El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa tuvieron reunión de urgencia en Casa Rosada en la tarde de este miércoles. Daniel Scioli se plantó como precandidato y designó a Aníbal Fernández como su apoderado. Juan Manuel Urtubey se bajó de la pelea por las elecciones 2023 con una reivindicación del peronismo tras el salto de Juan Schiaretti que provocó una crisis visceral en el PRO. Y los gobernadores del Frente de Todos intimaron a la coalición gobernante a acordar una fórmula de unidad con un integrante en representación del interior.

Tras la cumbre en el CFI trece mandatarios, una amplia mayoría que hacía mucho no se reunía, reclamaron la ampliación del espacio y un plan electoral y un proyecto de país. Además armaron una comisión para negociar con los máximos dirigentes, desde la Vicepresidenta Cristina Kirchner al Presidente Fernández y cada posible candidato presidencial. Les queda una semana para presentar la alianza y dos para las candidaturas.



El documento tardó en salir a la luz y hubo discusión. No pocos en el PJ se molestaron con la versión que circuló desde el Frente Renovador. ¿Sergio Massa se iría del Frente de Todos si no hay una fórmula de síntesis?

Daniel Scioli, junto a Victoria Tolosa Paz, presentaron el comando de campaña en San Telmo

El Cronista le preguntó al gobernador chaqueño Jorge Capitanich a qué sectores convocarán para ampliar:

-¿Le propondrán a Alberto Rodríguez Saá que regrese, a Juan Manuel Urtubey?

-A todos, respondió.

"El proyecto de ampliación no excluye a nadie", agregó el chaqueño. Y anticipó que habrá más reuniones en lo que resta de la semana. Hasta se mostró confiado: "Estamos proponiendo cómo construir la victoria electoral".

Otra colega insistió en cómo piden evitar las PASO cuando el Presidente del PJ, Alberto Fernández, es su gran impulsor. "Somos respetuosos de todas las posiciones", zanjó la diferencia sin poder evacuar todas las dudas.

No voy a participar como candidato en las próximas elecciones. pic.twitter.com/883FKmFlIu — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) June 7, 2023





Massa ¿se va?

Los síntomas del malestar massista los revelaron con duras declaraciones el ministro de Transporte, Diego Giuliano, y la titular de Diputados, Cecilia Moreau. Massa se ocupó de Ganancias y se bajó de un seminario en el CCK. Moreau se ausentó del brindis que convocó con motivo del Día del Periodista. A la misma hora Daniel Scioli presentaba en otro brindis por el 7 de junio su nuevo búnker electoral en San Telmo. Por ahora resiste.

Sobre la convocatoria a reunión en Casa Rosada, desde Economía aseguraron que la agenda de temas entre el ministro Massa y el Presidente incluye el balance de la gira a China, el alivio fiscal en concepto de impuesto a las Ganancias sobre el aguinaldo, el monotributo y el nuevo régimen de impulso al sector automotriz. No confirmaron si hablaron sobre la estrategia electoral ni sobre el próximo congreso del Frente Renovador y los enojos del sector.

De los trece gobernadores presentes en el CFI sólo Capitanich ofició de portavoz aunque avisó que volvía a Chaco para concentrarse en las PASO del próximo 18. En cambio estará a cargo de las próximas reuniones el formoseño Gildo Insfrán, presidente del Congreso del PJ con firma autorizada para la constitución de alianzas.

En el cónclave estuvieron Axel Kicillof (Buenos Aires); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Sergio Uñac (San Juan); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Raúl Jalil (Catamarca) y el chubutense amigo de Massa, Mariano Arcioni. También los aliados Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Estuvo ausente Juan Manzur (Tucumán) con elecciones el próximo domingo; y una vez más Omar Perotti (Santa Fe) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis) que se alejó de la 'liga' enojado tras el cambio del proyecto de reforma de la Corte; se acercó luego a Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, aunque esa alianza acaba de romperse.





El debate por los nombres

"Somos garantes de la construcción de un país federal" titularon la carta los trece gobernadores que propusieron elaborar "una estrategia electoral superadora de la coyuntura y de carácter federal, convocando a otras fuerzas políticas".

Aunque pidieron unidad no mencionaron a ninguno de los precandidatos, ni a Scioli ya lanzado ni tampoco a Eduardo 'Wado' de Pedro, Agustín Rossi ni a Massa. Es que no hay definiciones ni acuerdo entre ellos, algunos incluso creen que quien se postule tiene que tener experiencia de gobierno, o haber ganado elecciones o no ser ministro del gabinete nacional.

"No hay ningún requisito excluyente", reconoció Capitanich que además tuvo que admitir en conferencia de prensa que el plan de los mandatarios se cae si no hay acuerdo y síntesis. El problema, advirtió, es que la dispersión de votos "perjudica la base territorial".

Es que una exigencia del kirchnerismo a los precandidatos, a Scioli fundamentalmente, es que presente listas para todas las categorías en cada rincón del país. Esa estrategia, divide.

Hasta último momento algunos gobernadores creían que una PASO ayudaría a sumar votos y contener a distintos sectores, ampliar más que concentrar. Por eso el punto que se agregó para salir a buscar adhesiones.