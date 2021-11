Estados Unidos pidió expandir la relación comercial con la Argentina

Estados Unidos expresó ayer que quiere "expandir la relación comercial con la Argentina" y anunció que el próximo año los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos asignarán personal permanente en Argentina para fomentar una asociación a largo plazo.

La encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, MaryKay Carlson fue la emisaria del mensaje de Washington para la Argentina en la cena anual del Centro de Estudios Americanos que preside Luis Savino.

"Estados Unidos expandir la relación comercial con Argentina. Tenemos una sólida relación comercial y de inversión con Argentina, que estamos trabajando para expandir", expresó Carlson en el salón del Hotel Alvear colmado por más de 200 personalidades del mundo de la política, la diplomacia y el mundo empresarial.

En 2020 el comercio bilateral bidireccional fue de 10.100 millones de dólares pero Estados Unidos busca ampliar ese monto en volumen y variedad. Así, la diplomática estadounidense remarcó que la idea de aumentar los niveles de comercio entre Washington y Buenos Aires pasará por productos agrícolas, los productos, servicios y tecnologías relacionados con la energía, la tecnología de la información, la comunicación y la atención médica.

En este sentido, Carlson destacó la labor de la administración e Joe Biden para conjunto entre ambas naciones para combatir la pándemia del Covid donde Estados Unidos donó 3,5 millones de vacunas Moderna a Argentina en julio de este año y ofreció 4 millones de dólares en suministros, incluidos tres hospitales de campaña y equipos de búsqueda y rescate.

"Tanto Pfizer como Johnson & Johnson se asociaron con Argentina para la fase 3 de los ensayos críticos para el desarrollo de vacunas. Nuestros países trabajan de la mano para promover la seguridad sanitaria mundial", dijo Carlson.

En tanto, la diplomática de Estados Unidos anticipó que el próximo año "los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos asignarán personal permanente en Argentina para fomentar una asociación a largo plazo.

"A través de estos centros, Estados Unidos apoya el trabajo conjunto para prevenir la resistencia a los antimicrobianos en los hospitales de la región. Nuestros científicos y expertos en salud también han combinado fuerzas para estudiar la efectividad de las vacunas contra el Covid-19, porque entender cómo funcionan las vacunas a medida que evoluciona el virus es la clave para salvar vidas", precisó.

La encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos valoró el encuentro entre Biden y Alberto Fernández la semana pasada para la cumbre del G20 en Roma, y luego por la cumbre climática en Glasgow.

Las expresiones de Carlson de buena sintonía con la administración de Fernández se dan tras ese encuentro diplomático y luego de un duro mensaje del designado embajador estadounidense en Buenos Aires, Marc Stanley, quien dijo que la Argentina como "hermoso autobús turístico al que no le andan las ruedas" y reclamó un plan económico para acordar con el FMI la renegociación de la deuda.

En la cena del Centro de Estudios Americanos Savino destacó las buenas relaciones entre Argentina y Estados Unidos a la vez que planteó la necesidad de que "haya un reencuentro entre todos los sectores políticos, empresariales y sindicales para sacar a la Argentina adelante" . También remarcó la labro del Centro de Estudios Americanos que se dedica a fomentar los lazos entre ambos países y organiza becas de estudio.

Savino entregó además los premios Puentes de América a los empresarios Martín Eurnekian, director de la Corporación América, y a Andrés Duncan Paterson, gerente de Ventas de American Airlines para Argentina y Uruguay.

La cena del Hotel Alvear fue una muestra del reencuentro que planteó Savino ya que había figuras como el secretario de Políticas Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete y dirigente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, el diputado radical Facundo Suárez Lastra; el titular de la AGN, Jesús Rodróiguez; la ex embajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Paula Bertol; el presidente del CARI, José Octavio Bordón; el ex embajador en China, Diego Guelar; Alejandro Díaz, CEO de la AmCham; los jueces Luis Bruglia, Gregorio Corach y Raúl Plee; el ex titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambias, y Horacio Valdéz, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria del Vidrio (SOIVA), entre otros.