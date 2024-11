Excelente noticia de ANSES: el Gobierno pagará un monto de $ 200.000 en diciembre, ¿quiénes lo cobran?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará un monto de más de $ 200.000 a un grupo de beneficiarios en diciembre, tras confirmarse el último incremento por la Ley de Movilidad.

Al conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, el cual se posicionó en 2,69%, se establecieron los aumentos que se aplicarán sobre las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales.

En este marco, el organismo previsional pagará un total de $ 277.000 en el último mes del año. Sin tener en cuenta el adicional por el aguinaldo. ¿Quiénes lo cobran?

ANSES pagará un monto de $ 277.000 en diciembre: quiénes lo cobran



La entidad que conduce Mariano de los Heros informó que a partir de diciembre se incrementarán los valores de la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM), así como también de las Pensiones No Contributivas (PNC).

En este marco, confirmó que los titulares de PUAM cobrarán en diciembre un total de $ 277.679,02. Este monto se conforma de $ 207.679,02 de su haber y otros $ 70.000 por el bono.

Mientras que aquellos que cobren la PNC ya sea por Invalidez o Vejez, percibirán el próximo mes un monto de $ 181.719,13, más el refuerzo económico de $ 70.000.

¿Quiénes pueden cobrar la PUAM?

Este beneficio está destinado a los adultos mayores de 65 años que no pueden percibir una jubilación tradicional, debido a que no cuentan con los años de aportes requeridos o no trabajaron en relación de dependencia.

De esta manera, se busca garantizar que posean un ingreso básico pese a no encontrarse dentro del Sistema Previsional.

Pensiones no contributivas: cuándo cobro en diciembre 2024