En las oficinas de Daniel Scioli del microcentro porteño no paran de sonar los teléfonos. Los colaboradores del precandidato presidencial andan de un lado para el otro. Hay afiches de "Scioli 2023", hay clima de campaña y el actual embajador en Brasil le imprime ritmo a esta vorágine: "No me bajo de mi candidatura. Ya fui muy claro que es muy importante que las candidaturas se definan por voluntad popular. El candidato que salga de unas PASO saldrá más fortalecido", reiteró Scioli.

No son las únicas definiciones que dirá el precandidato del ahora frente "Unidad por la Patria". Scioli rechazó las acusaciones que anoche le hizo el PJ bonaerense encabezado por Máximo Kirchner de pelear por "vanidades" y cuestiones de "cartel". "No hay nada de eso. Nunca hablé de judicializar nada. Yo lo único que busco es una PASO participativa, amplia y democrática", dijo el ex gobernador bonaerense a lo largo de una extensa entrevista con El Cronista.

El mensaje de fondo de Scioli va más allá de la puja coyuntural con La Cámpora y anuncia lo que será su eventual eje central de gestión si gana las presidenciales. "Debemos hacer un gobierno de unidad nacional. Eso es lo que habrá que hacer. Llamar a otros sectores y dirigentes. Tomar ideas valiosas". Incluso está dispuesto a tomar ideas de Javier Milei como la reducción de impuestos y el ordenamiento fiscal.

-¿Ya es definitiva su decisión de no bajarse de las PASO?

-No me bajo. Lo reitero. Debemos dar una definición de candidaturas por medio de lo que indica la ley que es en las PASO con todo el pueblo peronista y los ciudadanos independientes que quieran votar.

-Pero Sergio Massa, Máximo Kirchner y Eduardo Wado de Pedro no quieren las PASO...

-Bueno Wado de Pedro dijo que está dispuesto a ir a las PASO. Yo no lo escuché decir que no.

-Y en el caso de Massa..

-El expuso sus motivos. Pero no los comparto. Acá hay que respetar la ley de internas obligatorias. Así empezó mi carrera política cuando dispute unas internas por la Capital hace 25 años.

-¿Qué dice ante el comunicado del PJ bonaerense es muy duro y lo acusa de buscar "vanidades" y "peleas de cartel"..?

-No hay nada de eso. Nunca hablé de judicializar nada. Yo lo único que busco es una PASO participativa, amplia y democrática. No voy a polemizar más con eso.

-¿Entonces no tiene miedo de perder en las PASO?

-No tengo esa soberbia para llegar a decir eso. Sólo estoy convencido de que hay que ir a las PASO. Es muy importante que las candidaturas se definan por voluntad popular. El candidato que salga de unas PASO saldrá más fortalecido. Saldrá con mayor legitimidad. Mirá lo que le pasó en Chaco, Santa Fe, van a las PASO.

-¿Aceptará las condiciones que imponen desde La Cámpora para lograr unas PASO?

-No hay nada definido de eso. Mis apoderados hablan con Máximo Kirchner o Massa. Aquí lo que hay que imponer es el viejo esquema del peronismo el que pierde acompaña al que gane. Ganando las PASO vamos a estar más comprometidos y reforzados . Eso se garantiza con mayor participación. Esto no es en contra de nadie, es en favor del desarrollo del país. Lo importante ahora es sacar el país adelante, la inflación, el salario.

-¿No es contradictorio el nombre que el pusieron a la alianza, "Unión por la Patria", cuando se están peleando todos en el oficialismo?

-Bueno pero en este momento del país hay que imponer el lema del peronismo: primero la Patria, después el movimiento y después los hombres. Unión por la patria en lo que necesita la Argentina y por los tiempos que se vienen.

Patricia Bullrich se acerca a Javier Milei y apuesta a una "alianza" estratégica: cuál es su plan

Qué dice y a quiénes apunta el primer mensaje de Unión por la Patria, el nuevo frente del kirchnerismo

-¿Por qué cree que lo cuestionan y le piden que se baje?

-No pienso confrontar. Tenemos una enorme tarea por delante. Desarrollar todas las oportunidades que tiene el país. Canalizar las demandas y encontrar puntos de acuerdo y de consenso.

-¿Cree que por la debilidad en que asumirá el próximo Presidente el nuevo gobierno van a tener que convocar a todas fuerzas?

-Siempre lo hice. En 18 años de ejercicio del poder en la política siempre tuve respeto, lugares y prioricé los acuerdos con todas las fuerzas. Esa es una característica de mi esencia: la búsqueda de acuerdos y de consensos.

-Pero hablamos de una Argentina que está muy complicada y seguirá difícil en el futuro inmediato...

-Por eso mismo, la sociedad misma es la que demanda que nos pongamos de acuerdo. Debemos hacer un gobierno de unidad nacional. Eso es lo que habrá que hacer. Llamar a otros sectores y dirigentes. Tomar ideas valiosas de otros. Reducción del déficit, simplificación de impuestos están en mi agenda, ordenamiento del Estado ¿Por qué no?

-Recién mencionaba el tema de la inflación. ¿Cree que un ministro de Economía puede ir como candidato si en su gestión hay un 114% de inflación interanual?

-No voy a juzgar a nadie. Vivimos en una democracia y cada uno hace lo que quiera hacer. Después será la sociedad la que evalúe lo que le conviene. Que elija el candidato que le dé más previsibilidad, confianza para los tiempos que se vienen.

-¿Está trabajando con equipos técnicos para armar un plan de gobierno en función del país que se viene?

-Totalmente, tenemos funcionando los equipos técnicos de profesionales en cada área. Estamos trabajando en todos los temas. Es que no hay sólo problemas económicos. Sé que hay que enfocar los problemas en la economía real pero esa economía real necesita más competitividad, más productividad. La oferta. Llegar al ordenamiento fiscal mediante el crecimiento y no mediante el ajuste . Incentivar las inversiones, exportar más, fortalecer las reservas.

-¿Pero hoy como se baja la inflación?

-Con medidas de incentivo fiscal y ordenamiento de la economía con crecimiento no con ajuste como el que proponen los que hablan de ir más rápido, no con dinamitar todo o con ir a la dolarización como dicen algunos. Y por otro lado fortalecer las reservas.

-Muchos entienden que control del gasto y ordenamiento del Estado es sinónimo de ajuste...

-No, al contrario eso es expansión de la economía. En tu economía familiar, se achica el presupuesto familiar y se reducen gastos o se aumentan los ingresos. Una empresa es lo mismo, aumenta sus ventas o se achica. Y Argentina tiene que buscar una estabilidad económica con un shock de expansión productiva que implique un shock de recuperación del salario.

-¿Se siente acompañado por los gobernadores del PJ que pidieron un candidato de unidad y no se mostraron favorable a las PASO?

-Ellos dieron una síntesis y hablaron de un candidato que garantice una unidad y las PASO garantizan eso.

-Ellos hablan de un candidato del interior. ¿Su compañero de fórmula va a ser del interior y peronista?

-Sí. pienso en un candidato del interior. Pero más allá que sea un candidato del interior que tenga en la agenda un fuerte compromiso federal. Un peronista del interior que piense al máximo en las economías regionales, en la economía complementaria con Brasil, que sea un hombre de diálogo con los gobernadores. Siempre tuve un compromiso federal. Yo lo hice con la embajada argentina en Brasil.

-¿No cree que es contraproducente tener una candidata a gobernadora bonaerense como la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz que no redujo la pobreza?

-Hay temas que no los resuelve un ministro por sí solo. Es un conjunto de acciones sociales, económicas, transversales que debe hacer un gobierno.

-Pero si vamos al caso el gobierno de Alberto Fernández tampoco resolvió el tema de incremento de la pobreza. ¿Lo beneficia que le apoye Alberto Fernández a su candidatura?

-Es que yo no soy el candidato de Alberto. El Presidente es de la Nación. El lo que ha impulsado es su convicción y es que se debe definir un candidato por medio de las PASO. En eso coincidimos.

-Pero Alberto Fernández ha mostrado cierta afinidad por su candidatura.

-Bueno cada uno tiene sus distintas responsabilidades en este gobierno, yo como embajador, otros como ministros, jefe de gabinete...

-¿Abrir espacios implicaría sumar eventualmente a Milei?

-Yo hablo de tomar ideas. Ahí tomo la enseñanza que nos deja Lula (Da Silva) que tuvo la amplitud y la grandeza para llegar a la Presidencia integrando en su gobierno a diferentes sectores. Yo lo viví con Duhalde en el gobierno de 2002. Era un gobierno amplio y diverso.

-¿Qué ideas tomaría de Milei?

-El habla de simplificación y reducción de impuestos. De ordenamiento del Estado, de optimizar los recursos del Estado, orientarlos a producir cada vez más de la mano del crecimiento.

-¿No ve mal tomar ideas de Milei?

-Del que sea, no lo ponga en una persona. Tomar ideas de otros sectores no está mal. Tengo la flexibilidad y practicidad para pensar que si hay ideas que son buenas para el país hay que tomarlas. Hay que pensar en el desarrollo integral del país, con sectores productivos, la energía, el turismo, el agro. Orientar el sector financiero como una palanca para desarrollar más.

-En las elecciones provinciales que hubo hasta ahora se vio un voto bronca con el gobierno nacional ¿cómo se canaliza eso?

-Hay que interpretar la bronca de la gente, que muchos no llegan a fin de mes. Pero también hay que interpretar que hubo elecciones en que se reconoció la gestión provincial y que ello fue posible a partir de un apoyo de políticas de la Nación que permitió obra pública, infraestructura, turismo. Yo les pido a esos trabajadores que entiendan que los problemas que hay los planteen en defensa propia y que hay que ir a defender el voto con esperanza por un país mejor y no con bronca.

-¿Pero no cree que es bronca al gobierno nacional?

-Creo que es más amplio que eso. Si me dejo llevar por el resultado en algunas provincias también hay bronca a otros partidos políticos. Mirá lo que pasó en Tucumán. ¿Es bronca a Juntos por el Cambio o a Milei? Hay que interpretar el estado de la gente que no hay mucho más margen para sufrir.

-¿Ya hay definiciones por el cierre de candidaturas?

-Estamos en la cuenta regresiva. Vamos a sumar a todos los que se pueda. Mi preocupación pasa por los problemas de la gente y se debe construir sobre lo que se hizo y no destruir.