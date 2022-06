Falta gasoil: Federación Agraria denuncia faltantes desde hace dos meses y no hay soluciones

La Federación Agraria Argentina (FAA) volvió a cuestionar la falta de gasoil que se observa en la mayoría de las rutas nacionales, que están impactando en la actividad de numerosos pueblos de las provincias.

En este contexto la entidad alertó sobre las dificultades que genera la escasez de combustible, en momentos en que se está terminando la cosecha de soja y avanza la del maíz de segunda.

Además, las áreas trigueras están atravesando la ventana de siembra, por lo que es clave la disponibilidad de gasoil para poder avanzar en las labores de implantación.

Esta situación se da cuando hay que levantar toda la cosecha gruesa de segunda. Además se levantando maní y se está empezando, donde se puede por la humedad de los suelos, con la siembra de trigo.

La cosecha de soja ya casi se completó y se levantó un tercio del maíz, pero el falta el grano de segunda, que está empezando el ciclo de cosecha.

"Entregan combustible a cuentagotas y con un diferencial de precio tremendo " "Nos encontramos con el inconveniente para conseguir el combustible. En algunos lugares se encuentra, pero el tema es la diferencia de precios", señaló Adrián Pelliza, director de FAA y productor del sur de Córdoba.

El dirigente destacó además, que "hay lugares donde no se consigue y hay un faltante de lubricantes. Esta situación se da cuando tenemos toda la cosecha gruesa de segunda por delante. Se está levantando maní. Y se está haciendo, en donde se puede, la siembra de trigo, donde ya el faltante de humedad está complicando el desarrollo del propio cultivo y demás".

"La situación es compleja, y sin dudas también hay un agravante para el transporte, debido a que les entregan el combustible a cuentagotas y con un diferencial de precio tremendo. Lógico sería que, al menos en el agro, tuviéramos el mismo precio que en surtidor y ni que hablar el precio de Capital Federal ", puntualizó Pelliza.

Un maquinista no está viniendo porque no consigue gasoil porque necesita dos mil litros para venir a esta zona. Todo mal. Esto no da para más. "Parece que el Gobierno no entiende y no nos deja trabajar, señaló un productor bonaerense

En el mismo sentido, Germán Thean, productor chaqueño, indicó: "La falta de combustible nos afecta para la cosecha de soja, sorgo, maíz y algodón; así como también para la siembra de trigo".

La siembra de trigo corre riesgo por falta de humedad de los suelos, por escasez de fertilizantes y ahora porque no hay gasoil para las labores. Se estima que la caída del área sembrada con el cereal caerá un 10% respecto del ciclo anterior.

Agregó que también genera problemas para "el traslado del algodón hacia la desmontadora, y del cereal hacia los puertos. Esperemos que esta situación se solucione para seguir trabajando normalmente".

Por su parte, otro productor de esa provincia del NEA, Marcelo Saizer recordó que "cuando iba a empezar la cosecha de soja, empezó a notarse hace dos meses y medio la falta de combustible . Hubo productores que tuvieron que hacer 100 o 200 kilómetros para conseguirlo, y se sigue con la falta de combustible".

Preocupado por las demoras en las tareas agrícolas, Saizer recordó que "todavía hay algodón para cosechar, maíz, mucho sorgo, y semana a semana se siente más la falta. Las estaciones de servicio están semanas enteras sin combustible. Esta situación ha afectado mucho a esta parte del Chaco", sin dudas, algo que no se ve ni se siente desde Buenos Aires.

Manuel Lucero, presidente de la filial de FAA de General Villegas, provincia de Buenos Aires, insistió en que hay "inconvenientes con el gasoil" y enumeró algunas de las localidades donde no se consigue, Emilio Bunge y Piedritas sobre la ruta 33, por caso.

"Hace dos meses que venimos arrastrando la faltante de gasoil. Tenemos que hacer ahora la cosecha del maíz de segunda y sorgo. Un maquinista no está viniendo porque no consigue gasoil porque necesita dos mil litros para venir a esta zona . Todo mal. Esto no da para más.