Eurnekian toma distancia de Milei y se acerca cada vez más a Bullrich: "Es diferente al resto"

En el marco del evento organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, que tuvo como invitados especiales a Patricia Bullrich y a Carlos Melconian, el dueño de Corporación América, Eduardo Eurnekian, volvió a pronunciarse en contra de la dolarización y se distanció de la postura crítica que Javier Milei tiene sobre el Papa Francisco.

Pese a que en el encuentro el magnate reconoció que el candidato presidencial "es un individuo que sabe", también decidió tomar distancia sobre la iniciativa económica que impulsa su ex-empleado y referente del espacio libertario.



"Sabemos que no tenemos moneda, está bien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscar otra moneda? La americana ¿ la traemos, no la traemos? La generamos nosotros, hacemos un sacrificio y tenemos el orgullo de decir que no tenemos moneda" , manifestó Eurnekian a la prensa, y consideró que en cambio hay que tener un orden y una disciplina y que "dolarizar es secundario".

En ese contexto, el dueño de Aeropuertos Argentinos 2000 también tuvo un llamativo gesto hacia Patricia Bullrich. Luego de que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio finalizara el discurso de su presentación, el filántropo armenio convocó a un brindis.





"Señores, vamos a brindar por el éxito de quién hoy nos ha llenado el espíritu de esperanza. Los argentinos venimos con justa razón de estar desorientados frente a las soluciones que nos brindan quienes con buena voluntad a lo que fuera tienen la mejor de las imaginaciones, y nosotros estamos dispuestos a colaborar fuertemente en esos aspectos", expresó.



Y destacó a la candidata: "Tu caso es diferente. Nos prometes algo de las raíces propias de nuestra cultura. Prometes orden, disciplina, rapidez administrativa, y un Estado que funcione sin milagros", señaló.

"Nos ha llenado de esperanza este discurso. Es diferente al resto, nos ha mostrado una Argentina clásica, con valores y agallas para enfrentar el futuro", elogió y pidió levantarla las copas por el éxito de la dirigente.

En un breve diálogo posterior que mantuvo con los medios, Bullrich admitió que se sorprendió por la buena recepción que tuvo Eurnekian de su mensaje. "¡Viste!", reaccióno la candidata de Juntos por el Cambio.



Tras la finalización del evento, el empresario también se diferenció de las críticas de Milei al Sumo Pontífice. "Al Papa le tengo respeto y somos muchos los que le tenemos respeto, y muchos en el mundo, entonces no tiene que arrogarse él el derecho de opinar del Papa, que se calle la boca", expresó Eurnekian a la prensa.



En ese sentido, también demostró su preocupación por el ascenso del libertario y alertó que "si Milei no se modera, no estamos para aguantar otro dictador".













