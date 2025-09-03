Es oficial | ANSES activa un nuevo calendario de pagos: ¿quiénes cobrarán con aumento en septiembre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de septiembre 2025 y anunció un aumento del 1,9% en todas las prestaciones, según lo establecido por la fórmula de movilidad previsional.

Este incremento se aplica a jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y asignaciones familiares, además de incluir un bono de $ 70.000 para quienes perciban haberes más bajos.

ANSES: ¿cuánto se cobra en septiembre 2025 con aumento?

Con el ajuste del 1,9%, los nuevos montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 320.277,17

$ 320.277,17 Jubilación mínima con bono: $ 390.277,17

$ 390.277,17 Jubilación máxima: $ 2.155.162,17

$ 2.155.162,17 PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $ 256.221,74 - con bono $ 326.221,74

$ 256.221,74 - con bono $ 326.221,74 PNC (Pensión No Contributiva): $ 224.194,02 - con bono $ 294.194,02

$ 224.194,02 - con bono $ 294.194,02 Pensión madre de 7 hijos: $ 320.277,17 - con bono $ 390.277,17

De esta manera, quienes cobren haberes menores a $ 390.277,17 recibirán el refuerzo de $ 70.000 hasta alcanzar ese monto.

¿Cuánto se cobra por las asignaciones ANSES septiembre 2025?

Además, las asignaciones familiares y universales también se actualizaron:

AUH: $ 115.064,72 (con retención del 25%)

$ 115.064,72 (con retención del 25%) AUH con discapacidad: $ 374.670,30

$ 374.670,30 Asignación por Embarazo: $ 115.064,72

$ 115.064,72 Asignación Familiar por Hijo: entre $ 57.535,98 y $1 2.109,89 según ingresos del grupo familiar

entre $ 57.535,98 y $1 2.109,89 según ingresos del grupo familiar Asignación por Hijo con Discapacidad: entre $ 187.339,36 y $ 83.644,27

entre $ 187.339,36 y $ 83.644,27 Prenatal y Maternidad: entre $ 57.535,98 y $ 12.109,89 según IGF

Por su parte, las Asignaciones de Pago Único se elevarán a:

Nacimiento: $ 67.062,91

$ 67.062,91 Adopción: $ 401.004,96

$ 401.004,96 Matrimonio: $ 100.421,34

$ 100.421,34 Cónyuge: $ 13.955,90

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

El organismo difundió las fechas de cobro según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: lunes 8

DNI 1: martes 9

DNI 2: miércoles 10

DNI 3: jueves 11

DNI 4: viernes 12

DNI 5: lunes 15

DNI 6: martes 16

DNI 7: miércoles 17

DNI 8: jueves 18

DNI 9: viernes 19

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: lunes 22

DNI 2 y 3: martes 23

DNI 4 y 5: miércoles 24

DNI 6 y 7: jueves 25

DNI 8 y 9: viernes 26

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: lunes 8

DNI 1: martes 9

DNI 2: miércoles 10

DNI 3: jueves 11

DNI 4: viernes 12

DNI 5: lunes 15

DNI 6: martes 16

DNI 7: miércoles 17

DNI 8: jueves 18

DNI 9: viernes 19

Asignación por Embarazo

DNI 0 al 9: del 10 al 23 de septiembre

Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: miércoles 10

DNI 2 y 3: jueves 11

DNI 4 y 5: viernes 12

DNI 6 y 7: lunes 15

DNI 8 y 9: martes 16

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: lunes 8

DNI 2 y 3: martes 9

DNI 4 y 5: miércoles 10

DNI 6 y 7: jueves 11

DNI 8 y 9: viernes 12

Asignaciones de Pago Único