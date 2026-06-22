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Con el Mundial como telón de fondo, el Gobierno nacional deberá enfrentar esta semana dos avanzadas de la oposición en el Congreso Nacional contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

En Diputados, este martes habrá una sesión especial dónde se definiría una posible moción de censura o solo interpelación. Qué podría pasar y cómo juegan los gobernadores para ayudar a Javier Milei .

“Está complicado el quórum”, admitió una fuente opositora a El Cronista sobre la posibilidad de que la sesión se lleve a cabo.

En este marco, la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el próximo 23 de junio a las 14 horas, a pedido del diputado Germán Martínez y otros legisladores.

Germán Martínez, el jefe del bloque de Diputados de Unión por la Patria

La convocatoria fue formalizada por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja y contempla distintos pedidos de informes y citaciones al funcionario.

Entre los temas incluidos en el temario figura un pedido de informes verbales a Adorni por presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos .

Además, toma en cuenta requerimientos de información al Poder Ejecutivo sobre su situación patrimonial declarada. También se incorporaron proyectos para solicitar la presencia del jefe de Gabinete ante la Cámara por supuestas irregularidades vinculadas a su patrimonio.

La sesión también contempla iniciativas orientadas a avanzar con una interpelación al jefe de Gabinete y el tratamiento de una posible moción de censura, en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional.

En ese marco, fueron incluidos expedientes que proponen citar a Adorni para analizar esa medida institucional.

Las posibilidades reales

Mientras la avanzada en el Senado se ve más clara, en Diputados los números del oficialismo y las reuniones de Diego Santilli con los gobernadores aliados podrían desactivar cualquier movimiento contra el jefe de Gabinete.

“ Ya se sabe que el PRO y los cornejistas no van a dar quórum ”, especularon desde la oposición en diálogo con este medio.

En este sentido, si bien el propio gobernador de Santa Fe no lo confirmó, es muy probable que los diputados que le responden no bajen tampoco al recinto.

“Si Manuel Adorni fuese funcionario de Santa Fe, ya no estaría más en su cargo. Al menos le hubiésemos exigido ir a la Justicia mucho más rápido y que explique todo“, había dicho el radical en declaraciones radiales tras el evento por el Día de la Bandera que compartió junto a funcionarios del Poder Ejecutivo en Rosario.

Sin embargo, ante la pregunta de si estaba a favor o en contra de que se avance con una moción de censura en Diputados, el gobernador fue menos directo. “El presidente pone sus funcionarios y los saca”, afirmó.

El quórum solo es posible si el PRO y los diputados que responden a Alfredo Cornejo se dividen, y si “se sientan algunos peronistas norteños”.

En este sentido, una fuente parlamentaria explicó que está la versión de los diputados que podrían aceptar mandar todo a comisiones, pero para ello la oposición necesita el quórum.

De poder llegar a Comisión, allí se determinaría con el dictamen de mayoría si solo se interpela al jefe de Gabinete o se interpela con una moción de censura.

Esta teoría cobra fuerza si se toma en cuenta la jugada del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.

El diputado convocó a una reunión informativa para el próximo martes 30 de junio con el objetivo de comenzar a analizar los expedientes vinculados a Manuel Adorni.

De esta manera, el oficialista negocia que la sesión pública de Adorni se desactive y tratarlo en comisión, cómo analizan voces de la oposición.

Entre los expedientes que serán abordados por la comisión aparecen proyectos vinculados a presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

El movimiento de Mayoraz busca así ganar tiempo y trasladar la discusión a un terreno donde el oficialismo pueda administrar los apoyos y las posiciones de los distintos bloques, antes de que la oposición intente convertir la sesión especial en una pulseada política contra el Gobierno.