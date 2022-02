En medio de la interna, la UCR ensaya un tibio acercamiento

No forman parte del bloque radical. Pero Gerardo Morales, presidente del partido, los invitó al cónclave que celebra la UCR mañana en Santa Fe. Se trata de los 12 diputados que responden a Martín Lousteau y que el 10 de diciembre del año pasado conformaron un bloque aparte, Evolución Radical, luego de que su reclamo por "vocerías" fuera desatendido por el sector más tradicional del radicalismo.



La invitación del jujeño al cónclave que tiene como principal objetivo debatir las estrategias parlamentarias para este año se trata de un gesto por parte del radicalismo con una clara intención: que los 12 "rebeldes" retornen a la bancada que lidera Mario Negri.

Según pudo saber este medio, Morales se reunió con Martín Lousteau (vicepresidente del partido) y luego le comunicó al resto del partido que había tomado la decisión de invitar a los diputados de Evolución al encuentro de mañana en Santa Fe. "Estamos avanzando bien en las conversaciones junto a Martín y otros referentes en ese sentido", le aseguró el jujeño a la tropa.

Según aseguraron desde el entorno de Morales, este recibió el "compromiso explícito" de Lousteau de que los diputados que le responden retornen al bloque que conduce Negri. De todas maneras, esto no significa que mañana se produzca unificación alguna. "El plazo para concretar la reunificación no fue decidido", aseguraron.

"Hubo buenas charlas de Martín con Morales (anteanoche y ayer) y hay voluntad de avanzar en mejorar el funcionamiento del partido, fortalecer la unidad y va a haber expositores de Evolución en los paneles, incluido Lousteau", dijeron desde el entono del economista.

"Todos estamos laburando intensamente para lograr la unificación de los bloques que es un anhelo compartido por ambos, que cada vez se entienden mejor", contó una fuente cercana al senador porteño.

Según pudo saber El Cronista, el bloque que preside Negri tiene "total predisposición a la unificación de los bloques", con una única condición: que se respete la proporcionalidad de los dos sectores. Se basan en que dos tercios de los legisladores apoyaron a Negri para que siga al frente de la bancada.

Además, ayer, tras una reunión que mantuvo el bloque, dejaron trascender que existe "pleno consenso a hacer los esfuerzos para que regresen los de Evolución".

Mientras tanto, del lado de Evolución confirmaron que asistirán al encuentro en Santa Fe, lo que también marcan como un gesto de acercamiento y de distensión. Sin embargo, existen cuestiones por resolver y las negociaciones están lejos de haber concluido.

El reclamo de Evolución

Los diputados que hoy integran la banca presidida por Rodrigo de Loredo le piden a Morales la jefatura del bloque o del interbloque Juntos por el Cambio. Según pudo saber este medio, ayer Morales estuvo reunido con los jefes de los otros dos partidos, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro, y ambos "dijeron otra vez que no" sobre entregarles la presidencia del interbloque que hoy integran 116 diputados.

En vistas a negociar, desde Evolución podrían llegar a aceptar una tercera vía de consenso. Pero siguen rechazando que Negri sea quien esté a cargo del bloque y del interbloque. Creen que el dirigente cumplió un ciclo y que se debería dejar ese lugar para una figura con mayor proyección.

Todavía no es claro el futuro del interbloque: podría seguir Negri en ese lugar, aunque se especula que Cristian Ritondo podría reclamarlo, ya que el PRO tiene más diputados que el radicalismo. El problema allí es que la Coalición Cívica no le daría el visto bueno al ex ministro de Seguridad bonaerense.

La agenda del encuentro

La reunión en Santa Fe incluirá a todos los diputados y senadores nacionales y a los miembros del comité nacional. Tendrá tres paneles. En el económico expondrán Eduardo Levy Yeyati, Javier González Fraga y Guido Lorenzo. En el de Justicia estarán Gustavo Valdés, Alfredo Cornejo, Ricardo Gil Lavedra, Mariana Juri, Silvia Giaccopo, Martín Berhongaray y Carla Carrizo.

El tercer bloque constará de un informe del comité y un debate de cara a la estrategia parlamentaria. Expondrán María Luisa Storani, Carolina Losada, Karina Banfi y Martín Lousteau. El cierre estará a cargo de Mario Negri, Luis Naidenoff y Gerardo Morales.