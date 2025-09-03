Cronograma
Es oficial | ANSES activa un nuevo calendario de pagos: ¿quiénes cobrarán con aumento en septiembre?
Los beneficiarios podrán acceder al cobro de sus haberes de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de septiembre 2025 y anunció un aumento del 1,9% en todas las prestaciones, según lo establecido por la fórmula de movilidad previsional.
Este incremento se aplica a jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y asignaciones familiares, además de incluir un bono de $ 70.000 para quienes perciban haberes más bajos.
ANSES: ¿cuánto se cobra en septiembre 2025 con aumento?
Con el ajuste del 1,9%, los nuevos montos quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 320.277,17
- Jubilación mínima con bono: $ 390.277,17
- Jubilación máxima: $ 2.155.162,17
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $ 256.221,74 - con bono $ 326.221,74
- PNC (Pensión No Contributiva): $ 224.194,02 - con bono $ 294.194,02
- Pensión madre de 7 hijos: $ 320.277,17 - con bono $ 390.277,17
De esta manera, quienes cobren haberes menores a $ 390.277,17 recibirán el refuerzo de $ 70.000 hasta alcanzar ese monto.
¿Cuánto se cobra por las asignaciones ANSES septiembre 2025?
Además, las asignaciones familiares y universales también se actualizaron:
- AUH: $ 115.064,72 (con retención del 25%)
- AUH con discapacidad: $ 374.670,30
- Asignación por Embarazo: $ 115.064,72
- Asignación Familiar por Hijo: entre $ 57.535,98 y $1 2.109,89 según ingresos del grupo familiar
- Asignación por Hijo con Discapacidad: entre $ 187.339,36 y $ 83.644,27
- Prenatal y Maternidad: entre $ 57.535,98 y $ 12.109,89 según IGF
Por su parte, las Asignaciones de Pago Único se elevarán a:
- Nacimiento: $ 67.062,91
- Adopción: $ 401.004,96
- Matrimonio: $ 100.421,34
- Cónyuge: $ 13.955,90
Calendario de pagos ANSES septiembre 2025
El organismo difundió las fechas de cobro según la terminación del DNI:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI 0: lunes 8
- DNI 1: martes 9
- DNI 2: miércoles 10
- DNI 3: jueves 11
- DNI 4: viernes 12
- DNI 5: lunes 15
- DNI 6: martes 16
- DNI 7: miércoles 17
- DNI 8: jueves 18
- DNI 9: viernes 19
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI 0 y 1: lunes 22
- DNI 2 y 3: martes 23
- DNI 4 y 5: miércoles 24
- DNI 6 y 7: jueves 25
- DNI 8 y 9: viernes 26
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI 0: lunes 8
- DNI 1: martes 9
- DNI 2: miércoles 10
- DNI 3: jueves 11
- DNI 4: viernes 12
- DNI 5: lunes 15
- DNI 6: martes 16
- DNI 7: miércoles 17
- DNI 8: jueves 18
- DNI 9: viernes 19
Asignación por Embarazo
- DNI 0 al 9: del 10 al 23 de septiembre
Prenatal y Maternidad
- DNI 0 y 1: miércoles 10
- DNI 2 y 3: jueves 11
- DNI 4 y 5: viernes 12
- DNI 6 y 7: lunes 15
- DNI 8 y 9: martes 16
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI 0 y 1: lunes 8
- DNI 2 y 3: martes 9
- DNI 4 y 5: miércoles 10
- DNI 6 y 7: jueves 11
- DNI 8 y 9: viernes 12
Asignaciones de Pago Único
- Todas las terminaciones: del 9 de septiembre al 10 de octubre
