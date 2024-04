Confusión, mentiras y silencios en el PRO: qué muestra el índice que diseñaron para medir a Milei

Javier Milei quedó solo en el escenario. Su capacidad de instalar agenda es inversamente proporcional a su poder institucional real. Se dijo infinitas veces que tiene un bloque hoy de 38 diputados, ocho senadores, una incapacidad manifiesta para conducir a los inexpertos dirigentes de LLA, ningún gobernador y la Justicia que necesitará echar mano a su anti-kirchnerismo para conseguir aliados.

Pero mientras el sistema cruje, los partidos se fragmentan, sin importar si respaldaron o no la candidatura presidencial del libertario. Aunque, definitivamente, el PRO es el que peor la lleva, porque en tanto los demás tienen libertad para criticar al Gobierno, en el partido fundado por Mauricio Macri todavía es una herejía: su electorado -aunque ya con dudas- sigue respaldando al Presidente.



El Cronista pudo verificarlo en la cena anual del CIPPEC que se realizó el lunes por la noche. Como otras veces, el PRO tuvo asistencia casi perfecta con la mayoría de sus diputados y senadores, algunos gobernadores o vices, exfuncionarios, exgobernadores. Y por cierto, todos incómodos. Algunos más, quizás porque ya no tienen posibilidad de ocultarlo. Otros, resignados. Eso sí: ninguno conforme .





"Hasta aquí llegué" dijo una diputada del PRO

Una diputada aseguró que "hasta aquí llegué" y pidió a su referente en el Gobierno que no le pidiera seguir justificando los dichos de Milei. Otra anunció que eligió un perfil alineado con La Libertad Avanza para evitar una agenda conflictiva con Milei. Una tercera no emitía palabra. Quizás era la más incómoda.

Los economistas estrellas del PRO tampoco quieren hablar demasiado en público, aunque en off the record nadie se mostró muy optimista con los resultados del plan que lleva adelante Luis 'Toto' Caputo, a quien conocen como "un gran financista" de "nula formación macroeconómica".

A uno, en particular, se le escuchó decir que " no veo que en el segundo semestre la recesión haya terminado, diría que estará peor, con gran desempleo y un fenomenal parate de la economía ".

Una sucesión de exfuncionarios se maneja solo a través del off. Ante una pregunta, hacen emojis dramáticos. Otros demandan que se le pida al vocero Manuel Adorni que conteste sobre tal o cual tema. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, busca mantener prudente distancia de cualquier crítico de LLA. Y su antecesor en el cargo, Horacio Rodríguez Larreta, no hace mucho más que esperar que a Milei le vaya mal, ya que "larretista" fue transformado por el Presidente en un adjetivo peyorativo.

Patricia Bullrich tiene menos dilemas. Como aprendió con Carlos Saúl Menem, a los líderes se los acepta sin beneficio de inventario, a todo o nada. No es igualmente sencillo para su equipo, formado mayoritariamente en otra cultura, más apegada a la gestión, quizás un perfil sin valor para una sociedad agobiada por la ira y la pobreza.





El nuevo Índice de Irascibilidad (IDI)

La consultora Mora Jozami, mano derecha de Marcos Peña cuando fue jefe de Gabinete de Macri, elaboró un creativo Índice de Irascibilidad (IDI) buscando auscultar "cuánto dura el apoyo a Milei", con el que pretende medir el estado de ánimo de la sociedad, y que será publicado mensualmente por la revista Seúl.

La politóloga está convencida que "los profesionales de la opinión pública debemos realizar un replanteo en las variables que usamos" y destacó que " casos recientes en América Latina muestran que el hartazgo puede dispararse por medidas que parecen menores pero que sintonizan con un nivel alto de susceptibilidad y cansancio por parte de los ciudadanos".

Como sea, siguiendo el mismo IDI, ese momento en la Argentina parece lejano. En marzo, dio apenas un -0.06 (en una escala que va de +1 a -1), casi neutral, con una muy leve tendencia de rechazo hacia la gestión nacional. Y como aparece en otro tipo de estudios, la franja de entre 46 a 65 años son los que más críticas expresan (-0.16), en tanto la franja de 16 a 29 años son los que más respaldan (+0.16). Y también aquí son las mujeres las que más negativamente se expresan (-0.15) frente a los hombres (+0.04).

¿Qué puede hacer la dirigencia del PRO frente a este panorama? Muy poco, quizás hablar con Milei para tratar de convencerlo que tenga algún respeto por la institucionalidad. No mucho más. Nadie se anima a criticarlo en público, cuando la verdad es que si Milei hubiera querido acercarse al PRO en otros tiempos no lo dejaban pasar por la puerta, como cerca del ex jefe de Gabinete reconocen.

Mientras tanto, Milei usa su ruda guadaña. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que Cristian Ritondo, actual presidente del bloque PRO en Diputados, se pase con sus petates a LLA? ¿No es lo que le pedirá Milei el año próximo, a cambio de desplazar a Martín Menem de la presidencia de la Cámara?

¿Cuánto pasará hasta que Diego Santilli, uno de los defensores más convincente del gobierno de Milei, se constituya en candidato de LLA en la provincia de Buenos Aires? ¿O hasta que Milei intente cuestionar la autoridad de Rogelio Frigerio, en Entre Ríos, o de Nacho Torres, en Chubut, llevando candidatos propios para restarles votos en la legislativa?

Nadie quiere pronosticar su propia muerte. Tampoco Macri, que el mes próximo espera asumir como presidente del PRO en su etapa más débil y confusa, donde todos están desorientados. También él.

Sucede que hasta hace poco se preguntaban qué hacer si a Milei le fuera bien. Ahora las dudas los carcomen en sentido contrario: ¿y si le va mal, nosotros dónde nos ponemos para evitar las esquirlas?