTA", explotó el precandidato por la Provincia de Buenos Aires.

Además, se refirió a los recientes dichos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien asumió que "hubo un evento social que no debería haber ocurrido" pero disparó contra el "oportunismo político" de la oposición al criticar la situación y recordó que Alberto Fernández recibía constantemente gente en cuarentena como parte de sus funciones presidenciales.

Cafiero sobre la reunión en Olivos: "La foto fue un error y un descuido"

Ante esto, Santilli planteó que, en su momento, "la gente pedía una cuarentena inteligente" que permitiera trabajar "pero no otro tipo de reuniones sociales" , por lo que exigió diferenciar ambas actividades.

"(El presidente) tiene que dar explicaciones, los argentinos estamos hartos del doble discurso : vivíamos un momento muy difícil , no podías despedir a tus seres queridos por el Covid, no los podías ver, los comerciantes se fundían, los chicos no podían ir al colegio", contextualizó el precandidato a diputado nacional para repudiar la reunión en Olivos del presidente.

El Gobierno Nacional tiene que dar explicaciones. En momentos de mucha angustia y dolor para millones de argentinos, incumplieron con las normas que ellos mismos pusieron. Me da mucha bronca. Tenemos que terminar con los privilegios de la política. Tenemos que decir BASTA. — Diego Santilli (@diegosantilli) August 12, 2021

En esta línea, el neurocirujano que corre en la Provincia de Buenos Aires como cabeza de lista por la UCR, Facundo Manes, se mostró en sus redes sociales más templado pero igual de crítico: "La foto confirma algo que los ciudadanos ya sabíamos: liderazgos que dicen una cosa y hacen otra. Una total falta de respeto y de empatía ", reprobó el novato político.

Y agregó: "Mi abrazo a los médicos y enfermeros, a los familiares que no pudieron despedir a sus seres queridos, a los millones de argentinos que sí cumplimos las reglas y nos cuidamos entre nosotros durante este año y medio ".

La foto confirma algo que los ciudadanos ya sabíamos: liderazgos que dicen una cosa y hacen otra. Una total falta de respeto y de empatía. — Facundo Manes (@ManesF) August 13, 2021

Por otro lado, el titular liberal de la lista Avanza Libertad que apunta a una banca en la cámara baja, José Luis Espert, también repudió la foto con un lenguaje más intenso: "Mientras encerraban a la gente tomando medidas fascistas y totalitarias, Fernández estaba de joda" , espetó Espert, a lo que agregó que, de llegar al Congreso, buscará el juicio político para Alberto Fernández , a quién calificó como "impresentable y perverso".

Finalmente, Florencio Randazzo, quién correrá en las próximas elecciones legislativas en terreno bonaerense con su propia lista "Vamos con Vos", se mostró indignado: "Lo primero que tiene que hacer la política es repudiar los hechos de corrupción y, después, demostrar con la gestión que eso se cumple. Basta de charlatanes de plaza que no pueden demostrar una sola acción para hacer la política más transparente ", disparó el ex ministro del Interior y Transporte de la gestión de Cristina Kirchner.

Me causa bronca e indignación ver que festejaban un cumpleaños en plena pandemia mientras muchos argentinos no podían ni siquiera despedir a un familiar. El gobierno sigue perdiendo credibilidad, dicen una cosa y hacen otra. — Florencio Randazzo (@RandazzoF) August 13, 2021

En la polémica foto, difundida este jueves, se puede observar al menos a 12 personas que se encuentran en un espacio cerrado de la quinta de Olivos festejando el cumpleaños de la primera dama con una cena sin cumplir ningún protocolo sanitario.

Por lo pronto, Alberto Fernández no ha declarado sobre el tema y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue el único en dar explicaciones al escándalo que explotó en la noche del jueves.