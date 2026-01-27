La empresa nuclear que Milei quiere privatizar quedó envuelta en un escándalo por contratos inflados

El sur patagónico atraviesa hoy una de sus mayores crisis ambientales en décadas, se reactivaron los incendios forestales en la provincia de Chubut y se cobró más de 40 mil hectáreas de bosques nativos. En este contexto, los gobernadores patagónicos se reunieron para impulsar la declaración de emergencia ígnea durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

El gobierno provincial anunció el 15 de enero que los incendios forestales fueron controlados, sin embargo, volvieron a encenderse los árboles en la zona de Cholila, dónde los cambios del viento complicaron el trabajo de los brigadistas.

En este contexto, los gobernadores patagónicos se reunieron para plantear al Congreso la necesidad de sancionar, en el contexto de la peor sequía de los últimos treinta y cinco años, la emergencia ígnea nacional, para tener mayores recursos, mayor velocidad y mayor y mayores herramientas.

“El desastre es de tal magnitud que superó lo que en términos de recursos pueden hacer las provincias. No hay forma de afrontar el incendio si no es con recursos extraordinarios y eso solo se puede hacer con la ley de emergencia”, explicaron desde Chubut.

Desde la provincia aclararon que hay buen diálogo con el gobierno nacional, en el caso de Chubut por lo menos ya se enviaron 4 millones de pesos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Se trató de la primera cuota, tal cual se acordó y se trabaja conjuntamente con el sistema de fuego nacional.

La reunión comenzó esta tarde y tuvo la presencia de los gobernadores de La Pampa (Sergio Ziliotto), Río Negro (Alberto Weretilneck), Chubut (Nacho Torres), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Neuquén (Rolando Figueroa). En conjunto con intendentes afectados por la problemática.

Los gobernadores informaron que durante la jornada mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron la decisión de avanzar con este planteo ante el Congreso , de cara a las sesiones extraordinarias, con el objetivo de lograr la pronta sanción de la Ley de Emergencia Ígnea.

Desde la administración provincial de Chubut adelantaron que posiblemente se haga una conferencia de prensa conjunta, dependiendo del Estado de situación de los incendios.

La actividad tendría lugar en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas - Las Golondrinas.

La emergencia ígnea destrabaría fondos extraordinarios inmediatos para combatir incendios y asistir a las zonas afectadas.

Además, aceleraría las compras y contrataciones de medios aéreos, equipamiento y logística sin trabas burocráticas.

Asimismo, reforzaría la coordinación Nación–provincias, unificando comando, recursos y respuesta operativa. En este sentido, también habilitaría ayuda directa a productores, familias y municipios damnificados.

Finalmente, permitiría planificar la recuperación ambiental y productiva tras la quema de más de 200.000 hectáreas en la Patagonia.

Actualmente, el incendio ya afectó a más de 40 mil hectáreas de Chubut y mantiene en alerta a las autoridades.

Sin embargo, fuentes provinciales remarcaron a El Cronista que la emergencia no es sólo de Chubut. En La Pampa llevan quemadas más de 180 mil hectáreas en los últimos tres meses, 6 mil en Neuquén, 10 mil en Entre Ríos y Río Negro y otras 2 mil en Santa Cruz.

El operativo contra el fuego

En el operativo trabajan alrededor de 500 personas, entre ellos más de 270 brigadistas desplegados en distintos puntos del país, además de bomberos voluntarios y personal de apoyo.

El gobernador indicó que durante la tarde se sumarán 36 brigadistas provenientes de las provincias de Córdoba y Santa Cruz para reforzar el operativo.

“Las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas en las próximas horas, con viento y baja visibilidad que limitan la operación aérea. Los equipos terrestres permanecen desplegados y en alerta permanente, combatiendo el incendio y priorizando la seguridad de los vecinos”, aseguró el mandatario provincial.

La situación es agravada por un contexto histórico, producto del cambio climático, la provincia experimenta la mayor sequía desde 1965.

Desde el gobierno nacional se habían comprometido a participar con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en la reconstrucción de la provincia. Con la reactivación de los focos, esto queda en detenido por el momento.

Mientras continúan las tareas para contener el incendio, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la zona y refuerzan los operativos para evitar que las llamas sigan avanzando sobre áreas pobladas.

A su vez, el viernes, la Administración de Parques Nacional (APN) dispuso por primera vez la historia, la intervención inmediata del Parque Nacional Los Alerces.

Actualmente, las llamas que superan los 50 metros de altura. Con maquinaria pesada para la apertura de cortafuegos y autobombas los brigadistas hace casi 50 días que no descansan.

La cuestión judicial

Los incendios en Chubut destaparon no solo problemas de recursos y recortes por parte del Gobierno nacional, sino que también comenzó una narrativa sobre la disputa judicial por los presuntos responsables materiales detrás de las llamas. La Casa Rosada, la gobernación provincial y la Justicia no comparten una misma mirada.

Según reveló El Cronista, el Gobierno libertario ejecutó apenas el 50% de los fondos que les corresponden por ley. Cada cuartel de bomberos recibió $31 millones de los $66 millones previstos para el año pasado.

Tras reclamar en reiteradas oportunidades durante el segundo semestre de 2025, finalmente el Gobierno nacional sólo giró la mitad de los fondos que les corresponden por ley a las dependencias oficiales encargadas de apagar incendios y atender emergencias.

En ese contexto, desde Nación, envían recursos físicos y materiales, pero hasta el lunes por la mañana no contemplaban la transferencia de fondos . La senadora Patricia Bullrich, antes a cargo del Ministerio de Seguridad bajo cuya órbita se ubica el área de Prevención del Fuego, rápidamente acusó a grupos “terroristas mapuches” de cometer incendios.

Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas.



La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas. pic.twitter.com/EyIzuPuQJR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 12, 2026

El Cronista consultó esta posibilidad con las autoridades provinciales y voces allegadas a Nacho Torres indicaron que no se trata de “comunidades mapuches” sino de “pseudomapuches”.

“Con la comunidad mapuche la relación es excelente, estos son grupos extremistas anarquistas, está en pleno desarrollo la investigación y hay allanamientos”, remarcaron desde el riñón del gobernador del PRO.

Aun así, advirtieron que “ no se anticipan a nada ”. “Hubo algunas amenazas previas de estos grupos a los incendios en La Patriada”, indicaron.

En declaraciones públicas, el propio Torres había asegurado que la aparición de “carteles amenazantes y el hallazgo de granadas en Epuyén, ordenamos el despliegue inmediato del GEOP y de la Brigada de Explosivos de la Policía del Chubut“.

Así y todo, la acusación del Ministerio de Seguridad se contrapone con la versión que dio esta mañana el fiscal de la causa, Carlos Díaz Mayer, quien descartó por completo las hipótesis de que el fuego se inició por culpa de grupos mapuches o incluso por parte de ciudadanos israelíes (hipótesis que corrió en las redes sociales).

“Totalmente descartado, es lo más alejado de la realidad en la que vivimos”, aseguró Díaz Mayer en declaraciones radiales. En este sentido, advirtió que “se dicen un montón de cosas que no están en la realidad objetiva de la causa”.