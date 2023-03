¿Es Cristina Kirchner la mejor opción del Frente de Todos para las elecciones 2023? Si bien la Vicepresidenta no solo no se lanzó al ruedo sino que insiste en que no puede competir porque la Justicia ya la proscribió, una encuesta de la consultora Escenarios evaluó cuán creíble es esta postura de CFK en el electorado argentino y, sobre todo, qué sucedería si al final compite. Los resultados no dejan de sorprender.

El trabajo a cargo de los directores Pablo Touzón y Federico Zapata inicia recordando que el 6 de diciembre último, Cristina Kirchner anunció, desde sus redes sociales y en el marco de la condena e inhabilitación en la causa Vialidad, que no competiría por ningún cargo en 2023. Desde entonces, en el círculo más cercano a ella en el Frente de Todos, arrancó un operativo clamor para cambiar esa decisión.

Con pasado socialista y crítico del kirchnerismo: quién es la nueva titular de la Oficina Anticorrupción



¿Con Alberto o con Cristina? El sindicalismo mueve fichas y apuesta en la interna del Frente de Todos



En ese marco, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, Escenarios realizó una serie de estudios de opinión pública a través de los cuales buscaron medir el impacto de esta declaración, su credibilidad y el alcance de las palabras de Cristina en el contexto de una fuerte puja con la Justicia y, en términos electorales, qué pasaría si la Vicepresidenta es o no candidata del Frente de Todos.

El 55,88% de las personas encuestadas declaró que el anuncio de Cristina Kirchner no le generó impacto alguno ya que no tenía pensado votarla. Eso coincide con un 51,94% que remarcó que tampoco le creía que no vaya a competir este año en las urnas, mientras que el 26,10% contestó que sí le cree y un 21,96% que no lo sabe.

En simultáneo, solo un 32,75% de las personas consultadas afirmó que sí le gustaría que esté en la boleta. Sin embargo, al ser consultados sobre a quién elegirían en su lugar, las preferencias no la encabezaron opciones kirchneristas sino el Presidente Alberto Fernández con el 28,12%, seguido de Sergio Massa (21,57%). Recién en un tercer lugar aparece el gobernador bonaerense Axel Kicillof (20,28%) y un 10,28% no identifica un candidato que pueda votar en reemplazo de CFK





Cuánto le creen a Cristina

Al indagar sobre el rol de la Justicia en la Causa Vialidad, el 47,93% afirma que "la Justicia actuó de forma independiente, ajustada al derecho y sorteando las presiones políticas". En cambio, el 25,72% considera que la Justicia actuó condicionada y/o en complicidad con sectores del poder económico y la oposición, el eje central de la defensa de la exmandataria en base a la denuncia de lawfare. Un 26,35% dice no tener una postura definida.

En línea con estas afirmaciones, el 45,70% de los encuestados considera la causa Vialidad como un proceso "absolutamente justo" y un 11,81% lo catalogó como "mayoritariamente justo" frente a un 12,36% que lo considera un proceso "mayoritariamente injusto" y un 14,72% lo describe como "absolutamente injusto". No es casual que el Poder Judicial es el que genera mayor confianza -aún en un rango bajo- con el 28% frente a 19% del Legislativo y el 20,1% del Ejecutivo.

Solamente el 9,53% está de acuerdo con la condena a la Vicepresidenta y la considera justa. No es llamativo, entonces, que la mayoría de los encuestados (45,76%) considera que la pena fue "muy leve".

Así y todo, la estrategia de descrédito de la Justicia a cargo de la defensa de la Vicepresidenta parece haber hecho mella entre quienes la consideran culpable: pese ser aún una amplia mayoría, el 53,61% de las personas, ese conjunto se redujo en 3,79 puntos en comparación con los que la consideraban culpable antes de la condena.

En paralelo, el 28,85% la considera inocente -10 puntos porcentuales más que los que la consideraban inocente antes de la condena- y el resto (17,54%) no tiene una posición definida.





Qué pasaría si Cristina compite en 2003

La participación de Cristina Kirchner en una boleta como opción presidencial determina un diferencial de 5 puntos frente a la posibilidad que no esté, de cara a unas PASO en el Frente de Todos. Con la Vice compitiendo, la coalición suma el 31% de los votos. En cambio, si no figura en la oferta, el FdT apenas alcanza los 26 puntos, repartiéndose el capital electoral de la CFK entre el resto de los candidatos que crecen de forma proporcional.

Según informan en su trabajo, desde Escenarios sondearon en febrero diversos duelos posibles de ballottage entre la candidata más fuerte del Frente de Todos, Cristina Kirchner, y los principales referentes de la oposición: Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei. En todos los casos, el candidato más elegido es el de la oposición.

¿Quién es el más competitivo o la más competitiva frente a al Vicepresidenta? Acorde a las personas encuestadas, la mayor diferencia la obtiene la actual titular del PRO, Patricia Bullrich, por un resultado de 53,53% contra 34,44% de CFK. Al contrario, el que arroja la menor diferencia es el de Cristina (34,61%) frente a Javier Milei (41,77%). Vale aclarar que en todos estos casos, se mantiene un elevado porcentaje de personas que no decanta por ninguna de las dos opciones o no se decide .

Por su parte, el duelo con Mauricio Macri también terminaría a favor del exPresidente por una diferencia de 44,4% contra 35,5% mientras que frente a el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la puja cerraría también a favor del PRO por 42,4% contra 35%.





Ficha técnica