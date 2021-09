Quieren expulsar a Fernanda Vallejos de Diputados por los audios contra Alberto

Luego de que se filtrara una serie de audios de la diputada ultra K Fernanda Vallejos en los que criticaba al presidente Alberto Fernández a raíz de la derrota del Frente de Todos en las PASO, un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio presentó una denuncia para echar de la Cámara Baja a su par .

Los duros dichos de Vallejos contra el primer mandatario, a quien se refirió como "mequetrefe, okupa y enfermo", llevaron a los diputados opositores Jorge Enríquez, Luis Juez, Cristian Ritondo y Waldo Wolff a presentar un pedido de exclusión de la funcionaria "por inhabilidad moral sobreviniente en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional".

El apartado de la Carta Magna nacional al que hace referencia el pedido de los cuatro funcionarios indica que "cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno ", por lo que los opositores apelarán a esta posibilidad para su pedido de exclusión de Vallejos.

Jorge Enríquez, diputado del PRO dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, consideró que los audios de su par oficialista "son de una gravedad inusitada, no solo por su lenguaje soez , impropio de quien ejerce una función pública relevante, sino por el grado de cinismo que exhiben al revelar que sus discursos públicos de defensa del Gobierno eran opuestos a lo que verdaderamente pensaba ".

Además, Enríquez también resaltó los dichos de Vallejos contra la nueva fórmula de movilidad previsional que el oficialismo logró aprobar en el Congreso a fines del 2019 y que se aplica actualmente, la cual la diputada del ala kirchnerista tildó de "fórmula de mierda" que, según ella, le "hicieron votar ".

Ante esto, el funcionario del PRO sumó a su denuncia contra Vallejos el hecho de que la legisladora reconoció que "votó una ley previsional a sabiendas de que perjudicaba enormemente a los jubilados" .

"No hacía falta que ella lo dijera para saber que así es", continúa el mensaje de Enríquez, el cual resalta que él mismo, junto al pedido de expulsión de Vallejos, presentó un proyecto para derogar la fórmula previsional actual y reestablecer la anterior -vigente durante la gestión de Mauricio Macri- la cual el funcionario considera como "notoriamente más favorable a los beneficiarios previsionales" .

" La permanencia de Vallejos en la Cámara de Diputados sería un escándalo que afectaría la credibilidad del Poder Legislativo y socavaría todavía más la confianza pública en las instituciones", agrega el diputado, a lo que concluye: "También lo es la permanencia de una norma previsional deliberadamente destinada a hambrear a los jubilados" .

REMOCIÓN DE LA DIPUTADA FERNANDA VALLEJOS Y LA DEROGACIÓN DE LA LEY PREVISIONAL VIGENTE. Hoy he presentado, acompañado por los diputados @ljuez, @cristianritondo y @WolffWaldo un proyecto de exclusión de la Cámara de Diputados de la diputada @fvallejoss, (abro hilo) pic.twitter.com/OGpkPRdN7k — Jorge R. Enríquez (@enriquezjorge) September 20, 2021

El mandato de Vallejos en la Cámara de Diputados comenzó en el 2017 , año en el que fue elegida como legisladora nacional por la Provincia de Buenos Aires al ser cabeza de lista de Unidad Ciudadana -la coalición ideada por Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones de medio término durante la gestión macrista- en el distrito.

Aunque este año finaliza su período en el Congreso , el cual la funcionaria no espera renovar al no presentarse en las legislativas de este año junto al Frente de Todos, desde la oposición esperan expulsarla de la Cámara Baja antes de su salida oficial a causa de sus polémicos audios en los que apuntaló la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner -a quién llamó "la representación del pueblo argentino"- y criticó de muy mala manera a Alberto Fernández y a los funcionarios afines a este, resaltando la interna oficialista .

"Por su boca (de Cristina Kirchner) habla el pueblo argentino. No por la de Alberto Fernández, no por la del pelotudo de Guzmán , de Kulfas que se dedicó a escribir libros en contra de Kicillof, o la pelotuda de Vilma Ibarra que hablaba en contra de Cristina. ¿Pero por qué no se van a cagar y se ubican un poquito? ", fue una de las polémicas frases de la diputada, cuyos audios se difundieron a mediados de la semana pasada mientras el Gobierno sufría su crisis institucional más grande hasta el momento.