El ministro cordobés Quinteros apunta contra la inseguridad: "Hay que dejar de cacarear"

"En Córdoba tenemos una situación que no escapa a la media del país, con el 53% de pobreza y 19% en indigencia sumado a la droga, es un factor de riesgo para la cuestión delictiva que el gobierno provincial está atacando", indicó en diálogo con El Cronista el ministro de Seguridad de ese distrito, Juan Pablo Quinteros, a 11 meses de iniciar una gestión marcada por los incendios en la provincia y una relación estrecha con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Juan Pablo Quinteros fue uno de los fundadores del Partido Nuevo, de Luis Juez, a quien acompañó como funcionario durante 16 años: en 2019, disconforme con las decisiones políticas de Juez, renunció a su banca de legislador y abandonó el juecismo. "Dejo de hacer política con Juez para seguir siendo amigo del Luis", dijo en esa oportunidad.

Desde el llano y sin estructura logró una banca de concejal de la ciudad de Córdoba. Fue un férreo opositor a la gestión de Martín Llaryora en la Municipalidad. En la última elección, se postuló y presentó una propuesta de seguridad innovadora. Aunque perdió, el gobernador Martín Llaryora lo convocó para quedar al frente de la cartera desde donde construyó una sólida relación institucional con Patricia Bullrich.

No sólo el Llaryorismo sufrió incendios, sino que también debió subsanar una trama de corrupción en la provincia de Córdoba y adaptarse a la gestión libertaria que inauguró el lunes la primera sede de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en Embalse. "No tenemos la situación de provincias hermanas como Santa Fe, pero el éxito del Plan Bandera en Rosario que puso en agenda el gobierno nacional nos hizo encender las luces de alerta en las fronteras de Córdoba".

En el plano personal, luego de estar al borde de la muerte, Quinteros hizo un tratamiento por su obesidad e inició una reconversión en su calidad de vida, un cambio que le permitió correr maratones y promover la vida sana. Actualmente, corre de manera habitual por el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba.

[16 DE DICIEMBRE]

Un día como hoy de 2009 mi vida cambió para siempre.

A 13 años de haber comenzado el camino para recuperar mi salud renuevo mi agradecimiento al equipo médico que comanda el Dr. Federico Moser y a quienes me acompañaron en esta etapa.

La lucha es día a día. pic.twitter.com/NK4rsHSgUg — Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) December 16, 2022

-El gobierno provincial identifica la crisis económica como uno de los principales factores de la inseguridad.

-Nosotros tenemos en Córdoba una situación que no escapa a la media del país en general, en un país de 53% de pobreza y 19% en indigencia, la pobreza y el desempleo excluyen a la gente. Toda esa exclusión sumada a la droga son factores de riesgo y es una situación que el gobierno está atacando. Llaryora planteó que la lucha contra la droga es una de las premisas de su gobierno y sabemos que ataca a nuestros jóvenes. Tenemos la fuerza policial antinarcotráfico que desfederalizó la lucha contra el narcomenudeo y eso funciona. Pero sostenemos que si solo nos quedamos con el narcomenudeo y no vamos hacia quienes manejan el narcotráfico siempre vamos a estar rengos, hay que atacar el lavado de activos porque es un delito económico.

-¿Cómo viene la relación con la cartera de la ministra Bullrich?

-El éxito del Plan Bandera en Rosario que puso en agenda el gobierno nacional nos hizo encender las luces de alerta en las fronteras de Córdoba. El primer convenio que hice como ministro fue con Patricia Bullrich para la intervención conjunta de Policía Federal y las fuerzas nacionales. Hemos podido hacer operativos como la expulsión de la familia de Fito Macías (un narcotraficante de origen ecuatoriano) que estaba escondido en un country de Córdoba.

-¿Puede llegar a haber intervención de las fuerzas nacionales en Córdoba?

-En Córdoba hay un trabajo en sintonía muy fina con el Gobierno nacional y eso siempre redunda en el bienestar de los cordobeses, siempre entendiendo que la policía de Córdoba estamos haciendo un trabajo muy importante. La secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva acaba de anunciar que ya están mandando los elementos para abrir la nueva sede de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en Embalse. Era la única fuerza federal que faltaba de Córdoba y tenemos muchos espejos de agua. El lunes vamos a estar inaugurando la sede en embalse con la ministra Patricia Bullrich.

-¿Qué precauciones están tomando para evitar que ingrese dinero del lavado?

-Por decisión del gobernador, una vez que se aprobó la ley de Blanqueo de Capitales, estamos atentos a los intentos de lavado de capitales del narcotráfico. Hemos tomado nota de la banda de Fabio "Calavera" Pelozo, que era una banda importante de narco rosarino, y fue detectado en Córdoba con lavados de activos y está interviniendo la justicia. El narcotráfico tiene muchos eslabones, el más débil es el damnificado que es el consumidor. Sabemos que se cierra un quiosco y se abren dos, la cuestión está más arriba. Por eso estamos trabajando que se investigue el lavado de activos y se llegue a los distribuidores . En ese sentido, el lavado de activo es clave. Por eso imitando la provincia de Santa Fe y tenemos una gran relación con el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni porque tenemos una frontera muy grande. En Santa Fe, tienen una oficina de inteligencia patrimonial y estamos creando una similar en sintonía para trabajar con ellos en el entrecruzamiento de datos. Además, buscamos hacer con Bullrich un convenio a nivel nacional porque es un delito sin jurisdicción.

- Están trabajando en bajar la tasa de homicidios.

-Si bien tenemos la tasa de homicidios muy por debajo de la media nacional tenemos una población muy grande, estamos trabajando con la ministra de Seguridad en el programa que se llama 90-10. Vamos a atacar la cuestión en conjunto con Tucumán, Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. En Córdoba observamos homicidios de violencia urbana, lo que antes se terminaba con una discusión hoy termina con tiroteos y ajustes, eso nos preocupa mucho y otro dato que le hice saber a la ministra es el crecimiento de delitos cometidos por menores.

-¿Están de acuerdo con la propuesta de baja de la edad de imputabilidad de esta gestión?

- Cada vez personas más jóvenes cometen delitos, hoy tuvimos un caso de un chico de 11 años que entró 14 veces a la comisaría y esta mañana baleó a un conductor de Uber. Salen a robar drogados y por eso la violencia de los hechos, hay que debatir (la baja de la edad de imputabilidad). El proyecto de la ministra y Cuneo Libarona habla de un régimen penal juvenil que hay que discutir. Quienes deberían sancionar esa ley hasta ahora no han demostrado estar a la altura de las circunstancias veo dirigentes políticos de Córdoba que vienen a criticar políticas del Gobierno provincial, pero eluden la discusión en el Congreso porque es un tema incómodo y se guían por los votos que van a conseguir y no por las discusiones.

-Se refiere a el senador Luis Juez y el diputado Rodrigo De Loredo...

-Las voces que más se escuchan son la de Luis Juez y De Loredo, cuando tienen que debatir, no debaten; en lugar de cacarear hay que poner huevos. La necesidad de bajar la edad de imputabilidad no es la postura del gobierno de Córdoba, es una postura personal como Ministro porque lo veo en la calle y porque se lo que está pasando y nos preocupa mucho.

-El subjefe de la Policía de Córdoba, Alejandro Mercado, está procesado por asociación ilícita durante su gestión.

-Desde el día que asumimos, con el gobernador Llaryora fuimos claros, tenemos un fuerte respaldo en la Policía de Córdoba pero para mí están los buenos policías y los que se disfrazan de policías, pero son delincuentes. Lo vamos a perseguir, someter y si lo tenemos que llevar presos lo haremos . La investigación está a cargo del fiscal, y no se filtró absolutamente nada: primero fue acusado de encubrimiento y ahora de asociación ilícita. Es un discurso inequívoco que tenemos con el gobernador, que cualquiera que cometa ese tipo de delito va a ser apartados. Nos tocó con el subjefe y con muchos policías más que han ido cayendo, en enero me reuní con el fiscal de la provincia para pedirle que todas las causas que haya contra un policía se lleven adelante y sean imputados. Me preocupa tener policías delincuentes por supuesto, más me preocuparía tenerlo en la fuerza y que no lo hubieran sacado. Cuando iniciamos la gestión, removí la cúpula policial no por corrupción sino por un cambio de paradigma en seguridad, creemos que tenemos que tener una policía aggiornada. Es la primera vez que Córdoba sabe cuántos policías tenemos, 22 mil policías y 16 mil están en calle. Hemos blanqueado números que no se habían hecho nunca y no sabemos el porqué.

-Los incendios fueron un desafío para el gobierno de Córdoba, ¿qué medidas están haciendo para prevenir?