Viviendas, petróleo y una fractura que alienta al peronismo: las chances de remontar Mendoza

"Estamos en una situación bastante difícil, como todo el peronismo a nivel nacional, pero con una campaña muy eficiente, efectiva , con la que hemos recorrido toda la provincia y con numerosos proyectos que están siendo de interés de los mendocinos. Con lo cual esperamos tener una buena elección el domingo", desliza Omar Parisi, el candidato de Elegí Mendoza en estas elecciones 2023, en una entrevista con El Cronista.

Una interna fracturada entre cuatro precandidaturas en la coalición que se referencia con Unión por la Patria a nivel nacional los dejó en un tercer puesto por debajo de Cambia Mendoza (Alfredo Cornejo) y la Unión Mendocina (Omar de Marchi) en las PASO. Sin embargo, el exintendente de Luján de Cuyo se siente confiado de que el escenario de tercios que se configuró en la provincia puede abrir una ventana de oportunidad al peronismo.

-¿Considera que la multiplicidad de candidatos terminó jugando en contra a la hora de poder tener un peronismo más competitivo?

-No, hemos logrado aglutinar prácticamente todos aquellos que fueron candidatos en las internas. Las internas fueron bastante interesantes, con un muy buen nivel de cohesión, de respeto y sabiendo que éramos todos peronistas y que estábamos solamente buscando quien fuera nuestro candidato sin que fuéramos adversarios. Hoy el acercamiento es prácticamente total, excepto algunos intendentes y algunos exintendentes y dirigentes que han intentado pasarse a las filas de otro partido pero con muy escaso margen de tener éxito . Creo que ha sido una aventura que no va a tener buen final ni va a ser un buen final para ellos.

Gracias Alfredo Cornejo por reconocer que Suarez, el gobernador que pusieron junto con De Marchi, no trabaja.#MendozaDebate #SíHayAlternativa pic.twitter.com/2cAgBt5hPi September 18, 2023

-¿Por qué piensa que durante los últimos años la gente se inclinó más por las opciones de Juntos por el Cambio?



-La provincia de Mendoza es una provincia de tercios y cuando se desdibujaron los tercios el peronismo quedó afuera porque al 50% de la población de Mendoza no le seduce la propuesta peronista. Vota con prejuicio sobre la propuesta peronista . Cuando se unieron contra el peronismo los dos sectores históricos de derecha, el radicalismo y el Partido Demócrata, el conservadurismo mendocino, era imposible alcanzar un triunfo electoral frente al 50% de los votos. Hoy que están divididos vuelve a ser una elección de tercios por lo cual creemos que tenemos una posibilidad como opción.

- Mendoza es una de las provincias donde se impuso Milei en las PASO nacionales. ¿Usted cree que puede llegar a ser un factor que incida el domingo considerando el juego de los libertarios con De Marchi?

-No, las elecciones son todas distintas. Ningún dirigente es dueño de los votos y ningún dirigente tiene la capacidad de poder trasladar los votos de otro a su propio grupo, a sus propios intereses. Lo de Milei es un fenómeno que es nacional. Yo creo que duró nada más que estas PASO. Vamos a tener la cordura necesaria seguramente todos los argentinos para que alguien de esas características no llegue a gobernar el país , lo cual sería desastroso, explosivo y con muchos inconvenientes de orden social, económico y financiero. Los pueblos no se suicidan. Se pueden dar un gusto en unas PASO pero después va a llegar la cordura y seguramente va a ganar alguien como Sergio Massa que puede conducir los destinos de la Nación a buen puerto.

Cuáles son las propuestas de gobierno de Omar Parisi

-¿Qué sectores productivos priorizaría en sus primeras medidas de gobierno?

-Vamos a dar un fuerte impulso en lo que es el desarrollo ganadero, que es incipiente en la provincia , con una gran inversión privada. Vamos a acompañar inclusive a los que sean y hagan inversiones nuevas, a través de la reducción de tasas tributarias, ingresos brutos, que es lo más importante en la provincia, y sellos. A todo aquel que genere puestos de trabajo y haga inversión, a todo lo que sea inversión en la industria petrolera, que necesitamos reactivarla rápidamente para que esto suceda. Y a todos los que hagan inversiones de tipo energético, sobre todo con energía solar , los vamos a acompañar porque necesitamos generar energía, producción y puestos de trabajo.

-Una de las propuestas centrales que impulsó desde su campaña, se centra en la construcción de viviendas: ¿es la apuesta fuerte para volver a seducir al ciudadano?

-Es así. Primero por el déficit habitacional que hay en la provincia, que es importante. En segundo lugar, porque hay que generar de una vez por todas una política del Estado con este tema en la provincia. Y en tercer lugar, porque hay fondos provinciales donde se puede conformar un fideicomiso, donde podamos invertir rápidamente y generar un shock económico que nos hace falta , y abrir fuentes de trabajo. La provincia prácticamente tiene inactividad, tanto industrial, de generación de puestos de trabajo y con salarios de los más bajos del país. Es una provincia que cada vez está más empobrecida después de ocho años de un gobierno que ha trabajado muy poco y ha generado muy poco en el crecimiento.

-Resulta paradójico escuchar de una Mendoza pobre siendo un territorio rico en la diversidad de actividades, desde el turismo a los viñedos...



-Mendoza es una provincia con potencial, siempre y cuando haya trabajo, proyectos y posibilidades de distribuir el agua en forma equitativa. La provincia no es una provincia muy rica, es una provincia pobre, que tiene potencial de riqueza a través de la generación de puestos de trabajo, el trabajo de los mendocinos y la distribución del agua. Y esto no lo han provocado en estos últimos años el gobierno en el que han sido socios Cornejo y De Marchi. Por eso la provincia hoy está empobrecida. Esa es la realidad.

-Cuando habla de un plan de vivienda, ¿se refiere a viviendas de tipo popular o para mejorar la oferta de alquileres?

-Esto es una solución integral. La discusión de la ley de alquileres se terminaría si hubiera más oferta de viviendas. Hoy tenemos una competencia en todo el país por el alquiler temporario a través de aplicaciones que saca viviendas del alquiler tradicional que hemos conocido toda la vida. Hay que construir viviendas desde los sectores populares y en el caso de lo que viene siendo el IPV provincial y los fondos nacionales, nosotros estamos generando un fideicomiso provincial fondeado inicialmente desde la provincia donde también van a colaborar los municipios y los sectores privados con fondos hoy inactivos a los que les podemos asegurar una muy buena rentabilidad.

-¿Cómo se utilizarían los fondos de este fideicomiso para mejorar las posibilidades de vivienda?

-Un fideicomiso construcción de viviendas donde no tan solo construyamos viviendas y crédito para construcción de viviendas sino que también demos garantía para alquiler, garantía para quien toma crédito . A la vez, también impulsaría un proceso de construcción de viviendas en manos del Estado para albergues estudiantiles universitarios , que es un problema gravísimo que tenemos hoy. Y también centros de tercera edad donde los adultos mayores puedan tener la posibilidad de alquilar una casa en manos del estado con los servicios necesarios para tener una vida digna , donde tenga los tenga servicios de PAMI, de ANSES, de farmacia, donde haya un centro de día recreativo y podamos tener lugares aptos y dignos para ellos.

-¿Tienen analizado este plan con los sectores que planean involucrar?

-Claro, lo que vamos a generar es un círculo virtuoso, ya que a su vez los adultos mayores nos van a desocupar las casas grandes en las que venían viviendo y las van a poner en el mercado inmobiliario para que puedan ser alquiladas. Lo hemos copiado, no lo hemos inventado. Así funciona en España, también en Inglaterra, es un círculo muy interesante para empezar a terminar en parte con el déficit habitacional que tenemos en la provincia.

Qué planes tiene Parisi para combatir la inseguridad

-El tema de la inseguridad se puso caliente en la opinión pública local aunque no trasciende tanto a nivel nacional, ¿cómo evalúa abordarlo?

-En la provincia, el gobierno ha perdido la calle. No solamente fue el caso reciente del ataque a la fiscal Claudia Ríos, hay asesinatos todos los días en las calles de Mendoza, hay incendios que no se pueden explicar, hay falta de seguridad, hay robo prácticamente todos los días y después va a salir alguno a decir que no es el modo Mendoza, que con esto sacamos el turismo. La verdad es que el modo Mendoza sería que el gobierno se pusiera a trabajar en estos temas que son de vital importancia.

-¿Qué políticas implementaría para reducir el delito?

-Nosotros tenemos propuestas que es aumentar la cantidad de policías en la calle que cada vez es menor porque hay una falta de inversión. Es alarmante la cantidad de policías y los salarios indignos que cobran. No hay capacitación, no hay infraestructura, no hay vehículos, no hay chalecos antibalas y los policías tienen que comprar su propio uniforme . Los sistemas de tecnología se colocan, después no se controlan, aunque sean caros, y hoy están funcionando la mitad de las cámaras.

-La ausencia del Estado es un punto que también denuncian otros candidatos de la oposición, así se vio en el debate...

-La provincia está abandonada no solamente en el tema de seguridad sino que también en la educación, la inversión pública y el tema de salud. Nuestros médicos se están yendo a trabajar a San Luis y a San Juan porque reciben mejores salarios, los centros de salud no funcionan , la provincia es realmente un desastre con un gobernador que trabaja poco y un gabinete que no trabaja. Lamentablemente estamos en esa lucha para que los mendocinos vean que la culpa no es solamente por la situación macro nacional sino que la gestión de Mendoza ha sido realmente mala.





Portezuelo del viento: qué propone Parisi para resolverlo

-Hablando de gestión, hay una hay una cuestión que se arrastra hace tiempo en la cual también está involucrada la Nación y la provincia de La Pampa que es la represa Portezuelo del viento. ¿Hay algún tipo de posicionamiento sobre esa cuestión?

-La verdad es que se hicieron todas las cosas mal por parte de la provincia porque nunca hay que estar discutiendo permanentemente, no se logra nada en la pelea permanente, lo que hay que hacer es agrandar la torta. Y hay que hablar de hacer la obra sobre un dique mucho más chico que es el Portezuelo chico y hacer el trasvase del Río Grande al Atuel . En eso cumplimos con la exigencia que tiene el COIRCO para cumplir con los ritos de agua que necesita La Pampa para tener un desarrollo también armónico y nosotros estamos de acuerdo que debe generarse.

-¿Qué pasos daría para empezar a resolver el diferendo?