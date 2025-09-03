Edición: Argentina
Es oficial | ANSES activa un nuevo calendario de pagos: ¿quiénes cobrarán con aumento en septiembre?

Los beneficiarios podrán acceder al cobro de sus haberes de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad.

En esta noticia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de septiembre 2025 y anunció un aumento del 1,9% en todas las prestaciones, según lo establecido por la fórmula de movilidad previsional.

Este incremento se aplica a jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y asignaciones familiares, además de incluir un bono de $ 70.000 para quienes perciban haberes más bajos.

ANSES: ¿cuánto se cobra en septiembre 2025 con aumento?

Con el ajuste del 1,9%, los nuevos montos quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $ 320.277,17
  • Jubilación mínima con bono: $ 390.277,17
  • Jubilación máxima: $ 2.155.162,17
  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $ 256.221,74 - con bono $ 326.221,74
  • PNC (Pensión No Contributiva): $ 224.194,02 - con bono $ 294.194,02
  • Pensión madre de 7 hijos: $ 320.277,17 - con bono $ 390.277,17

De esta manera, quienes cobren haberes menores a $ 390.277,17 recibirán el refuerzo de $ 70.000 hasta alcanzar ese monto.

¿Cuánto se cobra por las asignaciones ANSES septiembre 2025?

Además, las asignaciones familiares y universales también se actualizaron:

  • AUH: $ 115.064,72 (con retención del 25%)
  • AUH con discapacidad: $ 374.670,30
  • Asignación por Embarazo: $ 115.064,72
  • Asignación Familiar por Hijo: entre $ 57.535,98 y $1 2.109,89 según ingresos del grupo familiar
  • Asignación por Hijo con Discapacidad: entre $ 187.339,36 y $ 83.644,27
  • Prenatal y Maternidad: entre $ 57.535,98 y $ 12.109,89 según IGF

Por su parte, las Asignaciones de Pago Único se elevarán a:

  • Nacimiento: $ 67.062,91
  • Adopción: $ 401.004,96
  • Matrimonio: $ 100.421,34
  • Cónyuge: $ 13.955,90

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

El organismo difundió las fechas de cobro según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI 0: lunes 8
  • DNI 1: martes 9
  • DNI 2: miércoles 10
  • DNI 3: jueves 11
  • DNI 4: viernes 12
  • DNI 5: lunes 15
  • DNI 6: martes 16
  • DNI 7: miércoles 17
  • DNI 8: jueves 18
  • DNI 9: viernes 19

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: lunes 22
  • DNI 2 y 3: martes 23
  • DNI 4 y 5: miércoles 24
  • DNI 6 y 7: jueves 25
  • DNI 8 y 9: viernes 26

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 0: lunes 8
  • DNI 1: martes 9
  • DNI 2: miércoles 10
  • DNI 3: jueves 11
  • DNI 4: viernes 12
  • DNI 5: lunes 15
  • DNI 6: martes 16
  • DNI 7: miércoles 17
  • DNI 8: jueves 18
  • DNI 9: viernes 19

Asignación por Embarazo

  • DNI 0 al 9: del 10 al 23 de septiembre

Prenatal y Maternidad

  • DNI 0 y 1: miércoles 10
  • DNI 2 y 3: jueves 11
  • DNI 4 y 5: viernes 12
  • DNI 6 y 7: lunes 15
  • DNI 8 y 9: martes 16

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: lunes 8
  • DNI 2 y 3: martes 9
  • DNI 4 y 5: miércoles 10
  • DNI 6 y 7: jueves 11
  • DNI 8 y 9: viernes 12

Asignaciones de Pago Único

  • Todas las terminaciones: del 9 de septiembre al 10 de octubre
Ingresá