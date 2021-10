El ultra kirchnerismo redobla las críticas al FMI: qué dijo ahora Fernanda Vallejos

La diputada nacional por el Frente de Todos Fernanda Vallejos reapareció en la escena pública en los últimos días luego de los polémicos audios que se filtraron en la fatídica semana de crisis interna que vivió el Gobierno después de los resultados adversos que observó en las PASO.

A más de un mes de sus explosivos dichos en los que tildó al presidente Alberto Fernández de "okupa", "enfermo", "mequetrefe" y "atrincherado en la Casa Rosada" , Vallejos le respondió este viernes con dureza a una figura internacional: se trata de Marc Stanley, el próximo embajador de los Estados Unidos en la Argentina designado por el presidente Joe Biden.

Su reacción se dio tras un discurso de Stanley en el Congreso de los Estados Unidos en el que tildó de "enorme" la deuda de u$s 45.000 millones tomada por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Fernanda Vallejos expulsada de Diputados por los audios contra Alberto?



No obstante, no fue a este fragmente al que Vallejos reaccionó, sino a la frase con la que Stanley responsabilizó a la actual gestión por la dilación en lograr un acuerdo con el organismo internacional: "El problema, sin embargo, es que es responsabilidad de los líderes argentinos elaborar un plan macro para devolver la deuda, y aún no lo han hecho ", manifestó el nuevo embajador en la Argentina. Y agregó irónicamente: "Dicen que ya pronto viene uno" .



La respuesta de Fernanda Vallejos al embajador estadounidense

Para responderle, la diputada oficialista recordó al expresidente Juan Domingo Perón y su puja con el entonces emisario estadounidense, Spruille Braden, quién organizó la oposición a Perón como candidato a la presidencia en 1946 y que éste último utilizó en su contra a través del exitoso lema de campaña "Braden o Perón" con el que denunciaba la intervención norteamericana en Latinoamérica .

"Braden pretendió explicarme lo que, a su juicio, 'debía hacer el gobierno argentino'. Si yo era 'buenito', a cambio de mi 'comprensión' era posible que los Estados Unidos no 'vetaran' mi eventual candidatura presidencial", explicó el propio Perón en su momento.



Estas palabras tomó Vallejos. mencionó que la Argentina ya tuvo "otros emisarios" y dijo que su respuesta a Marc Stanley era la misma que Perón le dio a Braden: "No nos interesa el prestigio con el que a veces recubren en el norte a los que traicionan a su pueblo. No nos conmueven esos falsos reconocimientos ", comenzó Vallejos.

Y agregó terminante, citando esta vez al expresidente Néstor Kirchner: "El único reconocimiento que vale para un dirigente popular es el de su pueblo. Por eso, como decía Néstor, lo único a lo que le tenemos miedo es a la entrega ".

El acto contra el FMI frente al Congreso

Las declaraciones de Vallejos fueron formuladas ante más de 20.000 personas (según los cálculos de los organizadores) que se congrearon frente al Congreso convocados por la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) junto a otras organizaciones sociales y sindicales.

El acto fue realizado bajo la consigna del rechazo al "plegamiento" de la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) frente a la necesidad de cerrar un acuerdo sostenible para saldar la deuda nacional: "La deuda del FMI fue dada a un país que no tenía condiciones para devolverla, lo que habla de la irresponsabilidad del acreedor" , acusó Vallejos apuntando contra el organismo internacional.

Tolosa Paz afirmó "hay que crecer con distribución" para acordar con el FMI



Y agrego nuevamente de forma crítica: "La deuda es fruto exclusivo de una decisión política para favorecer al presidente Macri" y "se destinó a financiar la fuga de capitales de un puñado de saqueadores que se enriquecieron con las políticas neoliberales de Juntos por el Cambio".



"Los que nunca pidieron perdón por sus errores, por su mala praxis, por haber violado sus propios estatutos, los que nunca pidieron perdón por un crédito mal dado que le hace mucho daño a muestro país, nos mandan emisarios a exigir planes de política económica", disparó la diputada del Frente de Todos. El Fondo debe realizar un "enorme mea culpa" porque "cada vez que Argentina siguió su recetario terminamos en terribles crisis que siempre las ha pagado nuestro pueblo", agregó.

"No aceptamos comisarios externos que vengan a pretender decirnos a los argentinos cómo debemos conducir nuestra economía" , concluyó terminante Vallejos.

El discurso oficial contra el FMI

Las declaraciones de Vallejos se mostraron en sintonía con las que formuló el senador oficialista Oscar Parrilli casi en simultáneo, al igual que lo declarado por la primera candidata a la Cámara Baja por el Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, e incluso el propio presidente Alberto Fernández.



Mensaje de Alberto al FMI: "Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar"



%uD83D%uDCAC Resulta que ahora nos mandan emisarios, a decirnos que quieren un plan de política económica. Los argentinos y las argentinas conocemos muy bien los planes de política económica del FMI: ¡Los hemos sufrido a lo largo de toda nuestra historia! pic.twitter.com/M8HlXon3nK — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) October 29, 2021

"Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar" , fue el contundente mensaje del primer mandatario este miércoles en el acto realizado por la militancia kirchnerista en el estadio del Club Deportivo Morón para homenajear a Néstor Kirchner a 11 años de su muerte.

"Voy a cerrar con el Fondo el día que sepa que eso no condiciona el futuro de la Argentina" , arengó el Presidente en el acto en el que fue el único orador. Y prometió: "Vamos a negociar que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda ".

En una línea similar a la de Vallejos, reprochándole al FMI su postura al cerrar un acuerdo por una deuda impagable con Macri, le pidió a los medios que en lugar de pedirle a él como presidente "que apure un acuerdo con el Fondo, le pidan al Fondo que se haga responsable del daño que hizo ". Y concluyó: "Me exigen un acuerdo rápido. No vamos a hacer un acuerdo que postergue más a los argentinos que hoy han quedado postergado ".

Alberto Fernández en Roma, por dentro: las claves de lo que fue a buscar al G20 y el pedido al FMI