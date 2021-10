Mensaje de Alberto al FMI: "Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar"

El slogan de la convocatorio no deja lugar a dudas: "Primero se crece, después se paga". Esa frase estaba no sólo arriba del escenario sino distribuida en un colmado estadio del Club Deportivo Morón . El tema sería ineludible, no sólo por las negociaciones actuales del Gobierno en Washington, que tendrá un nuevo capítulo en la próxima cumbre del G20, sino por ser un homenaje a Néstor Kirchner.

"Vamos a conseguir la victoria entre todos en noviembre", arengó el locutor, mientras los invitados VIP se acomodaban arriba del escenario. Intendentes, legisladores, ministros, gobernadores (que estuvieron en la Casa Rosada por los precios congelados), aguardaban a Alberto Fernández para el homenaje a Néstor Kirchner, a 11 años de su fallecimiento.



Pasadas las 18,40, el Presidente subió al escenario. No sólo: como imagen de unidad, en medio de los cortocircuitos desatados por la derrota electoral en las PASO, a Fernández lo acompañaban Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof. Por lo parlantes se festejaba que había 30 mil personas en el campo. La imagen pospandémica se genera después de que la anterior convocatoria oficial, en el estadio de Nueva Chicago, terminara siendo investigada por la Justicia porteña por supuesta transgresión al propio decreto presidencial por el aforto en este tipo de eventos.

"Voy a cerrar con el Fondo el día que sepa que eso no condiciona el futuro de la Argentina" , prometió Fernández, en un discurso cruzado por la renegociación con el FMI.



"Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, es porque vamos a negociar que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda", prometió

Su monólogo estuvo cruzado por comparaciones entre la deuda externa en el inicio del kirchnerismo, cuando era Jefe de Gabinete y los actuales u$s 44.000 que busca renegociar, al punto de ubicar a Mauricio Macri como parte de la "economía neoliberal". "A veces quisiera que los diarios de la Argentina, en lugar de pedirme a mi que apure un acuerdo con el Fondo, le pidan al Fondo que se haga responsable del daño que hizo", reprochó.

"Me exigen un acuerdo rápido. No vamos a hacer un acuerdo que postergue más a los argentinos que hoy han quedado postergado", resumió.

También hubo un párrafo dedicado al congelamientos de precios. " Acá no es un problema de emisión, la base monetaria crece mucho menos que la inflación. El problema es la concentración de la producción de los alimentos. Hay que ser firmes, plantarse ante los poderosos, y decirles que no es justo que los precios crezcan del modo que crecen", acusó.



"En el Frente de Todos no todos pensamos igual ¡Y vivan las diferencias! Nadie nos enseñó más que Néstor nadie es dueño de la verdad absoluta", resumió, sobre los indisimulados cortocircuitos internos.



Por último, el Jefe de Estado pidió el voto de cara a las generales del 14 de noviembre. El evento cerró con "Ji Ji Ji".

La previa



"Vamos a homenajear a Néstor". Con esa frase, acompañada de una imagen suya junto a busto del fallecido ex mandatario en el primer piso de la Casa Rosada, Alberto Fernández anunció que estaba n camino al Club Deportivo Morón.



En ese estadio, con capacidad para 25 mil personas, será el escenario para homenajear al patagónico, a 11 años de su muerte . Por ahora, según la información oficial, el Presidente será el principal orador, por lo que no se espera la presencia de Cristina Kirchner.

Ausente por lo general en los aniversarios de Néstor Kirchner, este año la Vicepresidenta tampoco asistió, a pesar de que desde 2019, la jornada del 27 de octubre sumó una nueva efemérides al universo oficialista : la victoria del Frente de Todos contra Mauricio Macri.

El sitio elegido alimentó versiones. El estadio del Club Deportivo Morón, pago de Martín Sabbatella, uno de los artífices del "resistiendo con aguante" K en el llano, fue inaugurado por ella en 2013.

En la previa, Cristina Fernández de Kirchner subió un video con declaraciones de su fallecido marido que sirven para el actual contexto político-económico, en medio del control de precios con el que el Gobierno está avanzando.

"No le compren más al que aumenta , porque si le compran y aumenta se van a creer que al pueblo argentino es cuestión de aumentarle y listo. Demostremoslé: aumentan, no le compramos nada", pedía Néstor Kirchner durante su presidencia.



Siempre primero Argentina



Néstor Kirchner 1950 pic.twitter.com/gtTGafw53i — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 27, 2021

En otro momento del video, Kirchner anuncia que se utilizarán reservas del Banco Central para pagar la deuda con el FMI, otro tema candente que atraviesa la administración de Fernández luego del préstamo al gobierno de Cambiemos.

Otros dirigentes del oficialismo también recordaron al patagónico es sus redes sociales. Uno de ellos fue el presidente Fernández . "Hace 11 años partía la persona que le dio al pueblo argentino una vida mejor y a mí, una amistad sin igual. Su recuerdo nos guía y nos convoca. Hoy y siempre, #TodosConNéstor"

De los primeros en postear su homenaje fue el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Un año más sin el compañero Néstor Kirchner.

El hombre que vino a rescatar un país en ruinas, iniciando una enorme transformación política.

Con pasión, memoria y trabajando siempre por la felicidad del Pueblo.

Su ejemplo nos alienta a seguir poniendo a #ArgentinaDePie#NéstorVive pic.twitter.com/c74jOxrbir — Juan Manzur (@JuanManzurOK) October 27, 2021