A horas del cierre de alianzas, crece la pelea entre el kirchnerismo y un "confundido" Alberto Fernández

Hace meses que el actual embajador en Brasil y exgobernador bonaerense Daniel Scioli anunció su voluntad de correr como precandidato a presidente dentro del oficialismo, con el presidente Alberto Fernández como su principal aliado.

Esto alimenta la discusión dentro del oficialismo por una disputa interna en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO): mientras que el kirchnerismo y el Frente Renovador se niegan y apuntan a un candidato único, desde el ala que acompaña al Presidente insisten.

El enojo de Alberto Fernández por las PASO: "Me confunde"

Al día de hoy, 14 de junio, cierre oficial de la fecha para presentar las coaliciones políticas que participarán en las elecciones 2023, la decisión aún no está tomada, un punto que criticó el mismo Presidente en diálogo con el podcast creado por estudiantes Oligarcas de la Nada.

"Me confunde que ahora que me bajé digan que no quieren que haya PASO, pero cómo, ¿no era que querían que me baje para que haya PASO?", apuntó al referirse a su decisión de no correr por la reelección.

Tras esto, el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a sostener a Scioli e insistió sobre la importancia de que el Frente de Todos -el cual cambiará de nombre- celebre una interna.

Hace meses que el actual embajador en Brasil y exgobernador bonaerense Daniel Scioli anunció su voluntad de correr como precandidato a presidente.

"Daniel Scioli va a ser candidato y no va a aceptar que no se respeten las minorías en el reglamento interno del frente", remarcó este miércoles en diálogo con Radio 10.



Respecto al rumor de que el sector oficialista que encabeza el Presidente -con Fernández, Scioli y Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, como sus principales delfines- podría quedar aislado de un nuevo frente que fundarían el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa , el titular de cartera de Seguridad reaccionó: "Nosotros no nos vamos a ir del lugar que pertenecemos y ayudamos a fundar".

Y, respecto al cambio de nombre del frente, sumó: "Pertenecemos al Frente de Todos y si hay un nuevo nombre que se tenga que analizar y nos interpreta, no hay mucho para decir".

Máximo Kirchner y Massa pactan reglas, Wado juega su última carta y puede haber sorpresa con Scioli

Finalmente, fue contundente sobre la posibilidad de que el oficialismo eleve el piso de votos recibidos en las PASO para integrar las listas finales dentro del reglamento interno: mientras que siempre fue de un 25%, hay versiones que indican que podría crecer hasta el 40%.

"No vamos a aceptar un reglamento que, en cuanto al respeto de las minorías y en cuanto a la elección de los legisladores, sea contra-legem; si fuese así, iremos a la Justicia para que ponga las cosas en su lugar", adelantó Fernández al respecto.

Por su parte, en línea con este discurso, Tolosa Paz volvió a sostener su apoyo por el espacio que encabezará Scioli, en el cual ella correrá como precandidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, probablemente contra Axel Kicillof.

Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz.

La titular de Desarrollo Social consideró que las PASO "son inevitables", aunque consideró que "va a haber síntesis" en dos fórmulas del Frente de Todos.

"Estoy casi convencida que va a haber síntesis, no imagino unas PASO de cuatro candidatos. Imagino unas PASO de dos fórmulas que puedan representar los sectores que hoy están claramente de cara a la ciudadanía expresando que quieren ser candidatos", se explayó este martes en conferencia de prensa junto al mismo Scioli.

Además, ratificó su precandidatura y remarcó que "el pueblo peronista quiere participar" y que "el pueblo peronista está reclamando unas PASO".

"Cada día tengo menos dudas de que voy a ser el presidente de la agenda del desarrollo de la Argentina. Quiero ser el presidente que garantice los derechos de los trabajadores", remarcó el exgobernador bonaerense para cerrar.