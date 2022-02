Alberto Fernández: "Cristina tiene sus diferencias con el FMI, pero el presidente soy yo"

Alberto Fernández habló por primera vez tras el acuerdo alcanzado con el FMI, la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos por no estar de acuerdo, y el inusual silencio de Cristina Kirchner respecto al tema.

El Presidente reconoció que la vicepresidente "tiene sus matices y diferencias con el FMI", pero subrayó que quien debe tomar las decisiones es él.

"Cristina también tiene sus matices y diferencias con el Fondo, pero hay un punto en el que el presidente soy yo y tengo que tomar las decisiones", sostuvo Alberto Fernández en una entrevista concedida esta noche a C5N.

Para Máximo, el acuerdo que selló Guzmán es "razonable" solo para el FMI

Además, el jefe de Estado se refirió a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Dijo que el hijo de la vicepresidenta se lo informó antes de hacer pública una carta con su dimisión.

"Hablé el miércoles pasado con Máximo, me contó sus diferencias con este tema y hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión", reveló.

Renuncia de Máximo Kirchner: qué dijo Cristina Kirchner

A su vez, detalló que Máximo Kirchner le dijo que Cristina Kirchner no estaba de acuerdo con el paso al costado que hizo su hijo.

Máximo le adelantó a Alberto la renuncia y que Cristina no estaba de acuerdo

"Le dije que no era necesario tomar esta decisión. Él me dijo que ya la había tomado, que lo había hablado con Cristina y que no estaba de acuerdo con la renuncia", afirmó.

Por otra parte, sostuvo que entrar en "default era un problema enorme, era salir del partido, y ni a la platea me mandaban; me sacan del partido y me mandan a volver a entrenar".

%uD83D%uDCFA "Un default era un problema enorme por la forma en la que el mundo, a partir de la globalización, se ha organizado. Era un paso necesario que dar pero no hay nada que festejar". El presidente @alferdez en la entrevista con @gatosylvestre en Minuto Uno por @c5n. #AlbertoEnM1 pic.twitter.com/EdHQTwtHyO — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) February 1, 2022

"Lamento mucho la decisión que tomó Mauricio Macri de endeudarnos como nos endeudó", dijo el Presidente.

En esa línea, razonó que "todos los acuerdos comerciales con Rusia, China y otros países estaban supeditados a un acuerdo con el Fondo (Monetario), con lo que pudimos sacarnos de encima una limitante que teníamos, y ahora hay un horizonte para alcanzar lo que necesitamos".

Acuerdo con el FMI: qué pasará con las tarifas

En tanto, Alberto Fernández aseguró que a partir del acuerdo con el FMI "no hay ningún planteo de tarifazo" en los valores de los servicios públicos.

%uD83D%uDCFA "No hay planteo de tarifazo, el FMI lo sabe. Estamos avanzando en segmentar las tarifas con justicia para cuidar a quienes tienen ingresos bajos". El presidente @alferdez en la entrevista con @gatosylvestre en Minuto Uno por @c5n. #AlbertoEnM1 pic.twitter.com/7hfasvgWIa — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) February 1, 2022



"No hay ningún planteo de tarifazo, estamos buscando el modo (de ajustar las tarifas) con la mayor justicia y en eso está trabajando (la secretaría de) Energía" para que paguen más los sectores más pudientes, precisó el mandatario.



"Soy consciente de que nuestra gente tiene que recuperar el ingreso real y tengo que trabajar para que eso ocurra", indicó.