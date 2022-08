Cómo será la política exterior de Rodríguez Larreta si es Presidente: los consejos de sus asesores

Con expertos en política exterior de las tres grandes tribus que integran el PRO, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta empezó a definir sus lineamientos en la materia, si llega a alcanzar la Presidencia de la Nación.

Coordinados por el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface, desde el ex canciller Jorge Faurie hasta Mario Baizán, asesor de Patricia Bullrich, pasando por el ex secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el ex embajador en Rusia, el peronista Ricardo Lagorio, el grupo coincidió en destacar "el legado del presidente Mauricio Macri en materia de inserción internacional".

Expresaron, asimismo, que Argentina "necesita un plan para convertirse en un proveedor confiable de alimentos y energía" que hoy solo exporta el 18% de su PBI, cuando el promedio mundial alcanza el 30%.

Llamó la atención la ausencia de Federico Pinedo, el principal asesor en política exterior de Patricia Bullrich, la presidenta del PRO. El Cronista se comunicó con él, quien aseguró que no fue invitado.

Sin embargo, miembros del grupo de relaciones internacionales del partido que fundó Macri dijeron que les parecía extraño que no se diera por invitado, cuando el grupo fue convocado a participar del encuentro que se realizó en el Centro Cultural Recoleta. Dado que Pinedo fue senador nacional y vicepresidente 1ª de la Cámara, es razonable que haya estado esperando un llamado de parte de Straface, que no se produjo.

En el grupo de WhatsApp de relaciones internacionales del PRO participan en paridad de condiciones cada uno de los expertos en la materia que tiene el partido y es muy activo, con debates sobre los asuntos de coyuntura, recomendaciones de lecturas y reuniones periódicas. Bullrich ya participó de estos encuentros y Straface logró la visita de trabajo de Rodríguez Larreta y coordinar la reunión, que terminó con un documento que fue previamente discutido y consensuado.



Por ejemplo, "los participantes señalaron que es clave reformar la alianza estratégica con Brasil, el principal socio comercial de la Argentina, y modernizar el Mercosur. Asimismo, destacaron que "la Argentina debe asumir con convicción un fuerte compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos de la región".

Straface, quien suena como eventual Secretario de Asuntos Estratégicos en caso de que Rodríguez Larreta acceda a la Casa Rosada, expresó "la necesidad de promover el ingreso de la Argentina a la OCDE, un grupo que representa el 80% del comercio y las inversiones mundiales".

El funcionario larretista aprovechó el encuentro para presentar una encuesta realizada por la consultora Managment&Fit acerca de cuáles países deberían ser modelo para la Argentina. Allí, el 25,7% mencionó a Alemania, 23,2% a Estados Unidos, 20,5% a la Unión Europea, 9,8% a China y 8,1% a Japón. Consultados en qué ciudad les gustaría vivir, eligieron en primer lugar ciudades de la Argentina: Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, seguidas por ciudades españolas.

Por otro lado, el 72,3% de los argentinos consideró que Buenos Aires es algo o muy importante a nivel internacional, mientras que el 65,8% cree que el país es algo o muy relevante a nivel regional. Sin embargo, el 44,4% opina que la Argentina perdió relevancia internacional en la última década.

En el encuentro, además de los ya mencionados, estuvieron Mariano Caucino, Marisa Bircher, Norberto Pontiroli, Paola Di Chiaro, Eugenio Burzaco, Marcelo Scaglione, Horacio Reyser, Fabián Perechodnik, Diego Guelar, Diego Cagliolo, Franco Moccia, Julián Obiglio, Ezequiel Sabor, Ariel González Levaggi, Carlos Hernández, Dan Kucawka, Francisco Resnicoff, Carolina Cuenca, Agustín Grizin y Patricia Carmody, En forma virtual, participaron Fernando Oris de Roa y Gabriel Sánchez Zinny.