Dante Sica y Mariana Caminos, Founder y Presidenta de ABECEB lideran el 16° Foro de la consultora, "Radar 2026"

La inflación de EE.UU. golpeó a los mercados y el riesgo país volvió a superar los 600 puntos

En esta noticia Sin vuelta atrás

El próximo 5 de noviembre, la consultora ABECEB realizará la 16° edición de su Foro, que este año denominó “Radar: del ruido a la señal”, con el eje en señalar la ubicación del país y las empresas en un complejo entorno geopolítico.

La presidenta y CEO de ABECEB, Mariana Caminos, explicó que “las empresas necesitan convertir esa lectura en decisiones: dónde invertir, con quién asociarse y qué capacidades desarrollar”, y anticipó que la Argentina tiene “una oportunidad para integrarse a las nuevas cadenas de valor, con estrategia, inversión y transformación”.

“Hoy el costo de reversión de las reformas es mayor al costo de mantener el modelo que se consolida. Los contratos, la infraestructura y el capital ya invertido elevan el costo de dar marcha atrás” (Sica)

A través de paneles con disertantes y entrevistas públicas, ABECEB intentará determinar cómo se articulan las disputas globales, los movimientos de capitales, las cadenas de valor, recursos estratégicos y la IA con las oportunidades de crecimiento para el país y la región. Asistirán CEOs y C levels de compañías.

Sin vuelta atrás

Mientras en el contexto político se duda acerca de la continuidad del modelo luego de las elecciones del año próximo. Para responder a esa duda de empresarios y animar a encarar estrategias inversoras y de desarrollos de negocios, ABECEB expondrá su Indice de Reversión del Modelo, una herramienta que pondera factores de cuatro tipos para establecer qué tanto es posible una marcha atrás de condiciones ya establecidas.

El economista, ex ministro de la Producción y fundador de ABECEB, Dante Sica, cree que los cambios en contratos, infraestructura e inversiones generan condiciones que pueden trascender los ciclos políticos. “Hoy el costo de reversión es mayor al costo de mantener el modelo que se consolida. Los contratos, la infraestructura y el capital ya invertido elevan el costo de dar marcha atrás”, señaló

Participarán Gary Litman, VP de Iniciativas Globales de la AmCham de los EE.UU.; Luis de Guindos, Andrés Malamud; Paulo Guedes, exministro de Economía de Brasil. También Mariano Rajoy, Pierpaolo Barbieri, Mauricio Macri, Federico Pinedo, Antonio Sola, Miguel Galuccio, Daniel Hadad y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, entre otros.