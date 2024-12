Chau AFIP: ARCA investigará a quienes transfieran dinero entre cuentas propias y no cumplan con estos requisitos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció una serie de requisitos y regulaciones para asegurarse de que las transferencias de dinero a cuentas propias se realicen de manera legítima.

Es debido a la normativa de la exAFIP que los titulares de diferentes cuentas bancarias, incluyendo billeteras virtuales como Mercado Pago, NaranjaX, Cuenta DNI y otras, deberán mantenerse al tanto de las reglas para operar y asegurarse de no ser investigados por el ente recaudador.

Si bien estas operaciones pueden parecer simples e inofensivas, es fundamental conocer los criterios de ARCA, de forma que se puedan evitar sanciones económicas o fiscales en caso de incumplimiento.

Cuáles son los requisitos de ARCA para transferir dinero entre cuentas propias sin ser investigado

Para transferir dinero entre cuentas propias sin problemas con ARCA y evitar las investigaciones es necesario cumplir con ciertos requisitos clave. Estos son los puntos más importantes a considerar:

Justificá el origen de tu dinero: es fundamental contar con documentación que respalde tus ingresos. De lo contrario, podrías enfrentar investigaciones y sanciones. Evitá movimientos sospechosos: realizar transferencias que superen los límites sin una justificación válida puede desencadenar una revisión por parte del fisco. Respondé a tiempo: si tu banco te solicita información, presentala de manera completa y oportuna. No responder puede generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).

Transferencias bancarias: qué sanciones impone ARCA a quienes incumplan el régimen

La ARCA aplica retenciones de Ingresos Brutos para las personas cuyos ingresos no estén registrados y no sean considerados legítimos. Este es un impuesto del 5% para los contribuyentes que no hayan presentado su declaración de ingresos en tiempo y forma.

Además de la retención de fondos, incumplir con los nuevos requisitos fiscales puede derivar en sanciones adicionales, tales como:

Generación de intereses resarcitorios.

Dificultades para acceder a créditos bancarios.

Limitaciones en operaciones comerciales.

Posible inicio de investigaciones fiscales.

¿Para qué compras y transferencias ARCA solicita los datos de los contribuyentes?

ARCA requerirá los datos personales solo para movimientos superiores a $400.000 realizados a través de bancos o billeteras virtuales, incluyendo pagos con tarjetas de débito del titular o adicionales.

Este monto se ajustará cada seis meses de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. En mayo de 2024, el límite pasó de $ 120.000 a $ 400.000, ajustándose a la inflación, y se prevé una nueva actualización en diciembre de 2024 según la ley.

Qué datos personales pide ARCA a las personas que realicen estas transferencias entre cuentas propias

Las billeteras virtuales y entidades bancarias están obligadas a proporcionar a ARCA la siguiente información detallada sobre los usuarios que realicen compras o transferencias de grandes montos:

Tipo y número de cuenta.

CVU asociado.

Cantidad de titulares de la cuenta.

Identificación de las personas involucradas en las transacciones.

Es importante aclarar que los usuarios no necesitan realizar ninguna acción, ya que esta información es reportada automáticamente por las plataformas de pago.