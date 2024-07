El nuevo plan económico peronista, cita con el FMI y el voto militar de Milei: "El tanque es de todos"

El exsecretario de Comercio y actual dirigente de Principios y Valores (PyV), Guillermo Moreno, busca "unir al peronismo" nuevamente tras la derrota electoral del 2023. Con un viraje al nacionalismo más cercano a algunos discursos europeos y a la vicepresidente Victoria Villarruel, pero con el estilo del presidente Javier Milei, el exfuncionario de Cristina Kirchner que no deja de crecer se reunirá con representantes del espacio en los próximos días.

"Este Gobierno está terminado", repitió el economista recibido en la UADE. No es la primera vez que lo dijo, ni será la última, continúa anunciando el fin de Milei desde que asumió. El exprecandidato a Presidente no alcanzó el piso para llegar a pasar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en las elecciones de 2023.

PyV, el partido que fundó en 2019, rozó el 0,79%. Sin embargo el economista logró hace dos semanas reunir a representantes de los principales dirigentes peronistas y espera hacerlo nuevamente la próxima semana.

Moreno recibió a El Cronista en el piso del Canal Extra TV, lugar donde él tiene su programa "Debate". Este canal que comenzó como un nuevo refugio kirchnerista el año pasado, con figuras como Santiago Cúneo y Víctor Hugo Morales, se vio drásticamente reducido a principio de año y hoy solo cuenta con algunos pocos programas.

El economista no deja de moverse ni un minuto, ataviado siempre en distintos tipos de sacos y camisas, pasea de canal en canal, de radio en radio y de escenario en escenario en búsqueda de propagar "la doctrina" y aseguró que ahora "la están escuchando".



Casi puede recordar a los inicios de un Milei economista, mediático y fenómeno de redes. Con la diferencia de que Moreno no es nuevo y su vinculación con la política es tradicional.

Con este objetivo de "hacer a la Argentina grande otra vez" en mente, adelantó a este medio que la semana que viene se realizará una nueva reunión entre representantes de todos los sectores dentro del espacio para terminar de delimitar "un plan económico" del peronismo.

"Estamos en el peronismo porque este gobierno se termina. En la anterior reunión estuvo la gente de (Axel) Kicillof, (Sergio) Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois, Miguel Angel Pichetto y por supuesto nuestra. Nos pusimos de acuerdo que se inicia una nueva gesta del peronismo al pueblo argentino que es la gesta de la reindustrialización de la Argentina, cuando el mundo hoy te lo permite", afirmó el político.

Moreno afirmó que esto "no lo dice" él sino que "lo dice el Fondo Monetario Internacional (FMI)". "Nos vamos a reunir con la representación permanente del Fondo Monetario cuando tengamos el documento base aprobado, que supongo que será la semana que viene", adelantó el dos veces precandidato presidencial.

En este sentido, el exsecretario de comercio no precisó la fecha exacta pero indicó que la cita sería la semana que viene en el mismo lugar, el Palacio Barolo ubicado en la zona de Congreso.

El dirigente aseguró que entregarán "el Programa Económico Peronista" a la delegación del Fondo en Argentina . Allí planean explicar la política fiscal, la monetaria y de ingreso "tendiente a la reindustrialización".

"¿Qué más querría el directorio del Fondo que tener un panorama de lo que dice la oposición?", se preguntó. Para Moreno, el próximo presidente es "de lobby", no es "el que saca la asamblea". El dirigente no quiso dar un nombre y se limitó a afirmar que los nombres que él tiene son "los que andan circulando por ahí".

En este sentido, remarcó que el peronismo "empezó a ser una alternativa en términos económicos y no políticos por ahora". "Somos peronistas y la contradicción es entre globalización y nacionalismo. Putin y Trump son el nuevo orden internacional donde va a primar el nacionalismo", marcó.





Similitudes y diferencias de Moreno con el fenómeno Milei

El fenómeno del economista excéntrico que creció al calor de los medios y sus frecuentes intervenciones en programas de televisión como panelista recuerda mucho al actual presidente argentino. Moreno tiene hoy una participación principal como panelista en C5N, una columna en el stream kirchnerista Gelatina y un programa propio los domingos en Radio 10.

La juventud de Principios y Valores, como lo hicieron los reconocidos twitteros de Javier Milei, se encargan de subir memes y videos recortados de las declaraciones de Moreno en sus diversas intervenciones televisivas. Ante la pregunta al dirigente sobre quién maneja sus redes sociales respondió lisa y llanamente: "No lo sé".

"No hay un equipo, yo dejo que florezcan las flores, aunque no lo creas. Mientras haya buena leche y se escriba desde las buenas intenciones", retrató el dirigente.



Otra diferencia a marcar con Milei, además de sus alianzas con la "política tradicional", es que el exsecretario de Comercio tiene cada vez más dirigentes zonales que hablan en sus actos y articulan con sectores peronistas como el Movimiento Evita y La Cámpora.

El exfuncionario kirchnerista admitió que "es cierto" que existen similitudes entre su electorado y el del Presidente.

"De hecho, nosotros la semana previa a las elecciones teníamos 7% de intención de voto. Todas las encuestas daban 7% a partir del día miércoles de esa semana, miércoles anterior al domingo de la elección. Las encuestas nuestras perciben que cuatro puntos de mis votos fueron para Milei ", relató sobre su performance en las PASO.



El exsecretario de Comercio indicó que muchos grupos que lo escuchaban "también escuchaban a Milei". "Ahora ante el fracaso de su gobierno le está siguiendo el reverdecer del peronismo", sentenció.



Para el economista un "hallazgo" del Presidente es "volver hablar doctrinariamente". En este sentido, aseguró que esto le "hace bien al peronismo porque brota el debate entre la doctrina anarcocapitalista y la doctrina peronista".





Qué piensa Moreno de las Fuerzas Armadas y Villarruel

Moreno, quien se muestra lejano a los sectores más progresistas del peronismo, remarcó como otro "hallazgo" del Presidente "emparentar el día patrio con el desfile militar".

De esta manera valoró la decisión libertaria de realizar un desfile militar por el 9 de julio en Avenida Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires. " Yo siempre dije que estaba bien, deberíamos haber convocado a la familia (a que vaya), no al peronismo a las familias".

"Incluso me parece bien que se haya subido un tanque. Me parece bien la actitud de la vicepresidenta (Victoria Villarruel) que mantuvo su rol y no la de Milei agitando los brazos porque transformó el tanque en una tarima y el tanque es de todos", replicó.



El dirigente peronista no ha dejado de expresar en diversos medios su posición hacia Villarruel. Una Vicepresidenta que parece cada vez más lejana de la administración libertaria. "La señora Villarruel está en campaña, viendo que esto se termina y ofreciendo los ministerios de su próximo gobierno", dijo en diversas entrevistas.

Para Moreno, la Vicepresidenta "mantuvo las formas" al lado de un Milei eufórico el día del desfile. "No era necesario transformarlo en un hecho partidario el desfile estuvo muy bien y lo avalamos", concluyó.





Cómo lo afecta el juicio por su desempeño al frente del Indec

A fin de mes pasado, la fiscalía solicitó la pena de cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Guillermo Moreno acusado de manipular los índices del INDEC para ocultar los niveles reales de inflación.

El fiscal federal Diego Luciani presentó la acusación imputándole los delitos de abuso de autoridad, violencia de secretos, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica de documentos públicos.

"Ahora en el juicio al INDEC va a aparecer la verdad histórica . Ningún (periodista) aceptó el debate (sobre las acusaciones)", reprochó el exsecretario de comercio.

Para Moreno, las pruebas presentadas por Luciani no son válidas porque se trata de "un juicio penal y no académico". La causa está siendo evaluada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal, compuesto por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini .



La investigación contra el exsecretario de Comercio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández comenzó hace más 8 años, a partir de una denuncia formulada por el abogado de la asociación civil "Asamblea por los Derechos Sociales". La misma se basó en publicaciones periodísticas que documentaban irregularidades en el desplazamiento de la exdirectora del IPC, Graciela Bevacqua.

Según la acusación, Moreno habría reemplazado a Bevacqua por Paglieri debido a la negativa de la entonces directora del IPC a proporcionarle información sobre los comercios utilizados para medir la inflación.

"Esta señora (Bevacqua) fue removida en 2007, Macri la volvió a tomar y la echó a los seis meses por inútil. Entonces, ¿El peronismo la echó por inútil o por cambiar los números?", se preguntó retóricamente el secretario ante la pregunta sobre su decisión de remover a la exfuncionaria.

"Yo fui deseoso al juicio. Como no hubo pruebas, lo que hizo Luciani fue un alegato de juicio académico. Dijo que el INDEC trabajó mal. Ahora, para saber que trabajó mal, tiene que estar el dato de haber trabajado bien", espetó el economista.

Moreno insistió que para probar la falsedad de un comunicado del INDEC deben "mostrar el dato certero y nadie puede tener ese dato".

El exsecretario indicó que si bien no sabe aún el veredicto del juicio, "salga el dato que salga" lo aceptará. "No estoy acuerdo con el criterio y el concepto de lawfare", opinó. En caso de ser positivo, la culpabilidad lo inhabilitaría a ejercer cargos públicos. "Eso hay que verlo", remarcó el dirigente peronista.

"Es el derecho a elegir y ser elegido, que es un derecho humano", concluyó.