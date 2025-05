La arenga de Milei, nuevos apodos y la puja de facciones debajo del escenario

En un acto en el corazón del electorado macrista, La Libertad Avanza cerró la campaña del candidato a la Legislatura porteña, Manuel Adorni, junto al Presidente y las principales figuras del Gobierno libertario y una multitud no solo local pero sobre todo movilizada desde el otro lado de la General Paz . " Los amarillos fracasados están peleando el cuarto lugar" , agitó el presidente Javier Milei en un escenario montado en el Parque Mitre.

La militancia comenzó a reunirse cerca de las 17.30. Bengalas violetas, murgas, banderas y fuegos artificiales dividieron las aguas entre la agrupación que responde al asesor Santiago Caputo y los referentes de la armadora y secretaria de Presidencia, Karina Milei, en una guerra fría de festejos.

La distinción no fue disimulada. Los de Las Fuerzas del Cielo se reclutaron a la izquierda con remeras bordó y banderas con la cita del Macabeos 3:19 : "La victoria en guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo". Entre ellos, la tropa de las redes: Daniel Parisini (El Gordo Dan), Juan Pablo Carreira (Juan Doe), el influencer Mariano Pérez y el jefe de bloque de la legislatura bonaerense, Agustín Romo.

Del otro lado, a la derecha del escenario, los karinistas fueron con las remeras violetas del partido. "Yo defiendo lo oficial, lo otro es una agrupación", ninguneó uno de los referentes de la militancia joven de Karina ante El Cronista.

Por esa ala hizo su desfile entre la multitud el armador bonaerense de la secretaria de Presidencia, Sebastián Pareja, con banderas de la agrupación La San Martín , quien tuvo problemas para ingresar al corralito VIP frente al escenario, aunque finalmente lo logró. Su tropa fue solo una porción de la masificación de militantes provenientes de la provincia de Buenos Aires .





Logros de gestión, Santoro "Sanvaca" y Macri "el fracasado"

La apertura, una hora más tarde, la encabezó el cineasta Diego Recalde , quien arrebató directamente con el expresidente Mauricio Macri: "Estamos en una evolución felina: dejar de gemir como un gato para maullar como un león ". Y agitó: "Tuvimos kirchnerismo de buenos modales. A los malos hay que hablarles en su idioma".

Lo siguió la presidente del partido en CABA y jefe dejaron bloque de la legislatura, Pilar Ramírez, quien presentó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a Karina Milei. "Estoy orgullosa de la Argentina. Vamos a llevar las ideas de Javier Milei a la Ciudad", introdujo entre cánticos en un breve discurso previo a presentar al candidato.

"Cómo me gusta el Adorni, Adorni, me vuelve loco" , celebró el vocero en modo estrella. "Hace un año el Presidente me ha honrado con ser su voz. Nos dijeron en un momento que era imposible bajar la inflación, lo hicimos en tiempo récord. Nos dijeron que era imposible terminar con los piquetes: doctora Bullrich, gracias. Nos dijeron que íbamos a hambrear al pueblo y terminamos sacando a 6 millones de personas de la pobreza. También nos dijeron que el dólar se iba a $3000. Y acá estamos con el mismo valor que en diciembre", remarcó en su discurso antes de presentar al Gabinete que lo acompañó.

Y rememoró: "También nos decían que el gobierno de Milei iba a caer en abril; van a tener que seguir comiendo pochoclos, porque estamos más fuertes que nunca, señores ".

Junto al vocero estaban la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri;de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Salud, Mario Lugones; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Capital Humano, Sandra Pettovello, de Economía, Luis "Toto" Caputo, y hasta el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Tampoco faltó la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. Todos reunidos por una elección de la legislatura porteña. Hubo un solo ausente: el canciller Gerardo Werthein .

El Presidente entró, como de costumbre, por la multitud . Primero sonó un instrumento judío, el shoraf, que dio pie a la emblemática canción de los actos libertarios, Panic Show de La Renga .

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/L0IFhc9v7u — Javier Milei (@JMilei) May 14, 2025

Tras remarcar los logros de gestión, apuntó: "No voy a perder tiempo en describir todas las inconsistencias a los amarillos fracasados porque están peleando el cuarto lugar". Y entre las conocidas frases en contra del kirchnerismo, saltó con un apodo para el principal candidato del peronismo, Leandro Santoro: "Ese kirchnerismo está representado por 'Sanvaca', porque es una vaca que vivió siempre de la teta del Estado ".





Semana de anuncios y el dato inflacionario

La antesala del acto partidario tuvo como respaldo el dato del IPC que izó una de las banderas más importantes de la campaña: la desinflación. Tras el repunte de marzo, el IPC de abril y tras la flexibilización del cepo cambiario dio un 2,8%.

El número se coló, además, en una semana de anuncios que todavía no cesa . Todos tuvieron a Manuel Adorni como protagonista, ya que el vocero retomó sus conferencias de prensa diarias para ponerle cara a la reorganización de reparto del PAMI, la eliminación de impuestos para importaciones de productos tecnológicos, la reforma migratoria y, en breve, un mecanismo para inyectar los "dólares debajo del colchón" para fortalecer las reservas del Banco Central.