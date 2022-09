Facundo Moyano cargó duro contra Kicillof: "pseudoperonismo" y "loteo" de la Provincia

Mientras que uno de los Moyano hijo, Pablo, se alinea con el kirchnerismo, otro parece marcar diferencias cada vez más tajantes. Facundo Moyano, referente del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes (SUTPA), apuntó contra el gobierno de Axel Kicillof a propósito de la falta de respuestas ante el conflicto en torno a la Autopista Buenos Aires-La Plata y los corredores a la costa atlántica.

"La negligencia e impericia del gobierno bonaerense no solo destruyó una empresa, sino también un sistema", acusó Moyano a través de su cuenta de Twitter. Si bien desde La Plata aseguran que hay intentos de negociar para levantar la medida de fuerza por la cual los y las trabajadoras de SUTPA habían dejado de cobrar peajes, el conflicto parece lejos de sofocarse.

"Además, la falta de gestión, planificación, estrategia y de proyecto de gobierno, hicieron que una empresa que daba superávit en 2019 hoy esté subsidiada en más de un 50%", señaló Moyano, quien ya había cuestionado el "loteo" en el gobierno bonaerense.

"Los bonaerenses pagan con sus impuestos lo que tendría que solventarse solo con el uso de las autopistas. Hoy se abona por kilómetro transitado solamente $2 en AUBASA y para entrar a la Ciudad de Buenos Aires, en AUSA, hasta $60. Lo que representa un gran porcentaje de diferencia", criticó.

Ayer, el sindicato de peajes que co-comanda Facundo Moyano y el gobierno provincial se reunieron en audiencia para buscar una solución al conflicto. Sin embargo, al salir, el dirigente sindical arremetió contra el titular del organismo, Ricardo Lissalde, y resaltó que no hay comunicación entre las reparticiones bonaerense para coordinar.

Desde el sindicato resolvieron primero no acatar la conciliación obligatoria porque no advertían voluntad de diálogo en al contraparte. No obstante, en las últimas horas circuló la información de que el sindicato había acordado una tregua en la medida de fuerza que llevaba ya una semana sin que esto implicara una resolución.

"Querían que acatemos una conciliación obligatoria de un conflicto que ya lleva meses", había expresado un Moyano ofuscado ayer en declaraciones a A24. "Es llamativo en un gobierno peronista que no se sabe a quién responde, nadie se hace cargo, ni el gobernador se hace cargo, ni los funcionarios del ministerio se hacen cargo, está todo el gobierno loteado", completó.

Moyano sostuvo que la falta de una actualización en las tarifas de los peajes de AUBASA es un "populismo berreta que hace este pseudo peronismo" y que está "destruyendo todo el sistema de autopistas", mientras otros distritos ajustan los peajes por inflación, como hace la Ciudad de Buenos Aires. "Un argentino que no pasó nunca por una autopista o corredor vial la está pagando con sus impuestos", agregó en declaraciones televisivas.

A su turno, Florencia Cañabate, la otra cabeza del SUTPA, cargó contra el responsable de AUBASA. "El @Sutpacgt no es un sindicato de consignas. Es un sindicato de HECHOS. Por eso no vamos a claudicar en la lucha hasta que @AU_BA_SA saque a este personaje nefasto de la presidencia", tuiteó.