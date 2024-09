Fin del cepo cambiario: cuándo sería el anuncio, según las consultoras que mira el mercado

El presidente Javier Milei anticipó el lunes que pondrá fin al cepo cambiario que rige para la compra de divisas extranjeras "cuando la tasa de inflación del programa macroeconómico sea cero" .

"Cuando la inflación inducida por el programa dado por control de capitales desaparezca, podremos salir del cepo sin ningún tipo de problemas, porque ya no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica" , amplió el mandatario durante la apertura de la jornada bursátil en la Bolsa de Valores de Nueva York.



El piso "inducido" adoptará el guarismo 2% mensual, instancia que, de acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto, no encontraría forma en 2024.

"Ustedes tienen una inflación observada en el consumidor que es 4%" , sintetizó el jefe de Estado ante ejecutivos de finanzas en referencia al Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Otras de las cláusulas que posibilitarían el fin de los cerrojos revestirá en la capitalización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con reservas, según agregó el asesor en el Palacio de Hacienda Felipe Núñez.

"Todavía falta capitalizar el Banco Central con reservas" y "resta eliminarse aún algún stock en pesos que pueda estar dando vueltas y pueda ir al tipo de cambio, el famoso excedente monetario" , detalló el domingo en una entrevista en Radio con Vos.



En esta línea, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires José Luis Espert indicó este martes que el Gobierno aspira a contar con "unos US$ 7.000 millones a US$ 10.000 millones de reservas netas para estar tranquilos" y avanzar efectivamente con la liberación en el mercado de divisas-

"El Gobierno aspira a contar con unos US$ 7.000 millones a US$ 10.000 millones de reservas netas para estar tranquilos que liberando por completo el cepo no va a haber ningún remezón en el dólar que afecte el objetivo prioritario en esta primera etapa de gobierno" , agregó a LN+.

José Luis Espert: "Este Gobierno va desregulando toda la economía"

Para Espert, la gestión liberal "está tomando el tiempo necesario para tener la cantidad de reservas para estar tranquilos que una vez que se termine el cepo del todo, no va a haber ninguna suba del dólar".

"Este Gobierno va desregulando toda la economía, lo va a terminar desregulando todo y el cepo se va a terminar" , concluyó.