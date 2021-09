Alberto regresó con todo al modo campaña tras la derrota: "Lo que hicimos mal, lo corregiremos"

En un contexto donde se espera que el Presidente haga "anuncios importantes" en materia económica, Alberto Fernández puso en marcha 25 obras públicas, en 15 provincias, en un acto que encabezó este martes desde el partido bonaerense de Almirante Brown.

Las obras tienen una inversión de $ 9390 millones y se suman a las más de 2500 que se encuentran en desarrollo, según fuentes oficiales.

"Es la hora de ordenar, seguir haciendo lo que estábamos haciendo, hacer lo que debimos postergar y corregir lo que hicimos mal" , sostuvo el mandatario en el acto. Asimismo, pidió ir a "golpearle la puerta al argentino que no fue a votar, para decirle que lo que está en juego es el futuro del país y su futuro", para que "la Argentina se ponga de pie".



" A los que no nos votaron, les pido por favor que piensen que la Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta el 2019 , definitivamente merece algo mejor", sentenció el jefe de Estado.

Y en esa línea, agregó: "Vivir en un país donde las pymes se cierran, no es un buen país. Vivir en un país donde el trabajo se pierde, no es un buen país. Vivir en un país en el que se multiplica por tres la cantidad de planes sociales no es un buen país. Nosotros necesitamos vivir en un país que crezca con gente invirtiendo en un país que le da confianza, donde el trabajo sea un derecho y no un costo".

El Presidente además dejó inaugurados los trabajos de mejoramiento de la avenida República Argentina en ese municipio del conurbano bonaerense.

La pavimentación y el mejoramiento urbano de 5,1 kilómetros de la avenida República Argentina se había iniciado en octubre de 2020, contaron con una inversión de más de $ 830,7 millones y beneficia a unas 80.000 personas de las localidades de Burzaco, San Francisco de Asís y Ministro Rivadavia.

Los trabajos incluyeron la pavimentación de sectores que eran de tierra, así como la construcción de nuevas veredas, rampas y desagües pluviales; y la instalación de iluminación LED, refugios de transporte público, semáforos, señalización y demarcación horizontal.

El Ministerio de Obras Públicas cuenta con 2530 obras vigentes en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también con 1366 proyectos.

Por otra parte, este martes Alberto Fernández visitó la fábrica de envases Ball, en el parque industrial de Burzaco, donde los directivos de la empresa anunciaron una inversión de u$s 60 millones y la generación de nuevos puestos de trabajos.

"Me llevo una muy linda experiencia de ver una empresa tan pujante, tan importante, con una producción tan enorme y que además sigue confiando en el país", destacó el mandatario desde la fábrica, cerca de las 13:30 horas.

Y deslizó: "Me alegra haber compartido las proyecciones que tienen para los años venideros, que demuestran que la Argentina está despegando y está yendo para mejor ".



"Estoy convencido de que hace mucha falta la inversión privada, que convoque al trabajo -aseguró-. Y que esa suma de capital más trabajo ponga en funcionamiento los engranajes de una sociedad que necesita crecer con trabajo".

"A seguir trabajando que la Argentina tiene mucho para dar por delante", concluyó.

El Presidente estuvo acompañado por los ministros, de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, además de autoridades de la empresa.



El plan de inversiones de la firma para 2021-22 tiene como fin ampliar la instalación de una nueva línea de producción, lo que les permitirá aumentar su capacidad productiva en 643 millones de latas (un 30% más que la actual) a la vez que se generarán 46 nuevos puestos de trabajo.

El Presidente mantuvo desde allí una reunión por videoconferencia con las autoridades de la Empresa Ball Corporation que se encontraban en Brasil, el Presidente de la compañía, Carlos Pires, y el vicepresidente Comercial de la firma, Fauze Villatoro.

Una vez concluida la conversación, Alberto dialogó con los trabajadores de la empresa y recorrió la zona de procesamiento del aluminio, y la de formación y pintura del producto final.

Lo hizo acompañado por el director Comercial de Ball Corporation, Andrés Agnello; por la gerente de Recursos humanos, Mariana Scarpato, y los gerentes de Producción, Mariano Antúnez, Asistente de Producción, Andrés Roig y de Administración y Finanzas, Diego González.

En la recorrida también estuvieron la candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial, Ariel Schale y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Ball Corporation es una compañía de capitales estadounidenses con presencia en la Argentina desde 1995 como productor de envases de aluminio para bebidas, emplea a 220 trabajadores de manera directa y 600 de manera indirecta, y es proveedor de empresas como Cervecería Quilmes, CCU, Coca Cola, Cepas Argentinas, Monster y Speed, entre otras.

Desde 2019 se produjeron más de 900 anuncios de inversiones por u$s 34.000 millones y la inversión productiva creció un 14,3%. De este modo, el sector industrial tiene hoy 25.000 empleos más que hace dos años.