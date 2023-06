Un día después de protagonizar un mano a mano con el ministro del Interior para las redes sociales, el actor Esteban Lamothe reivindicó su apoyo a Eduardo 'Wado' de Pedro y expresó que el motivo del sketch era demostrar su simpatía hacia el dirigente. "Me gusta mucho Wado como político, las veces que he conversado con él me sentí muy cómodo, me gusta como habla y tengo afinidad personal".

Entrevistado por Radio con Vos, le consultaron sobre los desafíos de imitar al referente de La Cámpora: "Tiene un vínculo con su tartamudez que a mí me fascina, no llegue a imitarlo tartamudeando, pero sugerimos esa idea, creo que nos saldría bastante bien".

Además, compartió que el vínculo con el ministro del Interior data de unos años. "Al principio me dijeron que me parecía, no lo conocía, pero me gustó el nombre que tenía y después me di cuenta de que se llamaba Eduardo".

En el clip de doce minutos los protagonistas comparten similitudes y coincidencias. En un divertido intercambio a cámara coinciden en que los dos calzan entre 44 y 45; miden 1,81 metros; son talle 42 de camisa; no les crece la barba y cumplieron 46 años. "¿Te das cuenta de lo que está pasando?", expresa el actor a su par.

El actor de "El marginal" se explayó sobre su visión ideológica: "Nadie sabe exactamente lo que es, a lo largo de la historia hay algunas cosas que me gustaron más que otras. Soy de una familia de clase media baja, mis dos abuelos eran peronistas, y mis padres también".



En esa instancia manifestó su agrado hacia el líder de Patria Grande, Juan Grabois, precandidato a presidente del oficialismo y allegado a su doble riesgo. "Juntos por el Cambio y la derecha han armado cosas en las redes para desprestigiarme. No me han llamado de algunos trabajos por 'tibio', si no apoyas a Macri sos un pelotudo y un peligro para la sociedad", declaró.

Sin embargo, el artista expresó que le esquiva a la grieta y manifestó su agradó hacia un referente del PRO: "Me encanta Fernán Quirós, de hecho, tenía pensado votarlo", confesó, pese a que el ministro de Salud porteño era uno de los precandidatos elegidos por Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio.