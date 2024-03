En medio de la violencia narco, Bullrich anunció que enviarán una ley antimafia: ¿qué significa?

"Estamos enviando al Congreso de la Nación la ley antimafia o antibanda , que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoles a todos sus integrantes", anunció esta mañana en conferencia de prensa la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

En medio de la escalada de violencia narco que aqueja a los rosarinos, la referente del PRO se trasladó a Rosario y desde allí, junto con el gobernador Maximiliano Pullaro, y otros funcionarios anticiparon, esta y otras medidas. ¿Qué implica la ley que anunció Bullrich?

Qué es la ley antimafia que anunció Bullrich en medio de la violencia narco en Rosario

"La Ley antimafia servirá para tipificar una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tal como en el Código antimafia de Italia o la ley Rico de Estados Unidos, donde cada integrante de una organización lleva la pena de la organización por participar", explicó el diputado y mano derecha de Bullrich Damián Arabia, a través de su cuenta de Twitter.

En diálogo con este medio, el diputado por la Ciudad de Buenos Aires dio detalles sobre la iniciativa que el Ejecutivo impulsará.

"La ley antimafia tiene un concepto, como explicó Bullrich, asociado a lo que es el código antimafia italiano o la ley rico en Estados Unidos. Los dos conceptos fundamentales son, por un lado, como decía el juez (Giovanni) Falcone, follow the money, es decir, seguir la ruta del dinero", detalló Arabia.

El diputado Damián Arabia dio detalles de la ley que impulsa Patricia Bullrich.

Y se explayó: "Por otra parte, considerar a todo miembro que colabore de alguna manera con la organización con el delito de la organización".

En este sentido, el bullrichista explicó que el objetivo de la ley es no tomar a los miembros que colaboren de la organización " como una persona aislada que quizás tiene una tarea menor, sino, considerar que sin esa persona la organización no funcionaría y no podría cometer el delito, motivo por lo cual le corresponde la misma tipificación penal que a otros de máxima jerarquía".

En concreto, Bullrich apunta a ir detrás del dinero, poner el foco en el lavado de dinero, como en los Estados Unidos con la Ley Rico. Y, por otra parte, tomar a las organizaciones "como un todo", tal cual plantea el magistrado italiano.