Ganancias: JxC pisó el cazabobos y Massa sueña con sumar votos

Sergio Massa se llevó lo que buscaba. La fuerte suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias terminó por generar el doble efecto que en la previa se estimaba podría tener la medida. El rédito político por prácticamente terminar con uno de los tributos que mayor rechazo generó durante años ya lo tenía en el bolsillo, pero faltaba que se produjera el otro movimiento.

Si había que apostar en favor de la chance de que JxC no apoyara en Diputados la suba del piso de Ganancias, las casas de apuestas pagaban apenas algunos centavos. Estaba claro que la propuesta no tendría el visto bueno opositor, pero desde lo político había una necesidad de dejar expuesta esa postura.

Y tal como se preveía, JxC quedó sola como la única que no dio quórum para que Diputados tratara la medida.

Los cambios en Ganancias son importantes si se lo mira desde el lado de los beneficios para los trabajadores y, desde ya, del lado político, pero también cumplía la función de cazabobos en el que cayó -aunque a conciencia- JxC.

Hoy la vista del oficialismo está puesta en tratar que Milei no se escape demasiado, aunque no hay expectativas reales de que en Unión por la Patria (UP) quede en primer lugar. Pero sí hay intenciones de sumar a quienes quedaron huérfanos tras la derrota en las PASO de Horacio Rodríguez Larreta, y que no les convence la opción de Bullrich pese a convivir en el mismo espacio. Mientras más situaciones de este tipo se den, en UP entienden que más chances de captar esos votos habrá.

Los números que maneja Sergio Massa lo llevan directamente al ballotage. Al menos hoy, la foto dice que Javier Milei sumará un 35% de los votos, mientras que el candidato oficialista se llevaría un 32%; más atrás quedaría Patricia Bullrich, con el 25%.

De darse, este escenario le permitiría al ministro de Economía llegar al mano a mano final, que según estas cifras sería con el libertario.

Massa sabe que para que esto realmente sea posible, de acá al martes que viene habrá que poner todo lo que haya a disposición.

Se trabajó sobre la casi eliminación de Ganancias, sobre la devolución del IVA en algunas compras y beneficios para monotributistas y adjudicatarios de planes sociales, y de aquí al 26 (el último día habilitado ya que el 27 arrancará la "prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio") aparecerán beneficios para autónomos, entre alguna otra novedad.