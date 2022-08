¿Fin de la tregua? Gabriel Rubinstein aclaró que "no habrá devaluación" y viaja al FMI antes que Sergio Massa

El flamante viceministro Gabriel Rubinstein salió a desmentir un escenario donde planteaba una devaluación del 50%. En tanto, el funcionario se sumará a la visita de Sergio Massa a Estados Unidos y será parte de la avanzada oficial que tendrá contactos técnicos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de la llegada del ministro, el 6 de septiembre.

"Les aseguro 100% que no va a haber devaluación", asegura el audio que Rubinstein difundió entre economistas cercanos luego de que se conociera un "plan de estabilización" de su autoría . "Por lo menos no este jueves", agrega en relación a la información que difundió Horacio Verbitsky en El cohete a la luna y que Rubinstein atribuye a "operaciones" y "una bomba que quieren instalar" .

Rubinstein se sumará a la avanzada del Ministerio de Economía que viajará unos días antes a Washington DC para negociar con el FMI, de la que participarán también el jefe de Gabinete Leonardo Madcur, el titular del INDEC, Marco Lavagna, uno de los principales asesores económicos de Massa, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

Rubinstein y Massa la semana pasada, cuando el ministro confirmó la incorporación

"Estoy de acuerdo con el superávit fiscal, el déficit cero y la unificación cambiaria . En algún momento del tiempo estoy en esa línea, en este gobierno o el próximo. Pero eso no quiere decir que va a haber una devaluación inminente", remarcó tras la difusión de una hoja de ruta con fecha del mes pasado que marcaba 50% de salto cambiario, suba de tarifas para alcanzar un ahorro de 1,3%/PBI en recorte de subsidios y otro 0,6% del PBI en transferencias a las provincias.

En el paper que difundió El cohete a la luna, Rubinstein aboga por una brecha cambiaria menor al 30% y propone un esquema de control de cambios que curse operaciones por distintas vías, uno comercial y para el pago de deuda y otro esquema atado al MEP para operaciones de turismo, dólar ahorro, nuevas inversiones reales y financieras e importaciones suntuarias, lo que va en línea con las ideas que había esbozado en un artículo publicado poco antes de sumarse al Gobierno.

En el audio, el economista hace referencia a las aclaraciones de Dario (Epstein), de Research for Traders, quien tuiteó los motivos por qué no cree que el Gobierno lleve adelante una devaluación. "Recién sacaron el bono dual, hay unos 7.000 millones de futuros de dolar, un salto del 40% del tipo de cambio oficial lleva la inflación del mes arriba del 15%", enumeró Epstein. "Me imagino alguna medida pero no devaluación. Veremos el 1/9", cerró en relación al jueves.

¿fin de la tregua?

"No se prendan en la ola de rumores que van a estar escuchando", advirtió el economista que se sumó tras la resistencia de Cristina Kirchner al equipo de Sergio Massa. Ahora llegó el 'carpetazo' desde un medio cercano a la vicepresidenta y las dudas sobre la tregua y el aval del kirchnerismo al ajuste massista.

El fin de semana, Máximo Kirchner volvió a cuestionar el acuerdo con el FMI en la antesala del viaje a Washington DC del equipo económico y presionó por la recomposición de ingresos.

Rubinstein, en tanto, definió que su día a día va "de quilombo en quilombo" y prometió reuniones con economistas más adelante. "Ahora no es el momento", reconoció.