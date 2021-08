Nuevo cepo a la carne y escándalo: un funcionario se equivocó de chat y reveló que Máximo levantó el pulgar

El Gobierno extendió del cepo a la exportación de carne hasta el 31 de octubre. Y la Mesa de Enlace se reúne esta tarde para analizar medidas de fuerza . Además, hay malestar extra porque la decisión se habría 'filtrado por equivocación': un alto funcionario envió un mensaje a un chat de Whatsapp de productores donde se alude al diputado Máximo Kirchner como el responsable final de levantar el pulgar a la nueva prórroga.

La Resolución Conjunta 7/2021 entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el de Agricultura, Ganadería y Pesca fue publicada este martes en el Boletín Oficial.

Entre los considerandos, asegura que "en materia de precios, el impacto de las medidas que limitaron la venta al exterior de manera temporal ha comenzado a mostrar resultados positivos. Tras 2 meses de vigencia , los precios se estabilizaron e incluso mostraron cierta retracción en distintos eslabones de la cadena. En consecuencia, puede observarse que las medidas tomadas han cumplido el objetivo de reducir la dinámica de precios".

Y plantea que "si bien la solución estructural a la tensión entre mercado externo y mercado interno se vincula con medidas que permitan aumentar la producción, en el corto plazo la herramienta de limitar las ventas al exterior es indispensable para garantizar el acceso a la carne vacuna frente al fuerte aumento de los precios a los consumidores".

El decreto que limita la venta de carne vacuna al exterior vencía este martes 31 de agosto. Publicado a fines de julio pasado, estipuló "la suspensión total o parcial de las exportaciones para determinados cortes de origen bovino" hasta hoy.

Así, se fijó un máximo de toneladas mensuales que no puede superar el 50% de lo exportado en el período julio-diciembre de 2020 inclusive. Y un dato clave a la luz de la medida oficializada ahora: la disposición facultaba a los ministerios involucrados a "prorrogar la medida hasta el 31 de diciembre de 2021 en función de las variaciones de los precios, la producción nacional y/o el abastecimiento del mercado interno".

Así se filtró la decisión que sorprendió al campo y llevaría la firma k

" Del modo más absurdo, con un mensaje de WhatsApp enviado por error a un grupo de productores, el secretario de Agricultura, Jorge Solmi, confirmó que es casi un hecho la continuidad del cepo a la carne . Y lo que es peor: dio a entender que no es decisión de ningún funcionario del Poder Ejecutivo sino de Máximo Kirchner, el diputado e hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner".



Así lo anticipó de modo exclusivo Bichos de Campo, que tuvo acceso al mensaje que Solmi envió, evidentemente sin darse cuenta, desde su celular al chat de Grupo Radar, integrado por productores de Pergamino .

"¿No se podrá hacer un último esfuerzo hablando con Máximo para liberar algo de carne de Vaca manufactura y conserva (8 dientes sin preñar) y cupo a frigos nuevos que no tienen? Es importante en la zona centro para las elecciones", se lee.

El mensaje de chat que se filtró, primicia de Bichos de Campo

El portal de referencia cuenta que contactó a Solmi, quien "reconoció que lo había enviado al grupo equivocado". Su explicación: lo recibió y, al no saber su autoría, tuvo la intención de compartirlo con el grupo de Wapp de la secretaría pero se confundió de chat. Matías Longoni, de Bichos de Campo, asegura que el funcionario enfatizó "el texto no es mío, la pregunta no es mía". Y revela que "un rato más tarde, el secretario se retiró del grupo donde había mandado el mensaje equivocado".

Para Longoni, esta 'metida de pata' oficial "confirmaría que Máximo tendría incidencia directa" sobre la prórroga del cepo a la carne .



Según la Sociedad Rural, después de 135 días del cepo a la carne, el sector acumuló pérdidas por u$s 1.084 millones, a razón de u$s 8 millones por día.