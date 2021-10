Se calienta el cruce con empresarios por precios congelados: Feletti le advirtió a Grinman por "amenazas de desabastecimiento"

Tras la oficialización del congelamiento de precios por 90 días, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) aseguró que habrá faltantes en las góndolas. Sin embargo, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti no se quedó callado y salió al cruce mediante las redes sociales.

Como consecuencia de la Resolución 1050/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, que retrotrae el precio de 1432 productos al precio del 1 de octubre y los congela por tres meses, Grinman advirtió que habrá faltantes en las góndolas.

Feletti: "No estamos atacando al sector empresario. Le estamos diciendo 'vendan más produciendo más'"

"Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera", anticipó el líder empresario en diálogo con la radio santafesina LT9.

Frente a sus declaraciones, Feletti escribió este miércoles a la mañana en su cuenta de Twitter: "Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento".

Precios congelados: según analistas la medida tendrá un resultado contrario al buscado, ¿por qué?

Y a renglón seguido, expresó: " Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino ".

"Venimos de un tiempo muy duro y estamos tratando de salir adelante poniendo todos un poquito para que la Argentina se vuelva, definitivamente, social y económicamente sostenible ", remarcó el secretario de Comercio Interior en la mencionada red social.

Y finalizó: "Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la negociación, pero no en estos términos".

NI AMENAZAS A LOS ARGENTINOS Y ARGENTINAS NI DESABASTECIMIENTOLamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino pic.twitter.com/iUGRTDarjY — Roberto Feletti (@RobertoFeletti) October 20, 2021

Los detalles sobre la Resolución 1050/2021

Sin lograr un acuerdo con el sector privado, la Secretaría de Comercio Interior oficializó hoy el congelamiento de precios de casi 1500 productos de la canasta básica, que regirá en todo el país durante tres meses.

La medida podrá prorrogarse "en caso de persistir las circunstancias de excepción que la motivan", aclaró el organismo.

Punto por punto, qué dice la Resolución 1050 con la que el Gobierno congeló casi 1500 precios

"Establécese, hasta el 7 de enero de 2022, la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor final, para todos los productores, comercializadores y distribuidores de los productos" que forman parte de un listado de 881 páginas anexado a la resolución, según el texto oficial.

Comercio Interior requirió a las empresas de consumo masivo que incrementen su producción "hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitren las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida".