Mondino visitó a los industriales paulistas y recibió una propuesta de Brasil para las automotrices

Después de su visita política en Itamaraty con el gobierno de Lula Da Silva donde buscó atenuar el clima de confrontación con Brasil, la canciller Diana Mondino viajó a San Pablo donde se reunió con los industriales de la poderosa FIESP, habló de potenciar el comercio y recibió una propuesta para ampliar el acuerdo bilateral automotriz al Mercosur.

La canciller argentina realizó en San Pablo su última escala de la visita oficial al Brasil con una extensa agenda de trabajo con autoridades políticas, instituciones y empresarios de primera línea, con el objetivo de incrementar el comercio y las inversiones con el principal centro financiero de Brasil.



Josué Gomes da Silva, presidente de la poderosa Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), la recibió con un grupo de empresarios y expresó sin vueltas: "L a Argentina es un socio importantísimo para Brasil, nuestras economías pueden liderar juntas ".



A la vez, Mondino se reunió con el gobernador del Estado de San Pablo, Tarcísio Gomes De Freitas, con quien repasó la amplia agenda bilateral económico-comercial. "San Pablo desea que a la Argentina le vaya bien por la relevancia que el país tiene en el comercio exterior de nuestro Estado", expresó el gobernador paulista al recibirla.





Acuerdo automotriz

Además, Gomes De Freitas destacó la relación existente entre la Argentina y Brasil, especialmente en el sector automotriz. En este punto, el secretario de Relaciones Internacionales del gobierno de San Pablo, Lucas Ferraz, propuso integrar el acuerdo automotriz -que actualmente es bilateral- para los cuatro miembros del Mercosur, con el objetivo de favorecer la integración de las cadenas de valor en esa industria.

Según dijeron a El Cronista fuentes diplomáticas de Brasil y Argentina, la visita de Mondino a San Pablo fue "muy fructífera y hay mucho por trabajar en adelante". No se dieron detalles respecto de un eventual avance de la propuesta de Brasil de ampliar el acuerdo automotriz a los socios del Mercosur y lo que ello implicaría en términos económicos.

Mondino viajó a San Pablo luego de su paso por Brasilia donde tuvo un encuentro con el canciller Mauro Vieira y acordó relanzar las relaciones bilaterales y dejar atrás las diferencias ideológicas entre Javier Milei y Lula Da Silva.

La canciller llegó a la FIESP acompañada por una delegación de alto nivel de la Unión Industrial Argentina (UIA), presidida por Daniel Funes de Rioja, y conformada por Elio del Re -presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA)- y Carla Martín Bonito -presidenta de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)-.

También se sumó el exembajador Daniel Scioli, actual secretario de Turismo ya que el nombramiento del nuevo embajador en Brasil, Daniel Raimundi recién salió hoy por decreto.





Mensaje de la canciller

"Recibimos el país en una situación económica compleja, pero estamos avanzando en la dirección correcta y tenemos muy buenas perspectivas a futuro", dijo Mondino al empezar su segunda etapa de la gira en San Pablo. Asimismo, agregó que "la Argentina y Brasil son como mellizos: no podemos separarnos. Tenemos muchos puntos en conjunto para trabajar y estamos aquí para generar más negocios".



Por su parte, Funes de Rioja, también presente en la reunión, ratificó que "desde la UIA acompañamos el proceso de estabilización económica. Con Brasil, entendemos que las industrias de ambos países tienen un camino común a recorrer".

La FIESP que visitó Mondino es la mayor asociación comercial de la industria brasileña. Nuclea alrededor de 130 mil empresas y representa el 43% del producto interno bruto de Brasil.

Posteriormente, y en compañía de los presidentes de la UIA y de la FIESP, la titular del Palacio San Martín dirigió un foro empresarial ante más de 150 hombres de negocios brasileños. En ese contexto, brindó un detallado panorama de las reformas impulsadas por el nuevo Gobierno argentino, a fin de consolidar las variables macroeconómicas y generar un nuevo clima de negocios que favorezca el arribo de nuevas inversiones a nuestro país.

En su intervención, la Canciller también se refirió al Mercosur. Al respecto, remarcó que la Argentina, junto con Brasil, Uruguay y Paraguay, impulsa una agenda de modernización del bloque : "el mundo cambió y las empresas cambiaron, sin embargo, el bloque no evolucionó. En 32 años no se han hecho modificaciones sustanciales". "Por eso, es esencial lograr una verdadera circulación de bienes, personas y capitales, y de esta forma insertarnos en un mundo global que presenta infinitos desafíos", añadió.

Plan de inversiones

Para concluir, la Ministro Mondino enfatizó que la Argentina y Brasil pueden ser una solución a desafíos mundiales, como la transición energética y la seguridad alimentaria.

La canciller Mondino, por su parte, expresó que "si Brasil crece, la Argentina crece. Si a San Pablo le va bien, a la Argentina también" e hizo hincapié en la conveniencia de disminuir las restricciones para que empresas tanto argentinas como brasileñas operen con mayor eficiencia y flexibilidad dentro del Mercosur.

En su cuarta actividad en la jornada, la canciller argentina visitó la sede del Grupo J&F, donde fue recibida por su presidente, Joesley Mendonça Batista. El grupo J&F es uno de los mayores conglomerados empresariales de Brasil, con ingresos anuales por más de R$ 150 mil millones. A su vez, el Grupo controla a la empresa JBS (la mayor productor mundial de carne vacuna, carne aviar y cuero) y es dueño de Âmbar Energia cuya central térmica en Uruguaiana se abastece de gas natural argentino.

En el marco de la visita, directivos de J&F manifestaron a la Canciller Mondino el interés de la compañía en invertir en su planta de Uruguayana, para extender la provisión de gas argentino hasta la ciudad de Porto Alegre.

Sobre el final de la jornada, Mondino mantuvo un encuentro con representantes argentinos de multinacionales establecidas en el Estado de San Pablo, entre las cuales se contaron La Serenísima y Globant.

Durante toda su agenda de actividades en San Pablo, la Canciller Mondino estuvo acompañada por el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Embajador Marcelo Cima, y por el Cónsul General y Director del Centro de Promoción Argentino, Embajador Luis María Kreckler.