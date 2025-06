"Escuchar al enviado del cielo no sirve": la frase con la que Nacho Torres volvió a marcarle la cancha a Milei

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, volvió a tomar distancia del oficialismo con duras críticas al rumbo del gobierno nacional. En una entrevista con Luis Novaresio que se emitirá esta noche en A24, cuestionó el "fanatismo ideológico" del presidente Javier Milei y puso en duda la viabilidad de una reelección sin alternativas políticas reales.

"El pragmático no tiene dogmas ideológicos, a diferencia de un gobierno que sí los tiene, y del dogma al fanatismo hay una línea muy fina", advirtió Torres. Y cuando Novaresio lo interpeló directamente, no esquivó la calificación: "Yo creo que hay mucho fanatismo".

En tono reflexivo, el mandatario patagónico propuso que los dirigentes abandonen las disputas superficiales y se enfoquen en los problemas reales del país. "Dejemos de discutir pavadas muchas veces por Twitter y pongámonos a laburar en una Argentina que las futuras generaciones estén orgullosas de lo que pudimos hacer en conjunto", instó. Y remarcó: "El conflicto no es pelearse con Darín por lo que vale una docena de empanadas. Eso es circo. Eso es correr el eje de lo importante".

Torres también se refirió a los cambios en el sistema político y a los límites de lo que consideró una "puesta en escena". "Lo impostado no prende. Nadie puede engañar al electorado", sostuvo. Y criticó a los referentes libertarios que, a su juicio, solo buscan posicionarse sin aportar soluciones concretas: "Todos esos que creen que ese bándole mate al armador de turno de La Libertad Avanza van a sobrevivir, podrán estar cuatro años más de diputados, pero no van a hacer la diferencia. Eso es una mirada mediocre de la política".

En un momento del reportaje, Novaresio le recordó que uno de sus aliados, Cristian Ritondo, había declarado estar dispuesto a trabajar por la reelección de Milei. Torres respondió sin evasivas: "En este contexto, si no hay alternativas, no es sano para la República Argentina, no es sano para la democracia".

Consultado por la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de Chubut señaló: "También creo que es un cambio de época. Me parece que ahí tenemos una oportunidad de discutir futuro y dejar de discutir pasado".

Además, deslizó una crítica directa a la forma en que el presidente toma decisiones: "A Milei le diría que escuche más a quienes lo han acompañado pero son críticos cuando tienen que serlo que a quienes le dicen que escuche al enviado del cielo".

En otro pasaje del diálogo, admitió que mantiene una "relación de amor-odio desde hace mucho tiempo" con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con quien ha compartido espacio político en Juntos por el Cambio, pero también ha tenido fuertes cruces.

Las declaraciones llegan en medio de una relación tensa entre Torres y la Casa Rosada. Desde el inicio del mandato libertario, el gobernador mantuvo un vínculo oscilante con el Ejecutivo: en 2024 lanzó un ultimátum en defensa de los subsidios de su provincia, amenazando con cortar el suministro de petroleo al país; exigió la federalización de la emblemática Ruta 40 y pidió un nuevo pacto fiscal, al que el ministro Guillermo Francos respondió con evasivas.